Představení (nejen) iPhonů 16 je za dveřmi. Na co se můžeme těšit?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

První podzimní měsíc už tradičně patří představování nové generace iPhonů. Apple využije pozornosti, které se jim neustále dostává a doprovodí tuto akci ukázkou dalšího hardwaru, softwarových vylepšení i služeb. I když Apple úzkostlivě hlídá nejrůznější úniky, lze si i tak udělat představu, co na nás 9. září v 19.00 (SELČ) čeká.

iPhone 16 (Plus)

Základní řada ve dvou velikostech bývá obvykle velice konzervativní. Čeká nás tak nejspíše jen povinné navýšení verze použitého čipsetu a ruku v ruce s tím by mohla poskočit hodnota RAM až na 8 GB. Taktéž určitě dostaneme nějaké nové a zajímavé barevné kombinace.

Největší změnou by tak mohlo být akční tlačítko, které dražší modely dostaly už loni. Společně s tím se také spekuluje o tom, že by se mohlo objevit další tlačítko v podobě hardwarové spouště fotoaparátu, tedy něco, od čeho ostatní výrobci začali upouštět už před lety. Celé zařízení by také podle moderních trendů mělo být tenčí.

iPhone 16 Pro (Max)

Stejně tak je velkou neznámou, čím se budou snažit zaujmout vrcholné modely. K nějakým změnám zřejmě dojde ve fotografické sestavě, ať už jde o navýšení širokoúhlého snímače nebo lepší přiblížení teleobjektivu. I zde bychom se mohli dočkat vyhrazené spouště, která by rychle spouštěla fotoaparát nebo pomáhala s lepším ostřením.

Apple Watch 10 a Ultra 3

Povinná mezigenerační obměna čeká i hodinky. Základní řada má dostat větší displej a tenčí tělo, pochybnosti však panují ohledně nových zdravotních funkcí. Detekce apnoe nebo vysokého krevního tlaku zní sice lákavě, ale Apple se zde podle předchozích zpráv potýká s potřebnými certifikacemi. Výrazných změn se tak nedočkají ani hodinky Ultra 3 a pokud budou představeny, pak jen s aktualizovaných čipsetem.

Airpods 4 a software

Podle dalších spekulacích se Apple chystá zjednodušit svoji nabídku sluchátek. Legendární AirPods by v generaci číslo 4 mohly mít dvě varianty, jednu základní a druhou „Pro“ s lepší výdrží, potlačením hluku a dalšími funkcemi. Jestli k této generační obměně dojde už v září, není jisté.

Ruku v ruce s tím jde představování softwaru, i když pro to je obvykle vyhrazen červnový termín. Můžeme si však být zcela jisti, že Apple rozhodně zmíní svoji umělou inteligenci a její integraci do svých produktů.