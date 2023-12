První ve své řadě, přichází Honor Magic6 Lite

Fotografie: Honor

Do střední třídy zamířil Honor Magic6 Lite. Je dobré podotknout, že jde o zcela prvního zástupce nové řady Magic6, která bude dozajista časem doplněna o výše postavené kousky. Novinka se snaží zaujmout velkým displejem a nadprůměrnou výdrží. Honor Magic6 Lite disponuje 6,78" AMOLED displejem s překvapivě jemným rozlišením a příjemnou 120Hz obnovovací frekvencí. Výkon obstarává Snapdragon 6 Gen 1 v kombinaci s 8GB RAM. Výkonu by tak telefon měl mít pro běžné činnosti dostatek. Pro vaše data je pak připravena 256GB interní paměť. Je to však hodnota konečná, neboť chybí slot pro paměťovou kartu.

Honor mírně zaspal dobu, což u řady Magic opravdu zamrzí, když nadále nabízí Android 13, ačkoliv jde o více než rok starou verzi. Výrobce se tak bude snažit pozornost přesunout jinam. Kam? Třeba na zadní stranu, kde se novinka chlubí třemi fotoaparáty, jenže to bychom nesměli hledět na Honor, aby v tom nebylo hned několik háčků. Hlavní má sice sympatických 108 megapixelů, ale zbytek nestojí vůbec za řeč. Ultraširokoúhlý snímač by byl fajn, jenže rozhodně ne s pouhými 5 megapixely. Zbývající objektiv je pouze 2megapixelový a slouží pro portrétní snímky. V praxi tak bude dobře použitelný pouze hlavní fotoaparát.

Hlavním lákadlem novinky bude zřejmě baterie s méně typickou a současně lehce nadprůměrnou kapacitou 5 800 mAh. Výrobce udává, že by měl telefon vydržet tři dny běžného používání. O doplnění energie se postará 35W nabíječka, která se nachází přímo v prodejním balení. V oblasti konektivity má telefon vše podstatné, a to včetně 5G, Bluetooth 5.1 nebo NFC.

Honor Magic6 Lite bude nabízen v černé, zelené a oranžové. Jelikož jej odhalila italská pobočka Honoru, lze očekávat zahájení prodeje právě na jihu Evropy, avšak dostupnost na dalších evropských trzích je velice pravděpodobná. V tuto chvíli však není známa cena.