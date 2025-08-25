Tak tohle bude zábava: Apple chce vylepšit Siri tak moc, že možná pomůže až Google

Tak schválně – kdo z vás má iPhone a kdo z vás používá Siri? Neřešíme tu teď jazykovou bariéru, ale čistě schopnosti hlasového asistenta. Já osobně jsem Siri naposledy zapnul asi před rokem, kdy jsem ji požádal o nastavení budíku. Naopak Gemini na iPhonu využívám poměrně pravidelně, nově i díky tomu, že s ní testuji ovládání chytré domácnosti v češtině.
Nedávno jsme vás informovali, že „nová Siri“, na které Apple pracuje, bude tak skvělá, že umožní ovládání celého systému, včetně aplikací třetích stran. Méně se však už hovoří o tom, jak se vlastně ze současné Siri stane asistent, který konečně bude konkurenceschopný. Dle posledních informací to vypadá, že Apple k vývoji nové Siri přistupuje ze dvou stran – externí a interní. Interní část je jasná – Apple se snaží zdokonalit Siri díky modelům Apple Intelligence, externí pohled je však zajímavější – znalostní báze této Siri by mohla být vystavěna na základech Google Gemini.
Dle informací agentury Bloomberg a serveru Android Authority (viz androidauthority.com) je Apple v raných fázích vyjednávání, ovšem ze strany Applu už prý proběhla žádost o vytvoření dedikovaného modelu umělé inteligence, který by sloužil jako základ Siri. Google prý už začal tento model trénovat a zkoumat možnosti, jak by bylo následně možné implementovat jej na servery společnosti Apple. Otázkou rovněž je, jaký dopad by tato externí varianta měla na hloubkovou integraci v rámci systému iOS, což je doposud snad jediná výhoda Siri.
Dlužno dodat, že vývoj Siri externí formou nemusí skončit spoluprací s Googlem – Apple zvažoval (a možná stále i zvažuje) i společnosti Anthropic (Claude) a OpenAI (ChatGPT). Dost možná se tak už příští rok dočkáme Siri, která bude chytrá jen proto, že znalosti modelů budou pocházet od konkurenčních společností – a dost možná od té největší. A co vy, těšíte se na SiriGem?
