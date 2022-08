Chystá se film o historii BlackBerry

Fotografie: Ondřej Zástěra, mobilenet.cz

Zajímavým trendem moderní kinematografie a seriálových tvůrců je fascinace technologickými firmami, respektive jejich charismatickými vůdci. Steve Jobs má nespočet filmů mapujících jeho bohatou kariéru, stejně tak Mark Zuckerberg a vznik Facebooku a v poslední době se na obrazovky dostávají hlavně ti, kteří podnikali na hraně zákona nebo přímo za ní. Vzniká tak například Super Pumped o temné straně úspěchu Uberu nebo snímek o jednom z největších moderních podvodů, kauze Theranos. Prostor dostávají i méně kontroverzní, ale neméně zajímavá témata, jako je přerod Nokie z místní firmičky na největšího výrobce telefonů na světě.

V tomto kontextu nijak nepřekvapí informace variety.com, podle nějž skončilo natáčení snímku, který se věnuje historii kanadské firmy BlackBerry. Ta sice nedosáhla tak masového úspěchu, ale svou originalitou, netradičním přístupem a důrazem na bezpečnost si našla takové zákazníky, jako byl americký prezident a další vrcholní politici.

Jako podklad k ději snímku poslouží kniha z roku 2015 s názvem Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry. V rolích zakladatelů firmy uvidíme Jaye Baruchela a Glenna Howertona. Film je nyní v postprodukci a datum premiéry nebylo dosud oficiálně stanoveno, dočkat bychom se ale mohli příští rok.