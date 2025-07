Zdá se, že Nothing Phone (3) nic nerozhodí. Dokonce ani nechvalně proslulý test

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nejnovější přírůstek do nabídky smartphonů výrobce Nothing s označením Phone (3) je prvním pokusem obsadit vlajkový segment, ačkoliv tomu výbava smartphonu, respektive cena, tak docela neodpovídá. V redakčním testu jsme si tak posteskli nad ne tak docela ideálním poměrem cena/výkon: „Ač se telefon velmi dobře používá a má dostatek výkonu na běžný provoz, na špičkovou konkurenci nestačí v mnoha ohledech. Ať už je to horší technologie displeje, starší USB-C, o něco méně výkonný čipset nebo chudší nabídka funkcí umělé inteligence. Je však velmi solidně zpracovaný, má povedené fotoaparáty, slušnou výdrž na nabití i netradiční vzhled. Někomu se také bude líbit minimalistické prostředí. Největší potíž bude s cenou 21 599 Kč (849 €) za verzi s 12 GB RAM a 256GB úložištěm a 23 999 Kč (949 €) za 16/512 GB. Telefon bych rád doporučil, ale s touto cenou to s klidným svědomím udělat nemohu. Situaci by výrazně změnila pořádná sleva.“

Novince nicméně rozhodně nelze upřít originální design s vyoseným objektivem a přepracovaným prvkem Glyph, který nově zastupuje miniaturní kruhový displej. Výrobce také udělal pokrok v oblasti odolnosti, kde dříve pokulhával, avšak Nothing Phone (3) se může pochlubit plnotučnou ochranou IP68. Na další stránku odolnosti se pak podíval Zack na oblíbeném youtubovém kanálu JerryRigEverything, který přináší zajímavé rozborky a také standardizované testy ohnutí.

Právě v tomto testu telefon navzdory svému netradičnímu vzezření zvládl vše na jedničku, neboť se nezlomil ani neohnul. Podle všeho je stejně odolný jako iPhony, což je svým způsobem poklona, neboť ty jsou po designové stránce mnohem méně odvážné než Nothing (což na druhou stranu majorita zákazníků Applu nepochybně oceňuje). Odstranění zadní průhledné strany vyžaduje pomoc ostrého předmětu/žiletky a také horkovzdušné pistole či snad fénu. Rozborka také odhaluje, že Nothing Phone (3) rozhodně nelze považovat za modulární, přesto bylo myšleno na opravitelnost. Nicméně v této disciplíně si novinka v rámci hodnocení EU odnesla pouze písmenko C a známku A z hlediska energetické efektivity.