Nová reklama od Googlu zaručeně rozesměje fanoušky iPhonů i Pixelů

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Rivalita mezi výrobci smartphonů má mnoho podob a zatímco na začátku tohoto odvětví jsme byli svědky vyloženě agresivních a posměvačných kampaní, postupem let se ostré lokty obrousily a v současnosti vídáme mnohem uhlazenější způsoby, jak si rýpnout do konkurence. Jedním z příkladů je i nejnovější série reklam od Googlu, které jsou zaměřené na iPhone a Pixel pod hashtagem #bestphonesforever. Poznávacím znakem všech videí jsou pak dva hlavní aktéři v podobě mluvícího iPhonu 14 Pro a Pixelu 7 Pro, tito dva staří známí pak spolu probírají minulost, současnost, ale i výhledy do budoucna.

V prvním ze série videí jsou vyzdvihovány minulé úspěchy iPhonů, které způsobily revoluci ve způsobu používání tehdejších smartphonů, ale také nechybí ohlédnutí na další okamžiky, které definovaly současné iPhony. Zdrcený iPhone však dosavadní úspěchy redukuje na barvu chatovacích bublin a chvíli na to „umírá“ na vybitou baterii.

Další z videí je zaměřeno na tzv. astrophotography, tedy schopnost Pixelů zachytit noční oblohu, čehož se snaží iPhone dosáhnout pomocí LED přisvícení, což však příliš dobře nefunguje.

Třetí z pěti krátkých videí je zaměřeno na veřejnou Wi-Fi, kde je vyzdvihována VPN (virtuální privátní síť) integrovaná do Pixelů (v rámci služby Google One, která však není dostupná na všech trzích), zatímco iPhone vystrašený z hackerů si musí za VPN připlatit a raději se rozhodne aktivovat letový režim.

Předposlední z videí si znovu utahuje z výdrže iPhonu (moderní iPhony jsou přitom díky sérii několika faktorů v oblasti výdrže na nabití velmi povedené, což platí i pro iPhone 14 Pro), více však ještě z absence reverzního bezdrátového nabíjení. To iPhonům i u nejnovější generace schází a dle různých úniků se jej dost možná nedočkáme ani u iPhonů 15. Pixel tak zachrání vybitý iPhone skrze reverzní bezdrátové nabíjení, za což je mu iPhone neskonale vděčný.

V posledním videu se objeví i nedávno představený skládací Pixel Fold, který je pro iPhone tak inovativní, že iPhone z jeho ohebného displeje upadne do mdlob.

