Podívejte se na geniální koncept fyzické klávesnice od BlackBerry

Fotografie: Ondřej Zástěra, mobilenet.cz

Telefony BlackBerry s legendární QWERTY klávesnicí, které představovaly pro velké mnoho uživatelů klasickou „srdcovou záležitost“, se v minulém roce rozhodla oživit společnost Onward Mobility specializující se na bezpečnostní řešení. Letos bychom se tak měli dočkat nového 5G BlackBerry (s fyzickou QWERTY klávesnicí). Přestože zatím nemáme žádné oficiální informace o tom, jak bude telefon vypadat, objevil se na internetu zajímavý render (koncept) prvního 5G BlackBerry.

Autor „Niel D“ na behance.net představil svou vizi toho, jak by mělo nové BlackBerry vypadat. Kromě elegantního designu v kombinaci zlaté a černé s plochými boky a skleněnými zády s jediným fotoaparátem zaujme především čelní strana. Na ní můžeme spatřit displej s průstřelem uprostřed, ale také fyzickou klávesnici, která zabírá zhruba čtvrtinu celkové plochy. Její hlavní předností je schopnost proměnit se v displej a v určitých situacích tak na jednotlivých klávesách zobrazit emoji, kontextové rozhraní pro přijetí/odmítnutí příchozího hovoru, ovládání hudebního přehrávače nebo ukazatel navigace. Možnosti těchto netradičních kláves v podobě miniaturních displejů jsou rozmanité a v případě, že by se současný majitel značky BlackBerry skutečně inspiroval tímto konceptem, nepochybně by se jednalo o velkou senzaci.