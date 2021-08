Opravdu potřebujeme všechno změřit?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Elektronika je nám stále blíž. Jako by nestačilo, že s mobilem v ruce vstáváme i usínáme, chytré hodinky máme na rukách neustále. A ty měří kde co – puls nebo saturace už dnes nikoho nepřekvapí a možnosti se s každou další generací rozšiřují. Jenomže už nikdo neřeší, jak přesné tlakové měření je a k čemu nám vlastně bude.

Závěr léta patřil bezesporu Samsungu. Tomu se při jedné akci podařily hned dva husarské kousky: nastartoval masový zájem o ohebné telefony a také se mu úspěšně podařilo resuscitovat platformu Wear OS pro chytré hodinky, která teď konečně nevypadá ve srovnání s konkurencí jako špatný vtip. Co naplat, všechny ty moderní procesory a operační systémy jsou fajn, ale člověka nejvíce zaujme nějaká konkrétnější a hmatatelnější funkce. U nových hodinek od Samsungu to bylo poněkud nepřekvapivě měření obsahu tuku v těle. To se dá pochopit. V redakci už je prakticky všem přes 30 let a tou dobou se člověk začíná ptát, jestli se jeho tělo mění přirozeně s věkem, nebo si za to může sám svým životním stylem. Samotná hmotnost a od ní odvozené BMI na to nestačí.

Proto se v redakci všichni nadšeně měříme, diskutuje o správném podílu tuku v těle dospělého muže a samozřejmě se také snažíme experimentálně zjistit, nakolik je takové měření přesné a jestli z něj lze něco vyvozovat. Jak už sami jistě tušíte, moc slavné to není. Samozřejmě to může časem zlepšit software, ale už od začátku je patrné, že spotřební elektronika a certifikované medicínské zařízení jsou dvě různé věci. A to nejenom kvůli samotnému přístroji, ale i jeho obsluze, která v jednom případě přesně ví, co a jak má dělat. Typickým příkladem je třeba měření teploty, které nabízejí některé levnější hodinky a náramky. Už jen trochu soudnému člověku musí být jasné, že hodinky na ruce neukáží přesně ani tělesnou teplotu, ani tu pokojovou – jen nějaké náhodné číslo z tohoto intervalu.

Ze školy si matně vybavuji předmět Teorie měření. Ten zkoumá způsoby zjišťování různých fyzikálních veličin a hlavně limity jejich přesnosti. Neustále se zde počítají chyby měření a pak se rozvažuje, nakolik je taková nepřesnost přijatelná vzhledem k účelu. Závěr zní, že nic není dostatečně přesné a když ano, tak je to pořádně drahé.

Všem stejným metrem

Problém je, že dnešní marketing vám bude tvrdit přesný opak. Důležité je danou funkci mít, protože jedině úzkostlivé sledování toho či onoho parametru vám zajistí zdraví. Není důležité jít na procházku a mít z toho dobrý pocit, ale překlopit digitální počítadlo kroků ze čtyř devítek na deset tisíc. Někteří psychicky slabší jedinci pak takovému nátlaku podlehnou a stanou se otroky sledování svého zdraví. Když takový poprask vyvolá EKG nebo sledování saturace, pak nás kvůli měření tuku čeká opravdová katastrofa. Už teď si lze snadno představit zástupy dospívajících dívek (ale i chlapců), které si po každém jídle budou měřit obsah tuku v těle. A jestli jim hodinky budou dávat stejně konzistentní výsledky jako nám, pak máme zaděláno na pandemii poruch příjmu potravy.

V tomto ohledu vás tak vůbec nemusí trápit, že vaše nejosobnější data poputují někam do cloudu, kde se pro ně může přijít hacker nebo marketingový partner, k čemuž jste dali souhlas v sáhodlouhých podmínkách EULA.