Samsung Galaxy A55 se odhaluje. Oblíbenec střední třídy by mohl mít kovový rám

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pokud bychom měli označit neoblíbenější telefony na trhu, byla by to zařízení střední třídy. Takové mobily zpravidla nabízí dobrou výbavu za příznivou cenu a vyhovují i náročnějším uživatelům. Není divu, že se na tento segment náležitě soustředí většina výrobců. Výjimkou není ani Samsung, který slaví úspěchy v posledních letech zejména s modelovou řadou Galaxy A5x. V příštím roce se dočkáme modelu Galaxy A55 a právě o něm unikají skrze mysmartprice.com poměrně podrobné informace. Nečekejte však velkou revoluci

Došlo k odhalení pravděpodobného designu, který se drží jihokorejské linie a bude se do značné míry snažit přibližovat vlajkové řadě Galaxy S24, která by se měla představit již v lednu. Napomoci by mohla vítaná změna v podobě opětovného nasazení kovového rámečku. Ten se již v řadě Galaxy A před lety objevoval, ale poslední modely se spokojily pouze s plastem. Potvrdí-li se kov v rámečku, posune to design o úroveň výše a prospět by to mohlo i robustnosti zařízení. Chybět nemá zvýšená odolnost IP67.

Standardně velký 6,5" AMOLED displej bude pracovat s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. V displeji bude průstřel pro čelní kamerku s rozlišením 32 Mpx a o ochranu celého panelu se má postarat sklíčko Gorilla Glass 5 od Corningu. Celkové rozměry telefonu mají být 161,1 × 77,9 × 8,2 mm .

Pod kapotu by Samsung měl nasadit vlastní procesor Exynos 1480, přičemž nezbývá než doufat, že bude výrazně lepší než předchozí Exynos 1380 v současném Galaxy A54. doprovázet jej bude 8GB operační paměť a vybírat bude možné jen velikost úložiště. Volit půjde mezi 128 a 256 GB. V tomto ohledu tedy žádná mezigenerační změna. Prostředí obstará Android 14 a nadstavba One UI 6.1, přičemž o zabezpečení se postará čtečka otisku prstů v displeji.

Zdánlivě beze změny zůstávají fotoaparáty, kdy jde Samsung osvědčenou cestou kvality. Hlavní snímač s 50 Mpx bude mít optickou stabilizaci obrazu a doprovodí jej 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Výčet uzavře makro snímač se solidními 5 megapixely. Zmínit můžeme ještě baterii, která s kapacitou 5 000 mAh nebude vybočovat ze současného standardu. Samsung ani v roce 2024 neplánuje rychlejší nabíjení, stropem tak nadále zůstane 25 W. Je třeba dodat, že v balení se zřejmě nabíjecího adaptéru nedočkáme.

Další informace nejsou v tuto chvíli známé a budeme si na ně muset ještě počkat. To samozřejmě platí i o případném termínu představení. Pokud však budeme vycházet z letošních zkušeností, mohla by premiéra proběhnout zkraje března 2024.