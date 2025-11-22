V pořadí třetí vlajková verze AirPods Pro na první pohled přináší hned několik vylepšení, ale minimálně také jeden ústupek. Jak se povedla jako celek a stojí za doporučení?
Technické parametry Apple AirPods Pro 3
|Barevná provedení
|bílá
|Hmotnost (sluchátko, pouzdro)
|5,55 g; 43,99 g
|Ochrana
|IP57 (sluchátka i pouzdro)
|Připojení
|Bluetooth 5.3
|Kodeky
|ALAC, AAC, SBC
|Celková délka poslechu (dle výrobce)
|až 24 hodin s ANC
|Délka poslechu na jedno nabití sluchátek (dle výrobce)
|až 8 hodin s ANC
|Kapacita baterie (sluchátko, pouzdro)
|0,221 Wh, 1,334 Wh
|Počet mikrofonů
|3 (2 s funkcí formování paprsku a 1 směřující dovnitř)
|Obsah balení
|sluchátka + silikonové nástavce v 5 velikostech
Konstrukční zpracování: nevídaně odolná a náchylná zároveň
Sluchátka obdržíte v papírovém balení, které již neobsahuje nabíjecí kabel, zato na vás čeká hned pět velikostí silikonových nástavců. V případě jejich ztráty vám Apple rád prodá náhradní sadu (s pěti velikostmi) za 379 Kč. Jelikož nejsou nástavce pouze silikonové, ale spodní část tvoří tvrdý plast a je nutné je na sluchátka nacvaknout, ztráty se nemusíte obávat.
Pouzdro sluchátek vychází z dlouholeté tradice a designem nijak nepřekvapí. Jedná se o malý zaoblený obdélník, i když pokud byste hledali ještě menší pouzdro/sluchátka a rozměry by měly naprostou prioritu, mohli byste sáhnout spíše po AirPods 4. V každém případě nechybí signalizační dioda, kovový úchyt pro provlečení poutka, USB-C a reproduktor.
V samotném pouzdru je také lokalizační čip U2 s technologií UWB, který známe z iPhonů 15 a novějších. Díky němu je případná lokalizace ztracených AirPods Pro 3 jednodušší, dosah má činit až 60 metrů. V rámci domácnosti jsem zkoušel sluchátka lokalizovat pomocí iPhonu (vše obstarává síť Find My) a vyhledávání je skutečně extrémně přesné a sluchátka okamžitě dohledáte. Pochopitelně další metodou je AirPods Pro 3 jednoduše prozvonit, kdy emitují velmi hlasitý zvuk a neměli byste je přeslechnout.
Lesklý bílý plast vypadá hezky pouze několik prvních okamžiků.
Pouzdro má pěkně zpracovaný pant s patřičně „klapavým“ efektem a bez problémů jej můžete nosit například i v přední kapse riflí. Co naopak stojí za menší výtku, i když nikterak šokující, je použitý materiál. Lesklý bílý plast vypadá hezky, ale pouze několik prvních okamžiků. Párkrát sluchátka posunete po stole, vložíte do kapsy (natož dámy do kabelky) a pouzdro je plné jemných škrábanců. Na první pohled sice nejsou takové škrábance viditelné, přesto budou nejednoho iritovat. Řešením je obal.
Kde nové AirPods Pro 3 naopak excelují, to je ochrana. Odolnost IP57 (tj. schopnost přežít i ponoření do vody) je nadprůměrná, ale nebyla by až tak výjimečná, kdyby IP57 nemělo také samotné pouzdro. Standardem je přitom, že i odolná sluchátka jsou zpravidla odolná pouze sama, nikoliv již krabička.
- odolnost IP57 u sluchátek i pouzdra
- integrace vylepšeného čipu pro velmi snadné dohledání ztracených sluchátek
- hlasité vyzvánění, možnost poutka
- vlásečnicové škrábance se objeví na pouzdru téměř okamžitě
Zvuk: silná v kramflecích?
AirPods Pro 3 mají vynikat především vylepšeným ANC, jež má být podle testů výrobce (a normy IEC 60268‑24) hned dvakrát účinnější než u předchozích AirPods Pro 2. Aktivní potlačení hluku u obou modelů jsem měl šanci porovnat a je skutečně lepší, což má do velké míry na starost samotná těsnost sluchátek. Mírně upravený design i použité nástavce dokáží zvukovod utěsnit o něco lépe a ANC je skutečně famózní. Během testování jsem jej zkoušel v kanceláři, kavárně, během chůze městem, ale také v letadle, kde dokáže být skutečně velmi efektivní a výsledkem je jen jemný šum v pozadí.
Upravený tvar sluchátek mně osobně také o něco lépe vyhovuje a AirPods Pro 3 jsou mi pohodlnější při delším používání. Sluchátka jsou velmi pohodlná také během pohybu, takže procházky, běh či snad využití v posilovně s nimi není problém, a to i díky již zmiňované ochraně IP57. Jinak působí také režim propustnosti, který lze střídat s adaptivním režimem (ten kombinuje ANC s režimem propustnosti), což je rovněž spjato s upraveným tvarem sluchátek, respektive úrovní utěsnění. Osobně preferuji sluchátka raději z uší vytáhnout, než poslouchat okolí skrze ně, ale když přijde na používání, musím říct, že funkce funguje velmi dobře. Ano, pocit z používání tohoto režimu oproti předešlé generaci sluchátek je mírně odlišný, ale podle mého názoru ne nutně horší, jak někteří tvrdí. Jedná se navíc o oblast, která se může postupem času (vlivem aktualizací) přirozeně měnit.
Když přijde na zvukovou kvalitu, jsou u AirPods Pro 3 nejvíce dominantní basy. Sluchátka přitom nejsou přebasovaná, ale nižším frekvencím dávají přednost a vykreslují je výrazněji. Neřekl bych, že basy vyloženě překrývají, ale jsou výrazné a příznivce hutného zvuku jistě potěší. Na druhou stranu umí velmi dobře a přesně doručit pořádný basový kopanec a oddělit jej od dalších nižších frekvencí. Pochopitelně si umí dobře poradit i s výškami a středy, pěkně je oddělit a nezkreslovat. Výsledný přednes sice necílí na zvukové puristy, ale baví a své obecenstvo si rozhodně najde. Sluchátka také mají velmi dobrý stereo efekt a samozřejmě můžete využít také prostorového zvuku, který oceníte především během sledování filmů.
AirPods jsou logicky stvořena primárně pro zařízení Apple, ačkoliv je můžete spárovat i s Androidem. Od toho se odvíjí podpora kodeků ALAC, AAC, SBC, respektive absence LDAC, která ve spojení s iPhonem (ten totiž kodek LDAC vůbec nepodporuje) „nevadí“, ale pro majitele Androidu jsou zde jiná sluchátka. Sluchátka jsem používal v kombinaci s aplikacemi Apple Music, Tidal, Spotify a YouTube Music při propojení s iPhonem 17 Pro. Velmi dobrá je také zvuková kvalita během hovorů.
- špičkové ANC
- kvalitní transparentní režim
- líbivý zvukový přednes
- nevhodná pro zařízení mimo ekosystém Applu (chybějící LDAC)
Funkce a ovládání: změří tepovku a přeloží hovory
Jedním z hlavních es v rukávu AirPods Pro 3 jsou senzory pro měření srdečního tepu. Že vám tato funkce zní povědomě? Již před nějakou dobou ji představil Honor, avšak u nás nikdy dostupná nebyla kvůli absenci potřebné certifikace. Dnes již umí změřit srdeční tep i jiná sluchátka (například Bose), ale v případě Applu se jedná o novinku. Pokud bychom měli být úplně korektní, je vhodné zmínit, že sluchátka Beats (značka spadající pod Apple) touto funkcí disponovala dříve, to však nic nemění na tom, že za masovým rozšířením měření srdečního tepu skrze sluchátka budou nepochybně stát právě AirPods Pro 3.
Měření srdečního tepu využijete v rámci sportovního monitoringu a výrobce tuto vychytávku zamýšlí jako alternativu pro uživatele, kteří nemají/nepoužívají Apple Watch. Monitoring tepové frekvence skrze sluchátka funguje bezproblémově, je dostupný pro cca 50 různých sportů a je zajímavým doplňkem. Při kombinaci Apple Watch a AirPods Pro 3 má být navíc výsledek díky využití obou zdrojů dat ještě přesnější. Sám jsem se několikrát vydal na procházku jen tak se sluchátky a pro běžného uživatele/rekreačního „sportovce“ je tento způsob měření tepu zcela dostačující. Ostatně vzhledem k lidské anatomii by měly být výsledky měřené z uší přesnější než ty ze zápěstí.
Živý překlad si prozatím neužijete.
Sluchátka jsou také prošpikovaná velkým množstvím dalších funkcí, jako je například ochrana sluchu, naslouchátko, dálková spoušť fotoaparátu, ztišení hudby v případě, že promluvíte, či personalizovaná hlasitost. Samozřejmostí je napojení na Siri, skrze kterou můžete dávat hlasové příkazy nebo se nechat informovat o tom, kdo vám poslal zprávu, co obsahuje apod.
Co si naopak u nových sluchátek prozatím neužijete, to je funkce Živý překlad. Podle nejnovějších zpráv zavítá brzy také do EU, ale český jazyk logicky hned tak přítomný nebude. Na druhou stranu se funkce může, pokud ovládáte třeba angličtinu a pojedete na dovolenou do Španělska, Francie apod.
Sluchátka nemají aplikaci, ale po jejich připojení k iPhonu (či jinému produktu Apple) se objeví v sekci nastavení, kde pak můžete vše upravovat k k vaší spokojenosti, sluchátka lze dokonce zapojit do beta testování nového firmwaru.
- množství doplňkových funkcí a nastavení
- skvělé propojení v rámci ekosystému Apple
- funkce Živý překlad prozatím nedostupná
Výdrž baterie a nabíjení: s delší výdrží, ale menší baterií
AirPods Pro 3 se chlubí delší výdrží samotných sluchátek, nicméně pouzdro je vybaveno menší baterií, kvůli čemuž celková výdrž poklesla z 30 na 24 hodin. Výdrž plně nabitých sluchátek naopak vzrostla (z 6 na 8 hodin) a bez problémů se mi povedlo s aktivovaným ANC dosáhnout výdrže necelých 9 hodin poslechu. Vzhledem k tomu, že je výměna baterie prakticky nemožná, respektive proveditelná je, ale extrémně náročná a pojí se se ztrátou ochrany, potěší také funkce dbající na životnost baterie. Při vložení sluchátek do pouzdra vás například systém informuje o tom, že dochází k optimalizovanému nabíjení za účelem prodloužení životnosti baterií. Pokles celkové výdrže je svým způsobem jediným nedostatkem ve srovnání s předešlou generací, běžnému uživateli, který má přístup ke zdroji energie to ale žíly trhat nemusí a možná naopak ocení delší výdrž sluchátek samotných.
Nabíjení probíhá skrze USB-C, kdy je možné za 5 minut doplnit energii na hodinu poslechu (plné nabití kompletně vybitých AirPods trvá necelou hodinu), případně bezdrátově. Podporovány jsou běžné Qi nabíjecí podložky, dobře poslouží ale i nabíječka od Apple Watch, případně MagSafe nabíjecí puky.
- velmi dlouhá výdrž sluchátek
- rychlé nabíjení včetně možnosti bezdrátového
- menší baterie v pouzdru (menší celková výdrž)
Zhodnocení
Apple AirPods Pro 3 jsou značně vylepšenou verzí předešlého vlajkového modelu a budou bavit zvukovým přednesem, pokročilými funkcemi, špičkovou ochranu a také velmi dlouhou výdrží na nabití. Mezi nevýhody lze zařadit menší baterii v pouzdru a v EU doposud chybějící Živý překlad. Povedenou novinkou je naopak monitoring srdečního tepu i účinnější ANC, které dostane pod kontrolu i velmi hlasité okolí.
Konkurence
Sony WF-1000XM5 se chlubí parádním ANC i širokou nabídkou chytrých doplňkových funkcí, včetně povedené mobilní aplikace. Skvěle si také rozumí jak s iOS, tak s Androidem. Oproti AirPods jsou však odolná jen podle IPX4.
Pixel Buds Pro 2 představují aktuálně to nejlepší od Googlu, chlubí se pokročilými funkcemi i parádním zvukem. Oproti AirPods 3 schází monitoring srdečního tepu a v oblasti ANC je Apple lepší volbou, Pixel Buds Pro 2 však mohou zaujmout integrovanou Gemini.
Samsung Galaxy Buds3 Pro mohou někoho více oslovit designem, kde zaujmou blikající LED pásky na nožičkách, či ochranou IP57, avšak nikoliv u pouzdra. Sluchátka rovněž nepodporují kodek LDAC, přesto nabídnou vysoce kvalitní poslech i velmi dobře fungující ANC a ambientní režim. Sluchátka si ale nejlépe rozumí s produkty Galaxy.
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz