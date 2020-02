Huawei Mate X2 budeme skládat dovnitř a potěší stylusem

Server 91mobiles.com přinesl nákresy chystaného Huawei Mate X2, které byly formou patentu podány k Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Díky nim máme možnost nahlédnout na design skládacího modelu. V roce 2020 se Huawei zřejmě rozhodne pro opačný směr skládání. Hlavní velký displej by se tedy ohnul a zařízení se zmenšilo. Dostane se také na postranní lištu, ve které mají být hlavní i čelní fotoaparáty, přičemž by se zde měl objevit i sekundární displej pro notifikace.

Do postranního pruhu by alespoň dle současných nákresů měl být integrován stylus, respektive jeho domovské místo. Huawei by tak svou novinkou mohl částečně konkurovat řadě Galaxy Note od Samsungu. Další informace prozatím nejsou známé, ale můžeme předpokládat, že výrobce nasadí Kirin 990 s podporou 5G. K představení Mate X2 by mělo dojít pravděpodobně až na podzim. Mnohem dříve bychom se měli dočkat inovovaného Mate Xs, ten by se mohl představit už na MWC 2020.