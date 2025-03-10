Změří srdeční tep, ale na opravu zapomeňte. Jak hodnotí nová AirPods Pro 3 iFixit?

Opravitelnost, s níž se pojí také dostupnost manuálů a náhradních dílů, je u moderní elektroniky jedním z důležitých parametrů, který hodnotí nejen Evropská unie, ale také nezávislí odborníci jako je iFixit. Právě ti uvedli zajímavou rozborku nových sluchátek AirPods Pro 3, která mají stran opravitelnosti k dokonalosti skutečně daleko.
Zatímco mnohé moderní smartphony jsou navrženy tak, aby byla výměna různých komponent (typicky baterie) co nejjednodušší, u sluchátek je v tomto ohledu ještě co dohánět. Google se například u v srpnu uvedených sluchátek Pixel Buds 2a specificky zaměřil na to, aby pouzdro disponovalo snadno vyměnitelnou baterií a nizozemská značka Fairphone se na opravitelnost mimo jiné přímo zaměřuje. Pravdou však je, že běžná sluchátka příliš opravitelná nejsou a hlavním důvodem je velikost a samotná konstrukce, která je zpravidla lepená. Jaká je tedy podle iFixit situace u nových AirPods Pro 3 s měřením srdečního tepu, která si výrobce cení na 6 490 Kč?
Mezi hlavní novinky patří kromě senzorů pro měření srdečního tepu také zvýšená ochrana IP57 a upravené nástavce do uší z nového materiálu. Rozborka samotných sluchátek pak začíná zahřátím horkovzdušnou pistolí na teplotu okolo 100 stupňů Celsia a použití nože k jejich otevření a získání přístupu k baterii. Každé sluchátko přitom disponuje malou baterií s kapacitou 0,221 Wh, zatímco v pouzdře se nachází jedna 1,334Wh baterie, což je změna oproti AirPods Pro 2, jež měla v pouzdře baterie dvě. Tím je zřejmě i částečně zodpovězena otázka, proč nové pouzdro nabídne 24 hodin dodatečné energie namísto 30 hodin poslechu u AirPods Pro 2. Změnou u pouzdra je také snížení množství magnetů a jejich strategičtější rozmístění. Pouzdro stále podporuje MagSafe, a tedy i Qi2 bezdrátové magnetické nabíjení.
Rozebírání a oprava sluchátek je podle iFixit teoreticky možná, avšak reálně je natolik komplikovaná a pojí se s téměř nevyhnutelným poškozením plastového šasi sluchátek, že se do ní jen tak někdo (technik, natož běžný zákazník s choutkami na opravářství) pouštět nebude. Proto nová sluchátka obdržela od odborníků z iFixit 0 bodů z možných 10 stejně jako pokárání za to, že se Apple v této oblasti (opravitelnosti sluchátek) více nesnaží.
