Nothing přistižen při lži. Novému Phonu (3) přiřkl snímky z klasického foťáku

Výrobci mobilních telefonů si realitu občas poněkud pozmění, přibarví tak, aby byla přeci jen lepší. Párkrát jsme se proto již setkali, že některé fotografie nepocházely z mobilů, ze kterých údajně měly. Mohlo by se zdát, že tyto výstřelky mají výrobci již za sebou, ale ukázalo se, že opak je pravdou.
Server Android Authority (viz androidauthority.com) upozornil na případ týkající se výrobce Nothing, konkrétně jeho vlajkového modelu Phone (3). V předváděcích kouscích si zákazníci mohli prohlížet obsah telefonu, kde v rámci demoverze byla k vidění pětice snímků. Ta se nacházela v graficky ztvárněné sekci #WithNothing, kde nechyběl popisek o tom, že vše bylo zachyceno komunitou na Phone (3).
Ukázalo se však, že to rozhodně není pravda. Ozval se totiž fotograf snímků, který uvedl, že fotografie jsou k dispozici ve fotobance Stills (viz stills.com), kde je doposud můžete nalézt. Navíc fotograf Roman Fox potvrdil, že pořízené snímky rozhodně nepocházejí z mobilního telefonu Nothing Phone (3). Například snímek s detailem světlometu vozidla lze totiž najít na Instagramu Romana Foxe (viz instagram.com), přičemž pochází již z roku 2023. Tedy dávno předtím, než nějaký Nothing Phone (3) existoval. Dokonce Fox dodal, že snímek byl pořízen fotoaparátem Fujifilm XH2s.
Společnost Nothing za použití snímků fotobance Skills samozřejmě zaplatila, avšak rozhodně neměla tvrdit, že byly snímky pořízeny mobilním telefonem, když to není pravda. Android Autohority oslovilo i společnost Nothing, která se však vyjádřila velice stručně. Dozvěděli jsme se, že je pro společnost důležitá přesnost prezentace a že vystavené mobily byly aktualizovány tak, aby obsahovaly pouze fotografie pořízené daným telefonem. Nezazněla tedy omluva, ani žádné další konkrétní informace. Nezbývá tak, než doufat, že se Nothing bude podobných podvodů vyvarovat.
Nothing Phone (3) 512+16 GB
|Rozměry
|160,6 × 75,6 × 9 mm, 218 g
|Displej
|AMOLED, 6,67" (2 160 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|5 150 mAh, doba nabíjení: 0:54 hodin
