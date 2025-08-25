Tomu říkáme aktualizace! iPhony 16 získají podporu Qi2 25W

Mobilní telefony Apple iPhone 16 podporují samozřejmě magnetické bezdrátové nabíjení zvané MagSafe, kde mohou využívat výkon až 25 W u nejnovější verze nabíječku u Applu. U klasického bezdrátového nabíjení Qi 2 je výkon snížen na 15 W. Pro využití maximálního potenciálu tak byl poměrně omezený výběr. To se však výhledově změní.
Jak informuje Macrumors (viz macrumors.com), nově se iPhony řady 16 naučí 25W nabíjení i s bezdrátovými nabíječkami třetích stran. Aktualizace na iOS 26 totiž přinese podporu standardu Qi 2.2, které se oficiálně označuje jako Qi2 25 W. Definitivně to potvrdil výrobce příslušenství Belkin, který představil novou řadu nabíječek, která pro iPhony 16 podporuje rychlé 25W nabíjení (viz belkin.com). Je však třeba dodat, že vše platí s jednou výjimkou. Tato změna se nevztahuje na letošní iPhone 16e.
Vybraní uživatelé už rychlejší nabíjení případně mohou testovat. Kromě patřičné nabíječky je potřeba mít i iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro nebo iPhone 16 Pro Max s nejnovější beta verzí iOS 26. Finální verze by pak měla vyjít v průběhu září, avšak oficiálně termín ještě nebyl stanoven. Stejně tak není známo, zda už modely iPhone 16 získaly dodatečnou certifikaci Qi 2.2, avšak mohlo se to stát bez pozornosti veřejnosti, případně se tak stane do září.
Načíst všechny komentářePřidat názor