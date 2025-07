Android 16 míří na Nothing Phone (3). Hledají se testeři

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nothing oficiálně spustil nábor do uzavřeného beta testu systému Nothing OS 4.0 založeného na Androidu 16. Ten je určen výhradně pro aktuální Nothing Phone (3), který zatím běží na Androidu 15. Beta test má přitom za cíl především nasadit nativní funkce Androidu 16 a položit základy nového vizuálního stylu.

Zájemci o účast se musí přihlásit do neděle 5. srpna (do 18:00 SELČ). Výběr účastníků proběhne krátce poté, vybraní pak obdrží podrobné instrukce e-mailem. Podmínkou účasti je kromě jiného každodenní používání telefonu či ochota poskytovat pravidelnou zpětnou vazbu. A samozřejmě také smíření se s možnými chybami a nestabilitou beta verze.

Nothing Phone (3) – videorecenze

Veřejná beta verze systému Nothing OS 4.0 je pak plánována na září.