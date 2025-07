Nothing Phone (3) má kuráž, míří mezi vlajky

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Britská společnost Nothing dnes představila svůj další telefon s označením Nothing Phone (3), a zatímco název by naznačoval pouhou generační obměnu, skutečnost je daleko jiná. Předchozí modely přinesly čerstvý vítr do střední třídy, podznačka CMF do té nižší a Phone (3) vyzývá na souboj hned vlajkové lodě. Tedy téměř vlajkové.

Nothing zároveň uvedl nová náhlavní sluchátka headphone (1), o kterých se dozvíte více v naší plnohodnotné recenzi.

Nothing Phone (3) – první dojmy

Téměř vlajkový výkon

Uvnitř telefonu tepe nový čipset Snapdragon 8s Gen 4, což znamená opravdu pořádnou porci výkonu pro AI, hraní her i běžné použití. Je však nutné podotknout, že je to čipset, který nenabídne ten nejvyšší výkon na trhu a skutečné vlajkové telefony tak používají Snapdragon Elite. Mělo by vás to trápit, pokud po telefonu pokukujete? Pokud nechcete spouštět benchmarky a porovnávat se s konkurencí, pak nad tím asi vzdychat nemusíte.

Čipset byl vyroben 4nm procesem, a pokud byste přecházeli z předchozího telefonu Model (2), všimnete si znatelného posunu ve výkonu. Nothing ostatně slibuje 36% nárůst u CPU, 88% zlepšení u GPU a 60 % v případě AI. To je samozřejmě očekávatelné, když je telefon také přibližně o 25 % dražší než předchůdce.

Designový úkrok stranou

Když ale pomineme čipset, asi nejvýraznější částí telefonu je sám design. S hliníkovým rámečkem a skleněnými zády samozřejmě působí v ruce stále prémiově. Na zadní straně si samozřejmě všimnete typického Nothing jazyku, kdy se koukáme na nějakou část vnitřností telefonu. To samo o sobě působí futuristicky, netradičně a na první pohled rozpoznatelně. Co vás však letos praští do očí je umístění fotoaparátů.

Zatímco předchozí generace držely jakési tradiční rozložení, nový model bourá zažité standardy a vykračuje vlastním směrem. Konkrétně do levého horního rohu, kam se netradičně odsouvá teleobjektiv. Ten tak není vůbec zarovnaný s hlavním a ultraširokoúhlým snímačem. Design většinou nehodnotím a nechávám posouzení na každém zvlášť, ale tohle se podle mě prostě nepovedlo. Ať se na telefon dívám jakkoliv, jeho uspořádání foťáků mě prostě odpuzuje. Nutno ale podotknout, že v černé variantě je to méně nápadné a telefon vypadá podle mě lépe.

Korunu tomu pak nasazuje nový Glyph Matrix. Pokud vás bavilo hraní s LED světly u předchozích modelů, trojka dělá tlustou čáru a jde se inspirovat k herním modelům ASUS. V pravém horním rohu (ale ne naproti zmíněnému objektivu, aby tu snad náhodou nevznikla pěkná symetrie) se nachází malý micro-LED zobrazovač, který má původní světelný podpis nahradit. Tento displejík zobrazí nastavené obrázky pro různé volající, ukáže postup nabíjení, zapnuté stopky a některé další aplikace. Bude si také možné zahrát vybrané mikrohry. Na zadní straně je pak přímo dedikované tlačítko pro ovládání tohoto displeje. Nejde o fyzické tlačítko, ale o plochu, která po stisknutí dá vibrační odezvu, takže jako talčítko působí.

Když jsem si teď připomínal design a rozvržení předchozí generace, skutečně jsem si postesknul, protože Phone (2) se mi prostě dodnes líbí mnohem více, včetně světelného podpisu, který toho možná zvládl méně, ale působil přirozeněji integrovaný v samu konstrukci telefonu.

Fotoaparáty se snaží

Když už jsme ty fotoaparáty nakousli, pojďme si je probrat podrobně. Zatím bohužel nemůžeme zkusit jak fotí, ale to budeme moci otestovat už velmi brzy, takže dál sledujte mobilenet.cz. Nyní se musíme spokojit s informací, že všechny 4 senzory (ano, i selfie) mají rozlišení 50 Mpx a zvládají záznam ve 4K rozlišení. Periskopový foťák a hlavní mají optickou stabilizaci a jsou velmi zajímavé. Zoomovací objektiv nabídne ohnisko 70mm a až 60násobný digitální přiblížení. Navíc s ním pořídíte i makro snímky ze vzdálenosti od 10 cm.

Hlavní snímač se chlubí vysokou světelností f/1,68, což by mohlo napomoci fotografiím za zhoršených světelných podmínek. Nothing uvádí, že jde o 44% zlepšení oproti Phone (2). Důležité je, že sám senzor je opravdu velký – 1/1,3 palce. To je stejně jako v případě Galaxy S25 Ultra, ovšem ten má čtyřnásobné rozlišení. Tak či onak hlavní foťák vypadá dost slibně. A nechybí ani ultraširokoúhlý snímač s úhlem záběru 114°.

Displej a baterie jsou slušná jistota

A přestože by Nothing rád, abyste díky Glyphu méně používali sám displej, rozhodně se na něj nezapomnělo a má jít o vůbec nejlepší zobrazovač, který kdy tento výrobce nasadil. Má velkost 6,67“, je technologie AMOLED, nabídne 1,5K rozlišení (tedy FullHD+) a ochranu Gorila Glass Victus. Maximální svítivost činí špičkových 4500 nitů v HDR a podporuje HDR10+. Okolo displeje jsou vážně tenké rámečky (1,87 mm na všech stranách) a musím říci, že na displej se vážně hezky kouká.

Potěší také adaptivní obnovovací frekvence, které se umí sama regulovat od 30 do 120 Hz, což by mělo pomoci prodloužit výdrž baterie. I křemíko-uhlíková baterie je dosud největší s kapacitou 5 150 mAh. To je určitě lehce nadprůměrná hodnota, ale s nástupem nových technologií se nejedná o nic, co by nás ohromilo. Slušné je však 65W nabíjení, které doplní baterii už za 54 minut. A nechybí ani 15W bezdrátové nabíjení.

Systém o krůček dál

Systém NothingOS je s novým telefonem zase o krok dále a vedle čistého vzhledu, který nemá být rušivý a odvádět pozornost, klade důraz na smysluplné využití AI. Myšlenka je to krásná, protože jistě žijeme v době, kdy na nás technologické firmy chrlí mnohdy samoúčelné AI vychytávky, které reálně nepotřebujeme. Co to znamená v praxi? Univerzální hledání je novou funkcí, kterou vyvoláte potažením vzhůru na domovské obrazovce. Na jednom místě můžete prohledávat kontakty, fotky nebo soubory. Vyhledávání vám také odpoví na dotazy, třeba když se zeptáte na počasí nebo výsledky zápasu.

Pro zaznamenávání a následný přepis schůzek nyní stačí podržet Essential tlačítko a položit telefon displejem dolů. Essential Space je pak místem pro vaše myšlenky a nápady. Aby tam neležely bez ladu a skladu, tak Nothing slibuje jejich uspořádání pomocí AI.

Z trochu techničtějšího pohledu celý telefon pohání Android 15, přičemž verze Android 16 má přijít ve třetím kvartále letošního roku. Potěší vás také dlouhá podpora. Nothing se zavazuje k 5 letům velkých aktualizací Androidu a 7 letům bezpečnostních záplat. Pokud to dodrží, nemám mu co vytknout.

Závěr

První dojmy z nového telefonu Nothing jsou tedy částečně rozporuplné. Mobil může zaujmout svým designem, který ale třeba já vidím jako spíše nepovedený. Opět se mi líbí prémiové materiály a někoho jistě potěší skoro vlajkový výkon, který značku posouvá do nových vod. Displej vypadá moc hezky a v ruce telefon působí více než přesvědčivě. Tomu napomáhá i odolnost proti vodě a prachu s certifikací IP68. Telefon však teprve začínám používat a jsem hodně zvědavý na výsledky fotoaparátu, výdrž baterie i využitelnost nových AI funkcí nebo displeje Glyph Matrix.

Určitě mě také bude zajímat, jak zákazníci přijmou přechod do prémiovějších vod a výrazné navýšení ceny. V mých očích byla právě ona dobře nastavená cena v kombinaci s dostatečným výkonem a dobrou výbavou vždy velkou předností telefonů Nothing.

Telefon vstupuje do předobjednávek již 4. července a k prodeji bude 15. července, Na výběr máte ze dvou barevných variant – černé a bílé. Dále si vyberete ze dvou konfigurací: základní s 12 GB RAM a 256GB úložištěm vás vyjde na 21 599 Kč (849 €). Pokud chcete větší paměti v podobě 16 GB RAM a 512 GB úložiště, připravte si rovnou 23 999 Kč (949 €). Ceny to jsou vskutku ambiciózní a Nothing s nimi vstupuje do nových končin. Jak myslíte, že se mu povede?