Pokud máte slabost pro líbivý design a zároveň velký a kvalitní displej ve střední třídě, nabízí se novinka Honor Magic6 Lite. Odlehčený zástupce vlajkové řady Magic přináší i tentokrát zajímavý mix parametrů, bude to však stačit na úspěch?

Tenké tělo, nízká hmotnost, ladné křivky, přitom velká baterie, 120Hz displej s podporou Dolby Vision či 108Mpx fotoaparát. Jak si vedl nový Honor Magic6 Lite v testu? A řadí se mezi to nejlepší v cenové kategorii do 10 tisíc korun?

Honor Magic6 Lite je stylovka s parádní výdrží (RECENZE)

Technické parametry Honor Magic6 Lite Kompletní specifikace Konstrukce 163,6 × 75,5 × 8 mm , 185 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,78" (2 652 × 1 220 px) Fotoaparát 108 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 , Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 300 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 9 790 Kč

Obsah balení: malé a environmentální

Ačkoliv Honor dlouho odolával environmentálním trendům, nakonec na něj také přišlo. V útlé krabičce od Honoru Magic6 Lite tak najdeme již jen nástroj na vytažení slotu pro SIM a USB-C/USB-A kabel, nic víc. Jednoznačně pochválit lze však absenci plastů.

Líbilo se nám environmentální prodejní balení bez plastů

Konstrukční zpracování: chce se líbit, zvýšenou odolnost však nenabídne

Honor Magic6 Lite je na českém trhu dostupný v zeleném, černém a oranžovém provedení. Zelené provedení, které se objevilo v redakci, nepůsobí vůbec špatně. Jedná se o pro Honor klasický odstín, ve kterém to novince velmi sluší. Ocenit lze rovněž praktické matné provedení zad s jemně třpytivým efektem.

Po konstrukční stránce Magic6 Lite uživatele předešlých modelů zřejmě příliš nepřekvapí, což znamená, že máme čest s příjemně kompaktním smartphonem, jenž působí prémiově a příjemně se drží a používá. Za to vděčí především zaobleným okrajům a nízké hmotnosti 185 gramů, zvýšená odolnost dle standardu IP však schází. Je to rozhodně škoda, nějakou odolností (i když ne standardizovanou) však novinka rozhodně disponuje, neboť si lze u slotu pro SIM všimnout silikonového těsnění. Překvapením není ani plastový rámeček, který je v této cenové kategorii vcelku běžný. Na druhou stranu bych u novinky rád viděl podporu eSIM (to je spjato s volbou čipsetu), což neumí, pojme však hned dvě nanoSIM karty (s podporou 5G na obou).

Z dalších prvků stojí za zmínku příjemně umístěné ovládací prvky, tedy kolébku ovládání hlasitosti a vypínací tlačítko na pravém boku, které lze velmi snadno nahmatat. Rovněž haptická odezva neurazí, i když se v dané cenové kategorii jedná spíše o běžný průměr.

Líbilo se nám příjemně se drží

povedený design

slot pro dvě nanoSIM

Nelíbilo se nám bez zvýšené odolnost dle standardu IP

potěšila by podpora eSIM

Displej: parádní podívaná s Dolby Vision

Velkým lákadlem je obrazovka, jež má 6,78" a velmi tenké rámečky po všech stranách, nehledě na to, že díky zaobleným bokům působí (po stranách) ještě subtilnějším dojmem. V nastavení AMOLED obrazovky najdeme možnost úpravy barev i teploty zobrazení, ale také výběr požadované obnovovací frekvence. V mém případě jsem ponechal nastavení na „Dynamická“, kdy se automaticky přepíná mezi 60 a 120 Hz, vynutit lze však také úspornějších 60 Hz. Stejně tak lze aktivovat „Chytré rozlišení“, které také šetří energii, samotný panel má pak velice solidních 2 652 × 1 220 pixelů, tudíž je výsledná jemnost skutečně špičková.

Poměrně velkým překvapením u této obrazovky pro mě bylo zjištění, že podporuje Dolby Vision, což mnohdy neumí ani výrazně dražší telefony. Samozřejmostí je pak HDR10 či velmi slušný maximální jas, který činí v maximu až 1 200 nitů. S čitelností jsem tak neměl problém. Co naopak musíte oželet, to je „značkové“ ochranné sklo (například značky Corning), výrobce používá své vlastní sklokřemíkové řešení. Obrazovka je rovněž již z výroby opatřena ochrannou fólií, s níž máte garanci bezproblémového fungování čtečky otisků prstů. Ta se nachází spíše níže (blíž spodnímu rámečku), je optická a funguje rychle a spolehlivě, nemohu jí tedy nic vytknout.

Z dalších speciálních funkcí je k dispozici Cirkadiánní noční displej, který automaticky upravuje teplotu barev, pokročilé 1 920Hz PWM stmívání, jež reguluje blikání, které vnímají někteří citlivější jedinci, či režim eBook, po jehož aktivace obrazovka zešedne.

Líbilo se nám parádní 120Hz obrazovka s vysokým jasem

spolehlivá čtečka otisků prstů

Dolby Vision

Zvuk: proč jen jeden?

Při pohledu na obrazovku mnohé napadne, že je Magic6 Lite skvělým zařízením pro konzumaci multimédií, ovšem aby to byla úplná pravda, musel by být vybaven rovněž stereo reproduktory. Výrobce se bohužel z nějakého důvodu rozhodl nasadit pouze jeden, který navíc kvalitou příliš neoslní. Situaci nezachrání ani chybějící 3,5mm jack, jehož absenci nevnímám jako mínus, ale jednalo by se alespoň o nějakou formu kompenzace za chybějící stereo. Snad se tedy dočkáme změny alespoň u příští generace.

Nelíbilo se nám pouze jeden hlasitý reproduktor

Výkon hardwaru: 4nm čipset od Qualcommu

Zatímco předešlá generace vsadila na osvědčený 6nm Snapdragon 695, novinka využívá značně modernější 4nm Snapdragon 6 Gen1, který je výkonnější i energeticky efektivnější a umožňuje například záznam 4K videa, což Snapdragon 695 neuměl. Dle mých zkušeností s telefonem se jedná o dobrou volbu, neboť má použitý čipset pro běžného uživatele více než dostatek výkonu, nezahřívá se a celkově jej lze považovat za povedený. Společnost mu navíc dělá 8 GB RAM LPDDR5 a 256GB úložiště (bez podpory paměťových karet), tedy solidní hardware, který by měl postačit i na roky dopředu.

Líbilo se nám více než dostačující výkon

Výdrž baterie: za jedna s hvězdou

V oblasti baterie má Honor Magic6 Lite jednoznačně navrch oproti konkurenci, a to i vzhledem k relativně příznivé hmotnosti a tenkému profilu. Na evropském trhu (tedy včetně českých luhů a hájů) je distribuována verze s baterií o kapacitě 5 300 mAh, jež s přehledem zvládá dva (i více) dnů na plné nabití. Osobně se mi však do rukou dostal vzorek, který má ještě větší 5 800 mAh baterii, s níž jsem regulérně zvládal tři dny a při troše snahy bych se dostal snad i na jedno nabíjení za týden, tedy výdrž zhruba 3,5 dne. I s menší kapacitou (5 300 mAh) máte každopádně záruku toho, že novinku budete nabíjet poměrně zřídka ve srovnání s běžnými smartphony, nevadí tak ani relativně pomalé nabíjení.

U 5 800mAh modelu Magic6 Lite jsem naměřil nabití z 0 do 100 % zhruba za 2,5 hodiny, doba nabíjení u 5 300mAh verze tedy bude kratší. Výrobce má v rámci nastavení také možnost chytrého nabíjení, kdy se po dosažení 80 % nabíjení zpomalí a telefon se nabije do plné kapacity až předtím, než jej odpojíte (pochopitelně musí nejprve vysledovat vaše zvyky). Co zamrzí, je absence bezdrátového nabíjení, které proniká již i do levnějších smartphonů, ovšem není to případ Magicu6 Lite.

Líbilo se nám velmi dlouhá výdrž na nabití

Nelíbilo se nám potěšilo by bezdrátové nabíjení

Konektivita: 5G k vaším službám

V oblasti konektivity podporuje Magic6 Lite 5G na obou SIM kartách, stejně tak neschází NFC, Bluetooth 5.1 či Wi-Fi 6.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: 108Mpx pozdvižení?

Honor Magic6 Lite přichází s výjimkou hlavního snímače s víceméně identickou fotovýbavou převzatou z minulé generace. Čest tak máme se 108Mpx senzorem, 5Mpx ultraširokoúhlým objektivem, 16Mpx selfie a 2Mpx makro kamerkou.

108Mpx hlavní snímač 5Mpx ultraširokoúhlý objektiv 2Mpx makro kamerka 16Mpx selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.75 f/2.2 f/2.4 f/2.45 Velikost fotosenzoru 1/1,67" ? ? ? Typ stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření PDAF pevné ostření pevné ostření pevné ostření

Zřejmě již tušíte, že dvojice senzorů na zadní straně s nižším rozlišením, tedy 2Mpx kamerka a 5Mpx ultraširokoúhlý objektiv, mnoho parády nenadělají. U makra je problém už jen samotné rozlišení, které je zkrátka nedostačující, ačkoliv s ním lze vcelku snadno zaměřit z dálky již zhruba 4 cm. Ultraširokoúhlý objektiv je na tom s kvalitou rozhodně lépe, ale rovněž se nelze ubránit dojmu, že zde zkrátka mohl být lepší senzor (s vyšším rozlišením) a výrobce mohl raději zcela vynechat makro snímač.

Nejčastěji tak budete fotit s hlavním snímačem, z něhož lezou vcelku solidně vypadající záběry za předpokladu, že je dostatek světla. Osobně se mi líbí barevné podání a špatně nefunguje ani nastavení expozice či kontrastu, se zhoršeným světlem jsou však výsledky obvykle neostré a bez detailů. Pokud aktivujete dedikovaný noční režim a máte pevnou ruku, lze vyfotit i vcelku pěkný záběr, ale ne vždy se to musí podařit, nehledě na to, že se telefon po vyfocení občas „zamyslí“ a snímky procesuje déle, než by bylo záhodno. Selfie kamerka je pak spíše základní, tedy svou práci odvede, ale nijak vás nezvedne ze židle. Novinkou u této řady je 4K video, avšak to má problém se stabilizací, je tedy roztřepané, i když budete telefon držet oběma rukama. Chuť by vám každopádně mohla spravit pěkně zpracovaná fotoaplikace s velkým množstvím různých režimů, viz screenshoty.

Makro snímky

Selfie snímek a portréty

Denní snímky

Noční snímky

Honor Magic6 Lite 4K 30 FPS

Honor Magic6 Lite selfie video 1080p 30 FPS

Líbilo se nám pěkné barevné podání

podpora 4K videa na hlavní snímač

Nelíbilo se nám video by si zasloužilo lepší stabilizaci

nízké rozlišení makra a ultraširokoúhlého objektivu

Software: jak je na tom s podporou?

Honor Magic6 Lite dorazil na trh s již zastaralým Androidem 13, což je škoda, na druhou stranu je nadstavba MagicOS (v tomto případě 7.2) natolik „hutná“, že je částečně jedno, jakou verzi Androidu telefon obsahuje, neboť si toho většina uživatelů stejně nevšimne. Pozitivní je pak příslib dvou velkých aktualizací systému a tří let bezpečnostních záplat, ve srovnání s konkurencí však podpora stejně pokulhává, ať už kvůli staršímu systému v době příchodu na trh či délce podpory jako takové. Pochválit mohu naopak hladký chod systému i široké možnosti nastavení. Lze konstatovat, že běžný uživatel bude se softwarem spokojen.

Líbilo se nám příkladný chod systému

relativně solidní délka podpory

Nelíbilo se nám telefon dorazil na trh se starším Androidem 13

Zhodnocení

Honor Magic6 Lite je stylovka, která si vás může velmi rychle získat krásným displejem i designem, jenž působí prémiovým dojmem. Fantastická je rovněž výdrž na nabití, díky čemuž lze vcelku snadno odpustit i pomalejší nabíjení či absenci Qi. Stran fotovýbavy příliš nepotěší nižší rozlišení ultraširokoúhlého objektivu ani makro snímače, primární fotoaparát je však použitelný a čipset Snapdragon 6 Gen1 má dostatek výkonu na to, aby telefon fungoval svižně i za pár let. Doufejme, že u příští generace se výrobce zaměří na zmíněné nedostatky, neboť má tato řada velký potenciál. Zájemce by mohla v současnosti nalákat také akce, kdy lze získat pěkný dárek v podobě telefonu Honor X7a v hodnotě 3 390 Kč.

Konkurence

Z řad konkurence stojí za pozornost například Motorola Edge 40, která se chlubí veganskými zády, odolností IP68 i neméně povedeným displejem. Navíc má kvalitnější fotovýbavu, z hlediska výdrže je na tom však lépe Honor.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 40 Rozměry 158,4 × 72 × 7,6 mm , 167 g Displej POLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 820 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 400 mAh

Konzervativci, kteří mají rádi Samsung, mohou sáhnout po Galaxy A54 s odolností IP67 lepší fotovýbavou, ačkoliv to není vyloženě stylovka a v oblasti výdrže a displeje má navrch Honor.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A54 Rozměry 158,2 × 76,7 × 8,2 mm , 202 g Displej Super AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1380 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz