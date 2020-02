Podívejte se, jak šel čas s fotoaparáty telefonů Samsung

Fotoaparáty představují pro mnoho zákazníků jedno z nejdůležitějších kritérií při výběru nového smartphonu, dvojnásob to platí u vlajkových lodí. Mezi tradičně silné značky, co se fotovýbavy týče, patří Samsung, Huawei, Apple nebo třeba Pixely od Googlu. Některé telefony jsou pochopitelně lepší v natáčení videí, jiné zase v pořizování fotografií a specialitou dalších je několikanásobný optický zoom.

Protože se představení nejnovější řady Galaxy S20 a véčka Samsung Galaxy Z Flip (které nás pravděpodobně oslní hlavně svým 6,7" ohebným displejem) rychle blíží, není na škodu se ohlédnout do historie a podívat se na to, jak se fotoaparáty telefonů značky Samsung v průběhu let vyvíjely.

Náš příběh začíná u modelu SCH-V200, který byl představen před dlouhými dvaceti lety. Telefon s praktickým odklopným krytem klávesnice a dobovou vyčuhující anténou se chlubil fotoaparátem o rozlišení 0,35 megapixelu a úložištěm až pro 20 fotografií. Snad jeho jedinou nevýhodou bylo, že jste si pořízené snímky nemohli prohlédnout na displeji telefonu.

O dva roky později Samsung usoudil, že by uživatelé rádi častěji pořizovali selfies, a to pěkně komfortně, aniž by se museli dívat do plastového mini zrcátka na telefonu. SCH-X590 to díky otočné kamerce o rozlišení 0,11 megapixelu umístěné přímo v pantu umožňoval. Podobnou otáčecí kameru jsme mohli vidět například u Galaxy A80, i když v tomto případě došlo také na vysouvací mechanismus.

V roce 2003 byl představen SCH-V420, jenž umožňoval pořizovat snímky z různých úhlů díky speciálnímu pantu, který se dal zároveň s fotoaparátem naklápět do různých poloh. Fotoaparát měl stále mrzké rozlišení 0,3 megapixelu.

Masivní pokrok nastartoval až rok 2005, kdy byl odhalen SCH-V770 se 7Mpx snímačem. Tento telefon byl revoluční, neboť představoval první smartphone (nebo spíše telefon) s takto vysokým rozlišením fotoaparátu. Zároveň však disponoval širokoúhlým objektivem a také teleobjektivem s trojnásobným optickým přiblížením, pětinásobným digitálním zoomem a také autofokusem.

V roce 2010 jsme se dočkali prvního telefonu celosvětově proslavené řady Galaxy S. Zařízení vybavené 5Mpx hlavním snímačem, který podporoval několik druhů režimů focení, do jisté míry změnilo způsob, jakým uživatelé fotí, a to díky dotykovému displej. Pro selfie maniaky byl k dispozici 0,3Mpx snímač.

V roce 2012 přišel na řadu Galaxy S3, jenž přinesl 8Mpx snímač a podporu sekvenčního snímání. Ne zcela nečekaně probudil u uživatelů režim „burst shot“ větší zájem o možnost natáčet na telefon video.

O rok později byl představen Samsung Galaxy S4 Zoom s 16Mpx kamerou a desetinásobným optickým zoomem. Následující rok pak Galaxy S5 s rychlým automatickým zaostřováním (0,3 sekundy) a podporou HDR v reálném čase. Navíc disponoval na tehdejší poměry přepychovou Full HD obrazovkou.

V roce 2016 dorazil Galaxy S7 s Dual Pixel autofokusem a schopností pořizovat solidně vypadající snímky za horšího osvětlení. Prvním smartphonem od Samsungu s duálním fotoaparátem se stal Galaxy Note8. Oba dva snímače dostaly shodné rozlišení 12 megapixelů.

V předchozím roce jsme se na události Galaxy Unpacked v San Franciscu dočkali představení řady Galaxy S10, která přinesla trojici fotoaparátů včetně vysoce praktického ultraširokoúhlého objektivu a následně obdržela aktualizaci s pokročilým nočním režimem.

A rok 2020? Již za pár dní vám přímo ze San Francisca přineseme první dojmy z chystané řady Galaxy S20. Na internetu koluje spousta méně či více potvrzených informací, pravděpodobně se však dočkáme představení snímače o rozlišení 108 megapixelů nebo dokonce 48megapixelového teleobjektivu s 10násobným bezztrátovým přiblížením. Více informací vám přineseme již brzy. Na infografice níže si mezitím můžete prohlédnout fotografie zmíněných telefonů.