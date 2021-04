BlackBerry čeká zmrtvýchvstání! Takto by mohl vypadat první model s 5G

Současný držitel licence k smartphonům BlackBerry, společnost OnwardMobility, láká na Twitteru na nový smartphone BlackBerry, který v současnosti připravuje. Netrvalo proto dlouho a na internetu se objevily první rendery toho, jak by mohl chystaný telefon vypadat.

Great to see @NBA star @JCrossover loves his BlackBerry. But don’t worry: With OnwardMobility’s new BlackBerry Android smartphone, you’ll be able to group text! #Android #NBA #SmartPhones https://t.co/v7o69Ktv5S