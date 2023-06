Čeká nás nová úroveň konektivity? iPhony 15 mají nabídnout vylepšený čip UWB

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Rádiová technologie ultra-wideband (UWB) doposud čeká na masové rozšíření, ačkoliv se najde minimálně jeden výrobce, který ji vytrvale nasazuje do svých zařízení již několik let. Apple, který je v tomto ohledu průkopníkem, implementuje UWB nejen do smartphonů, ale například i do Apple Watch a nově se navíc objeví také v nedávno představených chytrých brýlích Apple Vision Pro. Právě kvůli nim se pak mají i ostatní zařízení cupertinského výrobce dočkat nasazení vylepšeného čipu. Důvodem je údajně vybudování skutečně kvalitního ekosystému pro brýle Vision Pro.

Apple將積極升級硬體產品規格以建構更有競爭力的Vision Pro生態



1. Vision Pro的成功關鍵之一在於生態,當中包括能否與其他Apple硬體產品整合,而與此相關的主要硬體規格為Wi-Fi與UWB。



2. iPhone 15採用的UWB將規格升級,生產製程由16nm升級到更先進的7nm,有利近距離互動的效能提升或降低耗電。… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 19, 2023

S novými informacemi tradičně přišel uznávaný analytik Ming-Chi Kuo, podle kterého se objeví vylepšený čip u celé řady iPhonů 15. Očekávaná další generace čipu má být konkrétně vyráběna pokročilým 7nm procesem namísto dosavadního 16nm výrobního procesu, což má zajistit vyšší výkon, ale také výrazně menší energetické nároky.

Nový UWB čip má využívat 7nm výrobní proces.

Doposud používaný UWB čip s označením U1 byl pak poprvé nasazen u řady iPhone 11 a kromě iPhonů jej najdeme rovněž v (Apple Watch 6 a novějších modelech), ale také v chytrém přívěsku Apple AirTag či třeba HomePodu mini nebo nejnovější generaci sluchátek AirPods Pro (v tomto případě je v pouzdru).

V praxi je pak UWB využíván pro vyhledávání v rámci funkce Najít (anglicky Find My), AirDrop a další. Nasazení nového čipu UWB má podle Kua sehrát klíčovou roli v integraci Vision Pro do ekosystému Applu.