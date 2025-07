Tenký a lehký iPhone 17 Air nabídne 4 barevné varianty. Proč je skoro nepoznáte?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V letošním roce by v nabídce iPhonů od Applu mělo dojít ke změně. A ne, nepůjde o ohebný model, na ten si zřejmě ještě budeme muset počkat. Onou změnou má být konec iPhonu s přídomkem Plus a nahrazení modelem s přídomkem Air. Pojmenování nebude náhodné, novinka má být velice tenká a lehká. Tloušťka by mohla být 5,5 milimetrů, hmotnost 145 gramů.

Server Majinbu Official (viz majinbuofficial.com) přinesl informaci o barevných variantách nového iPhonu 17 Air. Má jít o černou, stříbrnou, modrou a zlatou. Důležité je však poznamenat, že se bude Apple snažit, aby mobil působil lehkým dojmem a barevné varianty modrá a zlatá mají být velice světlé. Především pak na denním světle by tak hned tři varianty mohly být k nerozeznání.

Apple iPhone 17 Air

Další spekulace zmiňují nasazení procesoru Apple A19 Pro, který však nemá dosahovat výkonů v modelech s přídomkem Pro. Naopak hodnota operační paměti má v modelu iPhone 17 Air vycházet právě z modelů Pro, což je dobrá zpráva.

Ve výsledku to zatím vypadá, že iPhone 17 Air bude velmi dobře vybaveným kouskem, který však bude muset žít s kompromisy. Daní za malou hmotnost a tloušťku bude baterie s nízkou kapacitou a navíc i pouze jeden zadní fotoaparát. Na potvrzení všeho si musíme ještě zhruba dva měsíce počkat.