Novinka od společnosti Nothing má velké ambice a chce se řadit mezi vlajkové lodi. Už od představení nás však trápilo několik varovných signálů. Jak si s nimi telefon poradil po delší době používání?

Britská společnost Nothing nabízí vedle hlavní řady i deriváty jako Phone (3a) a Phone (3a) Pro nebo rovnou levné, i když povedené CMF. Na druhý konec spektra nyní po delší pauze vstupuje plnohodnotný Phone (3), od kterého má značka velká očekávání a sama ho považuje za svou vlajkovou loď.

Technické parametry Nothing Phone (3) 512+16 GB Kompletní specifikace Konstrukce 160,6 × 75,6 × 9 mm , 218 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,67" (2 160 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 , , GPU: Adreno 825 Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano Operační systém Android 15 Akumulátor 5 150 mAh , bezdrátové nabíjení: ano , doba nabíjení: 0:54 hodin Dostupnost červenec 2025, 23 999 Kč

Obsah balení: elegantní

Telefon přijde v elegantní krabičce, která je schovaná v potištěném rukávu, jenž odhaluje to nejzajímavější a nejkontroverznější zároveň – záda mobilu. Dobrou zprávou je, že nyní už nemusíte balení poškodit, stačí odtrhnout papírový proužek a rukáv můžete sundat. Sama krabička je velmi minimalistická a obsahuje telefon, pryžový ochranný obal, USB-C/USB-C kabel a nástroj pro otevření slotu na SIM. A to je vše, adaptér samozřejmě nečekejte. Chválím za to, že jak kabel, tak nástroj nesou typický design Nothing s transparentními prvky a nejde o zcela genericky vypadající příslušenství.

Líbilo se nám kompaktní krabička

unikátní design příslušenství

Nelíbilo se nám obyčejný obal

Konstrukční zpracování: stále kontroverzní

Nothing Phone (3) si můžete zakoupit v bílé a černé variantě. Volba to nebude snadná, protože v bílé mnohem více vynikne technicistní design zad. Ten je jakoby rozdělen do třech sloupců, ve kterých najdete náznaky vnitřností telefonu, i když to, co vidíte, samozřejmě funkční není. Líbilo se mi to u prvního Nothing telefonu, líbí se mi to stále. Černá varianta zase lépe zakrývá asi nejkontroverznější prvek v designu za poslední dobu – vyosenou čočku fotoaparátu. Sám jsem si na to za dobu testování zvykl. Nelíbí se mi to, ale nevadí mi to natolik, abych kvůli tomu telefon zahodil do škarpy. A když jsem se ptal známých, dokonce se našli lidé, kterým to nevadí vůbec.

Když se zaměřím na materiály, Nothing skutečně míří k prémiovému zpracování. Rámeček je z hliníku a má velmi příjemnou povrchovou úpravu, na které ani nezůstávají otisky prstů. Záda jsou skleněná a v naší bílé variantě si otisků taktéž nevšimnete. Sklo by také mohlo něco vydržet, protože se jedná o Gorilla Glass Victus. Já jsem si za tuto krátkou dobu samozřejmě žádných škrábanců nevšiml. Moc se mi však nelíbí hodně viditelné informace, které vyžaduje legislativa, někteří výrobci je umí lépe schovat. Na zádech si také všimnete červeného čtverečku, který má dokonce funkci – když natáčíte video, svítí. To je chytrý prvek, za který chválím. Je dobré dát vědět lidem okolo, že je natáčíte.

Na spodní straně je vedle reproduktoru a USB-C také slot pro dvě nano-SIM karty. Telefon si však poradí i s virtuální eSIM. Zmíněný konektor je staršího typu 2.0, což nepůsobí příliš přesvědčivě.

Telefon se samozřejmě nezalekne vody ani prachu, splňuje totiž certifikaci IP68. Osobně se mi v ruce drží velmi dobře, i když 218 g už není vůbec málo a rozhodně je pocítíte. Zpracování je však solidní, telefon nikde nevrže ani se neprohýbá. Vůbec špatná také není haptická odezva, která velmi příjemně doprovází psaní na klávesnici.

Líbilo se nám kvalitní materiály a zpracování

technicistní design

ochrana IP68

příjemná haptika

Nelíbilo se nám vyšší hmotnost

rozestavění čoček fotoaparátů

starší USB-C 2.0

Displeje: téměř skvělé

Na telefonu můžete objevit rovnou dva displeje, jeden malý se totiž skrývá přímo na zádech v pravém horním rohu. Jmenuje se Glyph Matrix a má nahradit původní Glyph. Připomenu, že šlo o soustavu LED a pásků, které mohly různým blikáním a rozsvěcením uživatele informovat o notifikacích, průběhu nabíjení nebo sloužit jako svítilna.

Zadní displej tvoří síť 25 × 25 světelných bodů a ovládáte ho pomocí tlačítka na zadní straně. To nelze nahmatat, jde totiž pouze o dotykovou plochu, která však po silnějším stisknutí vydá silnou haptickou reakci, podobně jako dříve tlačítko Home Button od Applu. Stisk musí být natolik silný, že ho neuděláte omylem, ale zároveň mi ovládání displeje nepřijde zrovna pohodlné. Stiskem listujete mezi vybranými aplikacemi, kde můžete mít hodiny, stav baterie, vodováhu nebo třeba hledáček fotoaparátu. Dlouhým podržením s mini-aplikací interagujete.

Primárně má Glyph Matrix sloužit pro upozornění, abyste nemuseli hned rozsvěcet velký displej. K vybraným kontaktům si můžete přiřadit konkrétní animace, takže víte, kdo vám volá. Pokud si je tedy zapamatujete, protože vlastní vyfocený obrázek si nepřiřadíte, což je trochu škoda. Glyph vám už také neposlouží jako svítilna a jemné přisvícení třeba pro makro fotky. S odstupem navíc musím říci, že mě současné využití nepřesvědčilo. Aplikace si zkusíte, možná ji nadšeně ukážete kamarádům, ale pro běžné používání mi přijde snazší si třeba vodováhu najít jako aplikaci v telefonu, než abych ji hledal na mini displeji.

Novému Glyphu jsem tak při používání na chuť nepřišel a neumím si moc představit, že komunita přijde s aplikacemi, které můj názor změní. Upřímně bych byl radši za původní světelný Glyph, který telefonům alespoň propůjčil unikátní vzhled a základní funkce také zvládal.

Na přední straně pak čeká krásný OLED displej s velkou úhlopříčkou 6,67" a tenkými rámečky (1,87 mm) okolo celého obvodu. Ona symetrie vypadá krásně. I když telefon nenabídne nejpůsobivější poměr displeje k tělu na trhu, určitě se nemá zač stydět. Díky Full HD+ rozlišení má solidní jemnost 460 pixelů na palec. Nechybí podpora HDR10+ a maximální svítivost až 4 500 nitů zajistí dobrou čitelnost i na přímém slunci, což jsem si vyzkoušel během slunečných dní v Londýně.

Obnovovací frekvence 120 Hz by působila naprosto v pořádku, ale oproti vlajkové konkurenci je displej pouze typu LTPS (ne LTPO), takže jeho minimální frekvence činí 30 Hz. To během používání nepoznáte, jen je displej náročnější na baterii. Stejně tak se na konkurenci nechytá z hlediska ochrany, je kryt sklem Corning Gorilla Glass 7i, místo vlajkového Victus 2. Nechybí ale hezký Always-On, který zobrazuje i vybrané widgety.

Čtečka otisků prstů je níže, což ale osobně preferuji, protože si nebudete telefon odemykat omylem pokaždé, když ho dáváte do kapsy. Trochu však zamrzí, že je pouze optická, ale funguje velmi rychle a nikdy mě nezklamala. Celkově vzato displej není vůbec špatný, ale pokud se má srovnávat s těmi nejlepšími, působí jak chudší příbuzný.

Líbilo se nám kvalitní přední panel s vysokým jasem

Glyph Matrix je unikátní

rychlá čtečka otisků prstů

tenké rámečky okolo displeje

Nelíbilo se nám čtečka je jen optická

displej je pouze typu LTPS

Glyph Matrix není dost praktický

Zvuk: nezklame

O hlasitý poslech se postará dvojice reproduktorů, které mají velmi vysokou hlasitost, i když na maximální nastavení již znatelně trpí kvalita reprodukce. Pokud se však nedostanete přes 3/4 výkonu, můžete si užít slušné basy i dostatečně jasné výšky. Z hlediska reprodukce zvuku tak s telefonem nemám vůbec žádný problém. Na Dolby Atmos nebo podobné standardy však musíte zapomenout. Žádný problém jsem nezaznamenal ani během hovorů. Mikrofon na telefonu nahrává dostatečně srozumitelně, ale studiovou kvalitou bych výsledek určitě neoznačil. Pokud si potřebujete nahrát poznámky nebo přednášky, stačit bude bohatě.

Líbilo se nám kvalitní hlasitý poslech

Nelíbilo se nám průměrný mikrofon

Výkon hardwaru: něco schází

O svižný běh prostředí i aplikací se stará čipset Snapdragon 8s Gen 4, který se v mnoha aspektech blíží staršímu vlajkovému modelu Snapdragon 8 Gen 3, ale na současnou špičku v podobě Elite zdaleka nemá. Použitý čipset si hravě poradí s většinou úkonů, které od něj budete vyžadovat, ale sám se střílí do vlastní nohy, když o sobě telefon tvrdí, že je vlajkový. To můžete poznat třeba ve chvíli, kdy chcete delší dobu hrát náročné hry. Ve výpočetním výkonu nic neztrácí ani na loňské vlajkové modely od Samsungu, ale v grafickém výkonu se ani tam nechytá.

Problém mohou dělat benchmarky, příkladem je populární 3DMark. Zatímco test Wild Life zvládne mobil hravě a nikdy nespadne pod 55 FPS, Wild Life Extreme už umí poklesnout na 19 FPS. Ještě důležitější je však Stress Test, který zkouší tuto zátěž po dobu 20 minut. A smutnou zprávou je, že asi po 10 minutách se telefon přehřeje a test nezvládne dokončit. To by se vlajkovému modelu stát nemělo.

Náš kousek přichází s 16GB RAM a 512GB úložištěm typu UFS 4.0, což jsou štědré hodnoty. V nabídce je i o něco slabší varianta 12 + 256 GB. Do telefonu nevložíte paměťové karty, takže bych lepší variantu minimálně zvážil.

Líbilo se nám velké a rychlé úložiště

velká RAM

svižný chod

Nelíbilo se nám čipset není vlajkový

přehřívá se při delším hraní

Výdrž baterie: lehký nadprůměr

Nothing Phone (3) s kapacitou 5 150 mAh působí lehce nadprůměrně. Vím však, že se jedná o softwarové omezení, skutečná velikost baterie v telefonu je 5 500 mAh, což by působilo ještě mnohem lépe. Využívá novou technologii křemíko-uhlíkové baterie a vzhledem k hmotnosti a tloušťce telefonu bych spíše očekával hodnotu okolo 6 000 mAh. Ale čísla stranou, smartphone bez problému zvládnul jeden den používání, kdy jsem primárně fotil, občas koukal na mapu a sociální sítě. Při uměřeném užívání s ním zvládnete i dva dny.

Doplnění energie pak může probíhat po kabelu až výkonem 65 W díky technologiím Power Delivery 3.0, Quick Charge 4 nebo PPS. Nechybí ani bezdrátové nabíjení o výkonu 15 W. Z 10 na 50 % jsem s dostatečně rychlou nabíječkou telefon dostal za 25 minut, z 10 na 70 % pak za 42 minut. U bezdrátového nabíjení jsem trochu zápasil s umístěním nabíjecí cívky. Telefon se často po chvilce nabíjení odpojil. V tomto ohledu by velmi pomohlo, kdyby výrobci konečně začali nasazovat magnetické Qi2. Naštěstí nechybí reverzní drátové i bezdrátové nabíjení pro sdílení energie.

Líbilo se nám lehce nadprůměrná kapacita baterie

rychlé nabíjení

odpovídající výdrž

Nelíbilo se nám uměle snížená kapacita baterie

Konektivita: nechybí novinky

Dobrou zprávou je, že telefon podporuje nové standardy v oblasti konektivity. Minimálně do budoucna potěší třeba Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0. Samozřejmostí je pak 5G, GPS (L1 a L5), Glonass, BDS, Galileo a další. Problém nebudete mít ani s placením přes NFC.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

nové standardy

Fotoaparát: není vůbec špatný

Nothing se chlubí hned čtveřicí snímačů, přičemž všechny mají shodné rozlišení 50 Mpx. Nejvíce pozornosti na sebe strhne hlavní snímač s velikostí 1/1,3", optickou stabilizací i fázovým ostřením. Ten produkuje velmi hezké fotky, které jsou ostré po celé ploše, jsou plné detailů a mají vyvážené barvy. Při srovnání s iPhonem jsou méně kontrastní a mnohem více saturují zelené odstíny, podobně jako Samsung. Ale zase třeba červené tóny nechává telefon hezky uměřené. Obloha pak má tendenci chytat lehce fialový nádech. Přijde mi, že se Nothing snaží postavit právě někam mezi styly Samsungu a Applu a mně osobně se výsledky velmi líbí. Ostatně posuďte sami.

Noční fotografie

Velmi důležitý je také teleobjektiv, na který budete fotit v případě portrétů. Ten nabídne trojnásobný zoom (ohnisko 70 mm), optickou stabilizaci i ostření PDAF, což využijete při focení maker. Výsledky nejsou špatné a osobně preferuji focení makra přes teleobjektiv spíš než pomocí ultraširokoúhlého snímače. Teleobjektiv sám má krásnou kresbu a produkuje ostré snímky architektury i přírody. Velmi dobře si poradí také s portréty. Při blízkém zkoumání si můžete všimnout drobných artefaktů při výřezu, ale na displeji telefonu a sociálních sítích vás nijak do očí bít nebudou. V tomto ohledu se telefon nemůže rovnat s těmi nejlepšími, třeba s Vivo X200 Pro, ale i tak portréty a teleobjektiv obecně chválím.

Makro

Poslední čočka na zádech patří ultraširokoúhlému objektivu, který má dostatečný rozsah 114°. Nemá však stabilizaci ani ostření, což nevadí, pokud na něj nechcete fotit blízké objekty – třeba jako já v restauraci, kdy se burger nevešel do ostřící vzdálenosti. Tento objektiv je jednoznačně nejslabší. Při detailním pohledu je vidět, že má dostatečné rozlišení, ale menší senzor si neumí dobře poradit ve zhoršených světelných podmínkách. V interiérech očekávejte neostrosti, které jsou čím dál tím výraznější u krajů fotek. Na slunci mi pak zase fotky přijdou lehce zamlžené a určitě jim schází vyšší kontrast.

Selfies by mohly mít lepší HDR, na ostrém slunci dovedou v obličeji nechat výrazné stíny. Kvalita však není špatná a ani selfie portréty neurazí.

Selfie

Focení s předvolbami může být zábava

Video můžete natáčet až ve 4K rozlišení s 60 FPS na všechny objektivy. Jen si dejte pozor, že právě v této konfiguraci telefon nezvládne přepínat mezi objektivy, což je dost nepříjemné. Pokud ve videu chcete měnit ohniskovou vzdálenost, přepněte na 30 FPS. Přepínání však není příliš plynulé, ale stabilizace funguje velmi slušně. A přesné je rovněž přeostřování.

Aplikace fotoaparátu je pak rychlá a přehledná. Škoda, že neumí číst QR kódy, pro což potřebujete spustit speciální nástroj. Nechybí ani připravené předvolby fotoaparátu, které můžete dokonce i sami vytvářet a je docela zábava si s nimi hrát.

Líbilo se nám velmi dobrý hlavní foťák

povedený teleobjektiv

rychlá fotoaplikace

Nelíbilo se nám průměrný ultraširokoúhlý snímač

omezené možnosti videa při 4K s 60 FPS

Software: dlouhá podpora a málo AI

Nemá smysl zastírat, že nás mnohdy výrobci lákají na funkce AI, které nikdy nevyužijeme. Nothing se snaží tvrdit, že jeho AI má být smysluplná a přinášet skutečný užitek. Trochu tím zastírá fakt, že na konkurenty typu Samsung, Xiaomi a další prostě co do objemu funkcí nemá. Pár drobností však stojí za vypíchnutí. Přímo na boku zařízení najdete Essential Key, tedy tlačítko, které slouží k rychlému zaznamenávání myšlenek. Snadno s ním uděláte snímek obrazovky, který můžete doplnit krátkou hlasovou nahrávkou. Ta se pak zařadí do Essential Space, kde máte tyto útržky schované. Telefon se pak z nahrávky pokusí udělat přepis. Částečně to funguje i v češtině, i když rozpoznání slov občas kolísá. Tlačítko je pak nepříliš vhodně umístěno a mačkal jsem ho omylem místo vypínacího tlačítka.

Větší radost jsem měl z nové funkce, která vyžaduje položit telefon displejem na stůl a podržet AI tlačítko. Spustí se nahrávání, což vidíte na novém Glyph displeji. Můžete si takto třeba nahrát schůzku, přednášku nebo vlastní tok myšlenek. A telefon vám z nahrávky následně pořídí souhrn a vypíchnutí nejdůležitějších částí. Sama kvalita nahrávky není kdovíjaká a mrzelo mě, že telefon neukáže přepis. Musíte se tedy spoléhat na poslech/shrnutí. Funkčnosti příliš nepomáhá ani to, že sám mám tendenci třeba při nějaké konferenci sahat po telefonu a dohledávat na něm další informace. Navíc jste omezeni tím, kolik nahrávek můžete každý měsíc zpracovat. V tuto chvíli Nothing poskytuje 300 minut měsíčně. A funguje trochu jako operátoři. Když pošlete ke zpracování nahrávku o jedné minutě a několika málo vteřinách, zaokrouhlí ji na dvě minuty. Překvapen jsem byl také tím, že si souhrn poradí i s češtinou. Na druhou stranu je telefon schopný z českého mluveného slova udělat anglický výpis. Nic s tím neuděláte, prostě se tak rozhodl.

Líbí se mi také nové univerzální vyhledávání, které vám najde aplikace, kontakty, soubory, ale také umí zodpovídat jednoduché dotazy. Z nějakého důvodu mi občas přijde odpověď v angličtině, ale většinou zvládá češtinu v pohodě. V telefonu nechybí ani Google Gemini nebo Circle to Search. Tím je většina potřeb vlastně pokrytých. Cokoliv navíc je však problém. Zapomeňte na pokročilé úpravy obrázků nebo mazání objektů, i když si můžete vygenerovat tapetu. Stejně tak digitální zoom fotoaparátu využívá umělou inteligenci k dokreslování detailů a ostření. Zajímavá je také integrace ChatGPT, který umí třeba odeslat screenshoty k analýze. Vtipné je, že v telefonu není předinstalovaný a musíte ho ručně stáhnout, aby tato funkce začala pracovat.

Essential zprávy se mi teoreticky líbily, ale v praxi jsem je neocenil. Vyberete si, která témata vás zajímají, a každý den vám telefon vygeneruje audio report obsahující zajímavé zprávy. Samozřejmě to umí jen v angličtině a chybí jakékoliv ovládání – přeskakování zpráv, rozkliknutí více informací, když vás něco zaujme, atd. Skončilo to na půli cesty. Nyní je v telefonu Android 15, přičemž nová verze má přijít ve třetím kvartále tohoto roku. Tehdy také přijde Nothing OS 4.0, který by mohl schopnosti telefonu zase trochu posunout. Dobrou zprávou je pak pětiletá podpora velkých aktualizací systému a dokonce 7 let bezpečnostních záplat.

Nothing má také jiný přístup k softwaru než další výrobci, chce být minimalistický, ale zároveň stylový. Osobně se mi to moc líbí, ale pro dlouhodobé používání jsou černobílé ikony přeci jen málo přehledné. Líbí se mi ale množství widgetů a jejich možnosti úprav. Na žádném telefonu jsem nikdy neměl tak úhlednou domovskou obrazovku jako zde. Přesto v telefonu nenajdete žádný balast, právě naopak. Amatérsky pak působí, když ve vybraném písmu nadpisů chybí znak pro „ř“.

Líbilo se nám dlouhá podpora

nechybí Gemini

unikátní minimalistický styl

(většinou) fungující sumarizace konverzací v češtině

Nelíbilo se nám nedopečené AI funkce

Zhodnocení

Nothing Phone (3) je velmi rozporuplný vstup britské společnosti mezi vlajkové modely. Ač se telefon velmi dobře používá a má dostatek výkonu na běžný provoz, na špičkovou konkurenci nestačí v mnoha ohledech. Ať už je to horší technologie displeje, starší USB-C, o něco méně výkonný čipset nebo chudší nabídka funkcí umělé inteligence. Je však velmi solidně zpracovaný, má povedené fotoaparáty, slušnou výdrž na nabití i netradiční vzhled. Někomu se také bude líbit minimalistické prostředí. Největší potíž bude s cenou 21 599 Kč (849 €) za verzi s 12 GB RAM a 256GB úložištěm a 23 999 Kč (949 €) za 16/512 GB. Telefon bych rád doporučil, ale s touto cenou to s klidným svědomím udělat nemohu. Situaci by výrazně změnila pořádná sleva.

Konkurence

Vyšší cena a silná konkurence, to jsou dva hlavní problémy. Levněji pořídíte třeba Xiaomi 15, který nabídne skutečně vlajkovou hardwarovou výbavu, dokonce i vychytávek AI.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi 15 Rozměry 152,3 × 71,2 × 8,1 mm , 189 g Displej AMOLED, 6,36" (2 670 × 1 200 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS Procesor Snapdragon 8 Elite , 2×4,32 GHz + 6×3,53 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB / 256 GB , ne Akumulátor 5 240 mAh

Pixel 9 Pro je ve většině ohledech lépe vybavený, i když jeho čipset je ještě o stupeň méně výkonný a v základu nabídne menší úložiště. Na druhou stranu, lépe fotí a vedle vždy aktuálního Androidu se chlubí více funkcemi umělé inteligence.

Přejít do katalogu Google Pixel 9 Pro Rozměry 152,8 × 72 × 8,5 mm , 199 g Displej OLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Google Tensor G4 , Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 024 GB , ne Akumulátor 4 700 mAh Kč

Velmi blízko cenou je také Samsung Galaxy S25 , který má sice menší baterii a pomalejší nabíjení, ale z hlediska výkonu a výbavy jde o lepší volbu, která má také delší softwarovou podporu a bohatší systém.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S25+ 512 GB Rozměry 158,4 × 75,8 × 7,3 mm , 190 g Displej AMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Snapdragon 8 Elite , 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 4 900 mAh

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz