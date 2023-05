Našel Apple řešení nevzhledné rýhy ohebných displejů?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Když už i Google, pro nějž je hardware jen okrajovou záležitostí, uvedl svůj skládací telefon, nemůže si Apple dovolit otálet. Zatímco na začátku mohly telefony s ohebným displejem vypadat jako experiment, který nemusí vyjít, velmi rychle se zbavily dětských nemocí a našly si své zákazníky.

Na druhou stranu lze pochopit, že Apple se chce držet firemní filozofie a přijít s produktem, který bude vypadat naprosto bezvadně. Většinu současných skládaček však trápí rýha, která je v otevřeném stavu viditelná v místě přeložení displeje. Výrobci mají různé způsoby, jak s ní bojovat, ale obvykle to znamená zvětšení kloubu, který pak už nemusí být tolik praktický.

Jak ale informuje patentlyapple.com, Apple by na celou věc mohl jít mnohem sofistikovaněji. Podstatou jeho řešení je vrstva elastomeru, která je schopná po vnějším stimulu obnovovat své vlastnosti. Tím impulsem může být elektrický proud, zvýšení teploty nebo různé druhy záření, včetně viditelného světla.

Tento patent se velice podobá dalšímu, který stejnou technologii využívá pro opravu drobných poškození. To zdaleka není takové sci-fi, jak to zní. Už skoro dekádu staré modely LG G Flex (2) přišly se zadním krytem, který byl po letmém tření schopen zacelit vlasové škrábance. U displeje to bude s ohledem na optické vlastnosti náročnější úkol, ale rozhodně ne neřešitelný.