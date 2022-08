Patentová dohoda mezi Applem a LG dráždí naši fantazii

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Když LG ukončilo výrobu smartphonů, bylo jasné, že časem dojde na rozprodej patentů. Nyní známe jméno jednoho z velkých zákazníků a není jím nikdo menší než Apple. Znamená to, že se v jeho produkci můžeme těšit na zajímavější přístroje? Ano, ale...

Je už to více než rok od chvíle, kdy LG oznámilo konec výroby mobilních telefonů. Ztráta je to samozřejmě pro celý sektor, LG patřilo k zavedeným výrobcům. Obzvláště těžce to ale nesli novináři z oboru. Korejský výrobce se totiž svou pozici ve stínu Samsungu snažil zvrátit mnoha odvážnými experimenty. Většina z nich neznamenala žádný zásadní přelom, ale bylo zajímavé je zkoušet nebo o nich jen psát.

Už od začátku bylo patrné, že i když LG už neprodá žádný telefon, bude na nich stále vydělávat – skrze odprodej patentů. Bude tak následovat osud jiných hvězdných výrobců, jako byla původní finská Nokia nebo BlackBerry. V takových jednáních jde o velké peníze, vedou se tak nanejvýš diskrétně, nicméně thelec.net se podařilo získat zákulisní informace. Na účet společnosti LG Electronics měla dorazit platba ve výši 600 miliónů dolarů od dvou plátců. Jedním z nich je Apple a předmětem platby je plnění za využívání mnoha standardních patentů na dalších deset let.

Mohlo by to znamenat, že některý z odvážných nápadů časem ožije a dostane se na trh s logem nakousnutého jablíčka? Vyloučené to samozřejmě není, ale je zde pár faktů, které toto nadšení trochu kalí. V první řadě je nutné si uvědomit, že podobné patentové dohody jsou mezi velkými výrobci běžné. Každý větší výrobce jich drží celou řadu a snaží se je jako „barter“ vyměnit s konkurencí. O tom se obvykle dozvídáme pouze v případě, že jednání selžou, respektive pokračují u soudu a média o nich referují jako o „patentové válce“. Jelikož už LG nevyrábí chytré telefony, nemusí Applu platit za jeho patenty. Jazýček vah se v tomto případě vychýlil a je potřeba ho srovnat přesunem hotovosti.

Za druhé není jasné, čeho se patenty mají týkat. Na mobilenetu o patentech často píšeme v tom smyslu, že ukazují nápaditá technologická řešení a možné budoucí přístroje. Nicméně drtivá většina se týká základní technologické úrovně. Možná jde i o tento případ, který se týká displejů a fotoaparátů. Ostatně společnosti LG Innotek a LG Display dodávají cupertinské společnosti moduly snímačů a zobrazovačů.

Poslední překážka souvisí s filozofickým nastavením Applu. Ten sám sebe často a rád pasuje do role vizionářské společnosti, která posouvá limity, ale dělá to opatrnými kroky, o jejichž úspěchu se bytostně přesvědčena. Že by najednou v Apple Parku začali chrlit experimentální novinky jednu za druhou, jako to dělalo právě LG nebo svého času Nokia, je docela šílená představa.

O podobné zvraty však nebyla v dlouhé historii Applu nouze, natočilo se o tom ostatně nemálo filmů. Pokud nějaký takový další přijde v budoucnu, bude pár nápadů z Jižní Koreje určitě hodit.