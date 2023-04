Některé majitele Galaxy S23 trápí zvláštní bokeh efekt, na vině má být senzor

Nejnovější řada Samsung Galaxy S23 sklidila kladné ohlasy nejen ze strany recenzentů, ale také běžných uživatelů, přičemž jednou z největších inovací (minimálně v rámci evropského trhu) je nasazení Snapdragonu 8 Gen2, který byl navíc upraven speciálně pro tuto řadu. Nepochybně velkou novinkou je pak i 200Mpx snímač Galaxy S23 Ultra, který pochází od Samsungu a umožňuje poskládat až 16 pixelů do jednoho. Fotoaparáty jsou však ale také důvodem mírného rozhořčení některých uživatelů.

Ačkoliv je kvalita fotovýbavy napříč řadou na velmi vysoké úrovni (kromě hlavního a ultraširokoúhlého objektivu neschází ani optický teleobjektiv) a jedinou větší výtku lze mít snad jen k absenci automatického ostření ultraširokoúhlého objektivu Galaxy S23 a Galaxy S23+, začaly na internetu kolovat fotografie zachycené dvojicí těchto modelů, jež mají v nepatřičných místech zvláštní efekt bokeh. Právě na přirozený bokeh efekt se pak odkazují techničtí poradci Samsungu, jak uvádí majitel s přezdívkou Switch01 na reddit.com.

Yeah I got the Pixel 7. I bought the Samsung S23 2 weeks ago and the camera had a major hardware issue (Google S23 camera blur). I was going to go down to S22 but the rep said the Pixel 7 would be better, AND I got a nice refund too since the S23 was more money