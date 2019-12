Letošní trojlístek v podobě Samsungu Galaxy Fold, Huawei Mate X a reinkarnované Motoroly Razr mě utvrdil v tom, že pomalu, ale jistě, vstupujeme do „doby ohebné“. Vždyť světoví výrobci obrazovek disponují technologií ohebných zobrazovacích panelů již několik let a bylo jen otázkou času, než proniknou i do smartphonů – zařízení, která máme na očích v podstatě 24/7. Otázkou však zůstává, zda jsme na ohebné telefony připraveni a jak moc (a jestli vůbec) je potřebujeme... Jak se tedy povedla vůbec první vlaštovka z kategorie „foldables“ od Samsungu?

Je Samsung Galaxy Fold opravdu tou revolucí, na kterou jsme tak dlouho čekali? Vše se dozvíte v právě začínající recenzi.

Samsung Galaxy Fold – videorecenze

Technické parametry Samsung Galaxy Fold 4G Kompletní specifikace Konstrukce 160,9 × 117,9 × 7,6 mm , 276 g , konstrukce: rozevírací Displej Super AMOLED, 7,3" (2 152 × 1 536 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 855 , CPU: 1×2,84 GHz + 3×2,41 GHz + 4×1,78 GHz , GPU: Adreno 640 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB / 1 000 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: 42 Mb/s, LTE: 1 200 / 150 Mb/s, Wi-Fi: 802.11ax, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 9.0 Navigace vestavěná GPS: ano (A-GPS), Google Mapy, elektronický kompas Akumulátor 4 380 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost prosince 2019, Kč

Obsah balení: vysoká cena má i své výhody

Na balení jsem byl zvědavý stejně jako na samotný telefon. Poté, co jsem se nechal „zmlsat“ originálním balením ikonické Motoroly Razr, mě zajímalo, jestli bude stejně nápaditá i „krabička“ Samsungu. Nebudu vás dlouho napínat a prozradím, že balení rozhodně stojí za pozornost. Nikoliv však kvůli provedení, ale spíše obsahu.

V černé krabičce najdeme nejen Galaxy Fold obalený v ochranné fólii (která nám říká, co vše s tímto kouskem (ne)můžeme dělat), ale také bezdrátová sluchátka Samsung Galaxy Buds, která se mi poprvé dostala do ruky (uší) před několika měsíci během představení řady Galaxy S10. Zatímco u balení iPhonů se teprve spekuluje nad tím, jestli bude v budoucnu obsahovat místo drátových EarPods konečně i AirPods, Samsung na nic nečeká a přibalil je rovnou. Na druhou stranu však není pochyb o tom, že to umožnila vysoká cena smartphonu.

S nasazeným krytem velikost telefonu nijak markantně nevzroste.

V mnou testované stříbrné „Space Silver“ najdeme sluchátka bílé barvy, zatímco, pokud se rozhodnete pro černou „Cosmos Black“, počítejte se sluchátky černými. Další zajímavostí je ochranné pouzdro z aramidových vláken (ze kterých se vyrábí kevlar). Nejedná se ani tolik o pouzdro, jako spíše o kryt s lepícími pásky na spodní straně, aby telefon držel ještě lépe. Použité adhezivum naštěstí nezanechává stopy a je možné jej použít několikanásobně. Velkým plusem je, že velikost telefonu nijak zvlášť nenabobtná, mínusem pak, že nelze počítat ani s kdovíjakou ochranou. Domnívám se však, že většina uživatelů jej s krytem stejně nosit nebude.

V balení pochopitelně nechybí ani datový a nabíjecí kabel typu USB-A/USB-C + 15W adaptér. Nakonec zmíním také přítomnost praktické redukce USB-C/USB-A, která umožní do telefonu připojit starší „flashku“, nebo dodávaný kabel, jenž může sloužit k přenosu dat ze starého do nového smartphonu.

Líbilo se nám sluchátka Samsung Galaxy Buds

praktická redukce USB-A/USB-C

ochranný kryt

Konstrukční zpracování: zapomeňte na slovo prototyp

Samsung si po představení první verze zadělal na pořádné problémy, které se snažil vyřešit v následujících měsících. Pro ty, kteří se chtějí obeznámit s celou anabází, odkážu na naše články a upozorním, že nám se do rukou dostala až verze přepracovaná, u které byly odstraněny předchozí nedostatky.

Povrch displeje tak již nepřipomíná fólii, kterou by uživatelé měli tendenci strhnout, a upravena byla také oblast pantů. Právě těmito místy se mohou dovnitř dostat nečistoty a jsem téměř přesvědčen, že pokud se k zařízení nebudete chovat s opravdovou péčí, s téměř 100% jistotou k tomu dříve či později dojde. Přestože to většinu uživatelů nezajímá, součástí každého telefonu jsou také velmi detailní specifikace, které uvádějí, v jakých podmínkách je vhodné telefon používat. Přesně takové má pochopitelně i Galaxy Fold a jste na ně upozorněni jednak po rozbalení telefonu, ale i při prvotním nastavování smartphonu. Vyhnout byste se tak měli zejména prachu, písku či jiným nečistotám a s patřičnou péči byste se měli starat také o displej, k němuž se ještě dostaneme v samostatné kapitole.

Popisovat konstrukci je podle mě zcela zbytečné, neboť ji pravděpodobně již znáte, přejděme tedy rovnou k pocitu z ní. Po prvním uchopení vás rozhodně zaujme hmotnost, která činí úctyhodných 276 gramů. O telefonu tak rozhodně víte. Nosit jej v kapse od saka podle mě automaticky odpadá. Na druhou stranu jsem se ani nesetkal s tím, že by mi telefon přišel až nějak obludně velký (bavíme se o velikosti v zavřeném stavu), tedy tak, že by se nevlezl do kapsy (pánských) kalhot či kabátu (viz videorecenze).

Upustíme-li od samotné hmotnosti, dostáváme se k designu, který mi připomíná starou Nokii 9290, jež byla také podlouhlá a po rozevření odhalila tlačítkovou klávesnici. Samsung Galaxy Fold má na délku 160,9 milimetrů a dojem „štíhlosti“ zesiluje šířka pouhých 62,8 milimetrů. Přední i zadní skleněnou stranu přitom doplňuje kovový rámeček v čele s masivním chromovaným kloubem, který nese logo výrobce.

Magnety po stranách rámečků fungují skvěle a zavírání i otevírání působí velmi jistě.

Pant, díky kterému byla umožněna tato konstrukce, je neskutečně komplikovaný kus techniky, který mi připomíná některé sofistikované součástky z hodinek. Pohled do útrob telefonu jsem si pochopitelně nemohl dovolit, takže jsem se spokojil s „pitvou“ z kanálu JerryRigEverything. Jaké je ale otevírání samotné? Ve dvou slovech: zvláštně uspokojivé. Pamatujete na časy véček, kdy jste po vyřízení všech záležitostí, případně jako ukončení hovoru, pouze zaklapli telefon s více či méně hlasitým klapnutím? S tím stejným můžete počítat i u Galaxy Fold, akorát jej namísto horizontálního zlomení vejpůl zavřete jako knihu. V tomto ohledu bych podotkl, že magnety po stranách rámečků fungují skvěle a zavření působí velmi jistě. Navíc se ozve jemný klapavý zvuk nejen při zavření, ale i při kompletním rozevření.

Samsung celý mechanismus pochopitelně testoval a podle mých informací by mělo zařízení zvládnout až 200 000 otevření a zavření. Laboratorní testy však nejsou úplně to, s čím se testovaná zařízení setkají poté, co se dostanou mezi běžné uživatele. Stejně tak nebude žádný majitel na panty a displej Foldu vyvíjet naprosto stejnou sílu a působit rovnoměrným tlakem. Vzhledem k této jednoduché logice jsem tedy zařízení otevíral opatrným rozevřením (držíce za rámečky) a zavíral tím, že jsem jemně zatlačil na rámečky v oblasti spodní části pantu, čímž se zařízení zavřelo.

Zavírání způsobem, kdy zatlačíte prsty přímo do displeje, bych rozhodně nedoporučoval. Pochopitelně nemohu z několikadenního testování zjistit, jak se bude chovat telefon za 6 měsíců nebo rok používání a něco mi říká, že si výrobce ještě užije. Během doby, co jsem Galaxy Fold mohl používat, jsem se nesetkal s nějakou změnou, ať už v tuhosti pantu nebo čehokoliv jiného. Zpracování jako takové mi přišlo vysoce kvalitní a ze zařízení jsem měl opravdu prémiový pocit. Ještě předtím, než do komentářů napíšete, že jste na internetu zahlédli videa, kde možná Galaxy Fold nepůsobí tak kvalitně, jak jej popisuji, upozorním, že se mohlo jednat o problémový starší model. Navíc si myslím, že Samsung, stejně jako kterýkoliv jiný výrobce elektroniky nebo třeba automobilů, bude v následujících měsících provádět jemné úpravy v použitých materiálech či konstrukci a Galaxy Fold tím zlepšovat, aniž by se o tom uživatelé z veřejných zdrojů dozvěděli.

Telefon se v zavřeném stavu drží i přes svůj atypický vzhled poměrně dobře.

Vzhledem ke skleněnému povrchu již pravděpodobně tušíte, že Galaxy Fold je stejným magnetem na otisky jako kterýkoliv jiný smartphone (se skleněným povrchem) a v balení by se hadřík na leštění opravdu hodil. Telefon se v zavřeném stavu drží i přes svůj atypický vzhled poměrně dobře. Spodní pravý zakulacený roh se vám pohodlně opře do dlaně, kde telefon zaujme vcelku stabilizovanou pozici. Malou výtku bych měl snad jen k umístění ovládacích tlačítek, kde bych po vzoru Samsungu Galaxy S10e implementoval vypínací tlačítko rovnou do čtečky otisků prstů tak, aby se dal telefon pohodlně odemknout bez jakéhokoliv přehmatávání. Ani takto nemusíte nijak zvlášť „ručkovat“ po telefonu, ale nižší položení by (alespoň mně osobně) vyhovovalo lépe. V ideálním případě bychom tedy měli pouze jednu čtečku otisků prstů integrovanou přímo ve vypínacím tlačítku a nad ním by byla kolébka hlasitosti. U čtečky samotné však musím pochválit rychlost odemykání i schopnost detekovat přiložený prst. Telefon jsem tak odemykal vždy na poprvé, tedy v případě, že jsem jej neodemkl rozpoznáním obličeje, které rovněž funguje bleskurychle a můžete se na něj spolehnout, ať už máte telefon v zavřeném/otevřeném stavu. Jak asi víte, kvůli ohebné konstrukci nelze počítat s žádnou certifikací odolnosti, a telefon si tak rozhodně neberte k vodě ani do prašného prostředí. Pochválit musím i pokročilou haptickou odezvu s různými variantami vibrací.

Rozbor konstrukce zakončeme zmínkou o USB-C, které sídlí na spodní straně, a slotu pro nanoSIM kartu, kterou najdete v případě rozevřeného Foldu na levém boku. Místo zde najdete pouze pro jednu SIM kartu, přestože je telefon duální. Jak je to možné? Podporuje eSIM. Ergonomii držení v rozevřeném stavu si necháme na kapitolu zabývající se displejem. Na závěr bych chtěl reagovat na to, jak mnozí mluví o Galaxy Foldu jako o prototypu. Osobně bych však nemohl Galaxy Fold za prototyp označit (v rovině kvality zpracování) ani náhodou. Nenarazil jsem na žádné viklající se části, odlepující se plast ani nápisy. Jak bude telefon vypadat po několika měsících používání samozřejmě záleží, jako u každého telefonu, na tom, jak s ním budete zacházet. V současnosti mám však ze zpracování opravdu velmi dobrý pocit stejně jako ostatní lidé, kterým se Fold dostal do ruky.

Líbilo se nám kvalitní zpracování z hodnotných materiálů

ideální tuhost pantu

skvěle fungující čtečka otisků prstů

originální design

skvělá haptická odezva