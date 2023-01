Apple Pencil by v budoucnu mohlo skenovat barvy kolem sebe

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Populární nástroj v programech určených pro editaci obrázků by mohl díky Apple Pencil dostat zcela nový rozměr. Alespoň tak to vypadá, budeme-li vycházet z patentu, na který upozornil patentlyapple.com (dostupný v kompletním rozsahu na uspto.gov). V něm je popsána technologie chytrého pera Apple Pencil, která umožňuje replikovat barvy a dokonce i textury objektů ve skutečném světě do digitální podoby. Jednalo by se tedy svým způsobem o klasickou pipetu, která je dostupná i v základních grafických programech. Pero by proto mělo obsahovat speciální světelný a barevný senzor (a také komponentu emitující světlo), to vše přímo v hrotu samotného pera, jak lze vidět na přiloženém nákresu. Po naskenování objektu v okolí by pak bylo schopné přenést identickou barvu/texturu na displej tabletu, respektive do souboru, v němž by uživatelé pracovali.

Pero Apple Pencil by mělo obsahovat speciální světelný a barevný senzor a také komponentu emitující světlo pro replikaci barvy i textury objektů nacházejících se ve skutečném světě do digitální podoby

Technologie, jakkoliv zajímavě vypadá, však není tak úplně revoluční, jak by se mohlo na první pohled znát. The Verge například upozorňuje na Scribble Pen představené již v roce 2014, které je schopné replikovat naskenovanou barvu, a to ve fyzické podobě (skutečném inkoustu), ale i digitálně. Tradičně je zároveň nutné zdůraznit, že samotný patent nemusí znamenat, že se takto vybaveného Apple Pencil skutečně dočkáme, Apple však minimálně tuto možnost prozkoumává. S ohledem na vzrůstající popularitu iPadů i u profesionálních uživatelů, kteří na iPadu kreslí (grafičtí designéři apod.), by se jistě jednalo o vítanou funkci. Poslední (druhá) generace chytrého pera Apple Pencil navíc byla představena již v roce 2018, nástroj by si tak bezpochyby zasloužil nějakou inovaci.