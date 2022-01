Ohlédnutí za BlackBerry: značkou, která navždy změnila mobilní průmysl

Málokterý výrobce mobilních telefonů se může pochlubit tak zajímavou historií, jako má BlackBerry. Kanadská společnost, původně známá pod názvem Research In Motion, se během několika dekád dokázala probojovat z outsidera na pozici, kdy ovládala polovinu amerického trhu a pětinu celosvětového. V tomto článku se zaměřím na několik klíčových momentů v životě této značky. Jakožto bývalý majitel telefonů BlackBerry si rovněž dovolím zavzpomínat na některé zajímavé funkce, které předběhly svou dobu.

Všechno odstartovalo v roce 1984, kdy dvojice kamarádů ze školy, Mike Lazaridis a Douglas Freign, založila společnost, která od vývoje softwaru přešla až k výrobě komunikačních zařízení známých jako pager. Jak postupoval čas, vylepšovali a přidávali nejrůznější funkce, až v roce 1999 představili první produkt BlackBerry s označením BlackBerry 850. Jednalo se o pager schopný nejen odesílat, ale také přijímat zprávy, což bylo v té době revoluční. Mimochodem, věděli jste, že název BlackBerry (tedy ostružina), byl zvolen proto, že klávesnice těchto zařízení připomínala malé „kuličky“, ze kterých se ostružina skládá? Odborně takzvané peckovičky.

Právě klávesnice, se kterou BlackBerry cílilo na profesionální uživatele, se stala pro mnoho zákazníků naprosto nepostradatelným prvkem a v době největšího úspěchu BlackBerry, tedy přibližně v první dekádě tohoto tisíciletí, by asi málokoho napadlo, že někdo velmi brzy přijde s lepším řešením.

Ano, za pád BlackBeery může do velké míry Apple, který uživatelům představil telefon s velkým dotykovým displejem bez fyzické klávesnice, a přestože nebyl první, kdo s takovýmto zařízením přišel, podařilo se mu jako prvnímu masově přesvědčit uživatele o tom, že toto je ta správná cesta. Toto je ten produkt, který by měli používat.

Netrvalo zase až tak dlouho (z hlediska konečného výsledku však evidentně až příliš dlouho) a i BlackBerry si postupně uvědomilo, že generace chytrých tlačítkových telefonů vymírá a představilo modely s velkým dotykovým displejem po vzoru Applu. Jedním z prvních, které se dost podobaly iPhonu, byl BlackBerry Z10, který jsem v minulosti používal. Na svou dobu se podle mě jednalo o skvělý telefon, který měl 4,2" displej o rozlišení 1 280 × 768 pixelů, 2 GB RAM, výkonný duální procesor nebo 8Mpx fotoaparát.

Jistě, v té době už byly na trhu i hardwarově o něco lépe vybavené smartphony, avšak to, čím se BlackBerry Z10 opravdu lišil, byl operační systém. BlackBerrry 10, jehož podpora byla nedávno oficiálně ukončena, nabízel kompletně dotykové ovládání a perfektní BlackBerry Hub, který v sobě kombinoval upozornění ze všech aplikací na telefonu.

Na svou dobu bylo ovládání prostředí operačního systému propracovanými dotykovými gesty podle mého velmi pokrokové. Vše působilo nesmírně plynule a jakmile jste si na gesta tohoto operačního systému zvykli, za nic jiného byste je nevyměnili. Telefon byl schopen mít na pozadí spuštěných až osm aplikací, mezi kterými šlo rychle přeskakovat a nechybělo ani NFC.

Jen o systému to však pochopitelně není, velmi důležitá byla také chatovací platforma Blackberry Messasing. BBM šlo přitom později stáhnout i na zařízení, která BlackBerry OS neměla a mohli jste tak zůstat v kontaktu. Jestli se dnes na některých místech hovoří o šikaně vůči těm, kteří nemají iMessage, v té době to mohlo být v některých kruzích právě BBM – aplikace pro zabezpečený způsob komunikace.

Nakonec bych rád rychle zmínil odemykací obrazovku, která byla geniální v tom, že nikdo nemohl odhadnout vaše heslo, i když se během odemykání díval na displej vašeho telefonu. Šlo o to přesunout matici čísel (respektive vámi vybrané číslo) na vámi předem nadefinované místo na obrázku, který jste si mohli sami nastavit. No a které místo to přesně bylo, to jste věděli jen vy.

Po nedostatečném úspěchu systému BlackBerry 10 přišly telefony BlackBerry s Androidem, které vyráběla čínská společnost TCL držící licenci. I ty měly co nabídnout a cílily především na zákazníky, kteří vyžadovali vysoké zabezpečení od BlackBerry. Přestože tyto modely disponovaly ikonickou klávesnicí BlackBerry, extra velký úspěch nezaznamenaly a TCL již další nevyrábí.

Ačkoliv na internetu kolují zprávy o tom, jak je BlackBerry definitivně u konce, není tomu tak úplně pravda. V současnosti drží licenci k výrobě BlackBerry telefonů společnost OnwardMobility, která původně slibovala příchod nových modelů již v roce 2021, což se bohužel nestalo. Existuje však stále alespoň malá jiskřička naděje, že se třeba letos znovuzrozeného BlackBerry dočkáme.

To those who have waited so long, we are humbly aware that we owe you some form of communication as we reach the end of 2021. To misquote Mark Twain, “Contrary to popular belief, we are not dead.” https://t.co/In9tUibHjN pic.twitter.com/hQVjWlXBon