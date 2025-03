Samsung kápnul božskou. Oznámil, kdy začne aktualizovat své modely na One UI 7

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Čekání na velkou aktualizaci ze strany Samsungu se pomalu blíží ke svému konci. Příprava Androidu 15 a především nadstavby One UI 7.0 pro starší kousky výrobci zabrala výrazně více času, než by bylo komukoliv milé. Namísto toužebně očekávaného přelomu prosince a ledna se aktualizace zpozdila o čtvrt roku. Jihokorejský výrobce sice pravidelně vydává dílčí bezpečnostní záplaty přesně tak, jak slíbil, ale velká aktualizace s Androidem 15 dorazí takřka půl roku po tom, co jej dostali první mobily konkurence.

Samsung každopádně konečně oznámil, že finální aktualizace na Android 15 a One UI 7.0 začne v dubnu, tedy zhruba za měsíc. Bohužel dále nevíme, jaké modely přijdou konkrétně na řadu, ale je nasnadě, že nejdříve se aktualizace objeví na řadě Galaxy S24.

Mimo to Samsung oznámil, že ladění prostředí vlastně pokračuje nadále a beta verze nově vyjde i na spoustu dalších telefonů. Doposud totiž beta verzi mohli zkoušet jen majitelé modelů řady Galaxy S24. Nově bude beta verze dostupná pro Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, řadu Galaxy S23, řadu Galaxy Tab S10 a model Galaxy A55. Beta verze se zpřístupní od 6. března v Jižní Koreji, Indii, Velké Británii a USA. Není však vyloučeno, že se podívá i na další trhy.