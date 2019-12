Samsung Galaxy S11 odhaluje hlavní část svých fotoaparátů

Aktualizováno 16. 12. 2019

@IceUniverse zveřejnil údajně finální podobu části zadní strany Samsungu Galaxy S11, kde můžeme vidět hned tři fotoaparáty. Má jít o hlavní snímač, ultraširokoúhlý fotoaparát a zcela dole teleobjektiv. Minimálně další senzor, pravděpodobně ToF, by se měl nacházet ještě vedle. Hlavní snímač má mít 108 megapixelů a pořizovat běžně 12megapixelové snímky, které vzniknou spojením 9 fotografií v jednu. Očekává se, že by řada Galaxy S11 by mohla pořizovat vůbec nejlepší snímky za zhoršených světelných podmínek.

This is the real Galaxy S11+ camera. On the left is the ultra-wide-angle, main camera, and periscope zoom lens. I don't know the exact distribution on the right. It is expected to include flash and ToF. pic.twitter.com/98exPMSqgf — Ice universe (@UniverseIce) December 16, 2019

Aktualizováno 11. 12. 2019

Blížící se řada Galaxy S11 by nás mohla velmi mile překvapit svou výdrží na nabití. Nejnovější úniky naznačují, že nové modely mají ve srovnání se svými předchůdci nabídnout baterie s výrazně většími kapacitami. Pro lepší přehlednost jsme údaje zanesli do tabulky.

Samsung Galaxy S11e Samsung Galaxy S11 Samsung Galaxy S11+ kapacita baterie 3 900 mAh 4 500 mAh 5 000 mAh změna oproti předchůdci + 800 mAh + 1 100 mAh + 900 mAh

Aktualizováno 2. 12. 2019

Podoba Galaxy S11 se postupně vykresluje skrze menší/větší úniky informací. Nejnověji se můžeme podívat na ochranné sklíčko pro displej. Nepřekvapí drobné zakřivení, naopak změna umístění čelního fotoaparátu už někoho překvapit může. Jde však o následování řešení, které přinesla řada Galaxy Note10. Zajímavěji vypadají opravdu velmi tenké rámečky kolem displeje, budou zřejmě o nějakou desetinu milimetru menší než na zmíněné řadě Note10.

Aktualizováno 29. 11. 2019

V návaznosti na nedávnou aktualizaci se nyní ukázalo, že si Samsung registroval u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví Bright Night Sensor. Zatímco doposud se pod názvem Bright Night skrývala jen softwarová funkce, zdá se, že od řady Galaxy S11 půjde o speciální senzor. Možnosti jsou hned dvě. Buď se Samsung skutečně rozhodl nasadit nový a blíže nespecifikovaný senzor pro noční fotografování, nebo takto vznešeně označí 108megapixelový fotoaparát ve verzi pro řadu Galaxy S11.

Aktualizováno 27. 11. 2019

Dnešní aktualizaci má na svědomí především @IceUniverse, který zveřejnil rendery chystaného Galaxy S11+. Samozřejmostí je decentně zakřivený displej a především pak velmi výrazný modul pěti fotoaparátů a dvou dalších senzorů na zadní straně. Dle zveřejněných informací však vzhled není zcela finální a ten konečný by měl vypadat o něco lépe.

Aktualizováno 21. 11. 2019

Čínská agentura 3C registrovala nové mobilní zařízení s označením SM-G9860, za kterým by se měl skrývat chystaný Samsung Galaxy S11. Z výpisu je potvrzené, že bude vybaven podporou sítí 5G a současně bude nabízet 25W nabíjení. To samo o sobě již nijak neohromí, byť půjde o rychlejší dobíjení než u Galaxy S10.

Aktualizováno 11. 11. 2019

O chystané řadě Galaxy S11 se krátce rozpovídal Evan Blass. Dle jeho slov výrobce opět představí tři verze lišící se velikostí displeje. Nejmenší model má mít displej s úhlopříčkou od 6,2 do 6,4 palce, zlatá střední cesta bude mít 6,7palcový panel a největší model nabídne 6,9palcový zobrazovač. Všechny tři verze nabídnou zakřivené OLED panely, což znamená, že vcelku oblíbená klasika s plochým displejem ve stylu Galaxy S10e bude zřejmě chybět. Dvě menší varianty budou nabízeny v LTE i 5G verzích, zatímco největší Galaxy S11 bude existovat výhradně ve verzi s podporou 5G. To bohužel může znamenat, že největší Galaxy S11 se na český trh vůbec nepodívá. Dle Blasse se řada Galaxy S11 představí ve druhé polovině února 2020.

Aktualizováno 8. 11. 2019

Zajímavá informace se objevila u EUIPO, která má v EU na starosti ochranu duševního vlastnictví. Podle letsgodigital.nlsi zde Samsung patentoval technologii bezztrátového zoomu nazvanou jako „Space Zoom“, kterou pravděpodobně uvidíme v únoru v nové generaci vlajkových lodí.

Informace nezabíhá do podrobností, jakým způsobem toho bude dosaženo, ale pravděpodobně by mohlo jít o hybridní zoom, kde telefon kombinuje informace z teleobjektivu a z digitálního zoomu, aby vytvořil přiblížený obrázek bez ztráty kvality.

Aktualizováno 7. 11. 2019

Nové informace naznačují, že i v příštím roce Samsung přichystá menší a levnější verzi s přídomkem „e“. Možný Galaxy S11e by měl nabídnout o 20 % silnější baterii. Objevily se informace, že kapacita baterie bude 3 730 mAh, avšak je možné, že se jedná o tzv. minimální hodnotu a typická bude činit 3 800 mAh. Dle zveřejněného obrázku bude mít baterie čtvercový tvar, což znamená, že ji Samsung přepracuje. Navýšení kapacity má být promyšleným tahem, neboť by telefon měl být energeticky náročnější kvůli 90Hz technologii displeje a podpoře sítí 5G.

Aktualizováno 4. 11. 2019

Na Twitteru zveřejnil IceUniverse další zajímavou informaci týkající se řady Galaxy S11. Již delší dobu se spekuluje o tom, že v ní bude nasazen fotoaparát se 108 megapixely v praxi pořizující snímky v rozlišení 27 megapixelů stylem skládání čtyř fotografií do jedné. Zatímco již zítra se představí Xiaomi Mi Note 10 se 108megapixelovým snímačem, Samsung Galaxy S11 by měl zkraje roku 2019 přijít již s 2. generací tohoto fotoaparátu. Ta by měla být například ještě lepší v nočních podmínkách.

The Galaxy S11 has a high probability of using a new 108MP sensor. — Ice universe (@UniverseIce) November 4, 2019

Aktualizováno 29. 10. 2019

Podle @MaxWinebach z XDA-Developers byl nalezen v kódu beta verze nadstavby One UI 2.0 záznam o tom, že se v chystané řadě Galaxy S11 objeví čipset Exynos 9830, respektive Snapdragon 865. Telefony by měly rovněž disponovat operační pamětí typu LPDDR5 či úložištěm UFS 3.0 i podporou 5G sítí. Představení smartphonů pravděpodobně připadne na únor příštího roku.

The Exynos 9830 exists. In the latest One UI 2.0 beta for the S10, Samsung added support for the Exynos 9830 along with the Snapdragon 865. These will, of course, be used in the S11. pic.twitter.com/v2Bio1Hggf — Max Weinbach (@MaxWinebach) October 27, 2019

Aktualizováno 7. 10. 2019

Nejnovější zprávy z korejských zdrojů přinášejí informace, že společnost MecaTech System již pro Samsung připravila první moduly periskopovéo hlavního fotoaparátu. Ty mají dorazit na první testy před tím, než je Samsung začne nasazovat do prvních prototypů. Nový typ fotoaparátu využívá zcela jiné sestavení fotoaparátu, díky čemuž nezabírá uvnitř zařízení tolik místa.

Modul hlavního fotoaparátu, který by se mohl objevit v Galaxy S11

Aktualizováno 1. 10. 2019

S čím vším překvapí následující generace Samsugu Galaxy s označením S11? Některé věci už jsou jisté, například každoroční vylepšování fotoaparátu a jeho kvalit. Jiné spekulace, jako například ty založené na základě patentu na letsgodigital.org, ukazují, že na nás mohou číhat pořádná překvapení – spektrometr. Jeho využití by nejspíše spočívalo v analýze skenovaných potravin. Mohli byste se tak dozvědět, kolik cukru obsahuje to které ovoce, jak moc je maso tučné, nebo jak moc alkoholu obsahuje daný nápoj.

Další spekulace mluví dokonce o sledování kvality pleti, jestli například nepotřebuje více hydratace nebo jinou péči. A samozřejmě se nelze ubránit ani představě, že si tak kupující drog budou moci sami otestovat kvalitu zboží. Není to zase až takové sc-fi – jak připomíná phonearena.com, telefon se spektrometrem už se objevil v roce 2017 a prohlédnout si ho můžete na videu výše.

Aktualizováno 27. 9. 2019

Nejnovější spekulace naznačují, že Samsung nasadí vylepšený teleobjektiv, který bude umožňovat pětinásobný bezztrátový zoom, přičemž nepůjde o nijak obrovský modul. Tloušťka telefonu by se tudíž nijak výrazně měnit neměla. Občas internetem rezonují také informace o tom, že se v řadě Galaxy S11 objeví 108megapixelový hlavní snímač, avšak ten má být určen spíše telefonům vyšší střední třídy.

Aktualizováno 28. 8. 2019

Po necelém měsíci se rýsují další informace o fotoaparátech. Samsung by totiž dle Ice Universe po letech měl přinést významnou fotografickou revoluci do segmentu mobilních telefonů. A nepůjde jen o vyšší rozlišení, byť i to se očekává. Nasazen má být například mnohem větší čip, což prospěje výsledné kvalitě fotografií. Jihokorejský výrobce má využít i více různých senzorů ToF a dočkat bychom se měli i pokročilejších možností teleobjektivu. Na mysli máme samozřejmě větší přiblížení.

Podstatné inovace se však dle spekulací mají promítnout především do clonového čísla. Již po dva roky Samsung nabízí proměnnou clonu s hodnotami f/1.5 a f/2.4. Existuje možnost, že Samsung přidá ještě třetí hodnotu do party, kterou by buď zvolila automatika, nebo ji nastavil samotný uživatel.

Dost možná však nezůstane jen u prostého přidání třetího clonového čísla. Spekuluje se, že by Samsung mohl nasadit něco, čemu se říká čočka s kapalinovou clonou. Na takových pracuje společnost Varioptics ve spolupráci s Corningem, který produkuje ochranná skla pro mobilní telefony a se kterým úzce spolupracuje Samsung. Kapalinové clony by mohly variabilně měnit své zakřivení a nabízet v telefonech doposud nevídané možnosti.

Původní informace ze 30. 7. 2019

Do představení nových Samsungů Galaxy Note10 zbývá pouze pár dní, ale jak se zdá, ve světě odhalení, spekulací a „úniků“ není nikdy dost brzy na to odhalit několik střípků informací o připravované řadě Galaxy S11. Původcem dnešního úniku je Ice universe.

Someone asked about the Galaxy S11, there are four things that can be confirmed:

1. Codename "Picasso"

2. The camera has a substantial upgrade

3.Based on Android Q One UI 2.x

4.Hole in display is smaller than Note10

Other than that, it is unknown. — Ice universe (@UniverseIce) July 29, 2019

Samsungy Galaxy S11 by se měly podívat na trh nejdříve za 6 měsíců, tedy v prvním čtvrtletí roku 2020, což by odkazovalo na možné odhalení v únoru, podobně jako tomu bylo u Galaxy S10. Ice universe zmínil několik zajímavých informací. Mnoho uživatelů bude jistě zajímat, že i řada S11 si zachová průstřel v displeji, což značí, že se implementace kamer přímo pod zobrazovací panel s příchodem smartphonů Galaxy S11 zatím nedočkáme. Obdobně jako u Galaxy Note10 by však tentokrát měl být selfie senzor vycentrován doprostřed a měl by být dokonce ještě menší než ten, který bude k vidění u Note10 a tedy i stávající Galaxy S10.

Note10+ only leaked photo is in good agreement with the rendered image. This year, there are fewer leaks of photos and videos, which shows that Samsung has kept a lot of secrecy. pic.twitter.com/wvKsn4GQvC — Ice universe (@UniverseIce) July 29, 2019

Novinky se budou rovněž chlubit kódovým označením „Picasso“, což asi nikoho příliš nepřekvapí, vezmeme-li v úvahu, že Galaxy Note10 si nese další umělecké označení „Da Vinci“. Z tweetu jsme se rovněž mohli dozvědět, že fotoaparát by se měl dočkat podstatného vylepšení, ačkoliv zatím není jasné jakého. Dodejme ještě, že řada Galaxy S11 dorazí již s operačním systémem Android Q, který bude opatřen nadstavbou One UI druhé generace.