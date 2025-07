Okouzlil vás Nothing Phone (3)? Již dnes si jej můžete objednat s upgradem zdarma

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Před pár dny představený Nothing Phone (3) je doposud nejambicióznějším smartphonem stejnojmenné britské společnosti, která se etablovala nejprve bezdrátovými sluchátky a následně cenově dostupnými telefony s velmi zajímavým poměrem cena/výkon, který jí pomohl ještě více umocnit podznačka CMF. Nothing Phone (3) má být však (takřka) vlajkovou lodí, čemuž má odpovídat ochrana, displej, fotoaparát či použitý čipset, ačkoliv ten navzdory špičkovému výkonu vyloženě vlajkový není.

Právě dnes se přitom Nothing Phone (3) dostává „do prodeje“ formou předobjednávek, k nimž se pojí také zajímavý upgrade zdarma. Po vzoru společnosti Samsung se rozhodl i Nothing nabízet vyšší paměťovou verzi za cenu té nižší. Prakticky to znamená, že za cenu varianty s 12 GB RAM a 256GB úložištěm, kterou si výrobce cení na 21 599 Kč (849 eur), lze získat provedení rovnou s 16 GB operační paměti a 512GB úložištěm, jež normálně stojí 23 999 Kč (949 eur).

I u tohoto modelu je přitom zřejmé, že se bude snažit zaujmout nejen výbavou, ale také velmi originálním designem, který jsme již předběžně okomentovali v rámci prvních dojmů přímo z představení novinky v Londýně.

„Nutno ale podotknout, že v černé variantě je fotomodul méně nápadný a telefon vypadá podle mě lépe. Korunu tomu pak nasazuje nový Glyph Matrix. Pokud vás bavilo hraní s LED světly u předchozích modelů, trojka dělá tlustou čáru a jde se inspirovat k herním modelům ASUS. V pravém horním rohu (ale ne naproti zmíněnému objektivu, aby tu snad náhodou nevznikla pěkná symetrie) se nachází malý micro-LED zobrazovač, který má původní světelný podpis nahradit. Tento displejík zobrazí nastavené obrázky pro různé volající, ukáže postup nabíjení, zapnuté stopky a některé další aplikace. Bude si také možné zahrát vybrané mikrohry. Na zadní straně je pak přímo dedikované tlačítko pro ovládání tohoto displeje. Nejde o fyzické tlačítko, ale o plochu, která po stisknutí dá vibrační odezvu, takže jako tlačítko působí,“ uvádí redaktor Petr Vojtěch v rámci prvních dojmů.

Nothing Phone (3) – první dojmy

Zmíněná akce, tedy možnost získat dvojnásobné úložiště a více RAM platí pro všechny, kteří si telefon předobjednají od dnešních 14:00 do úterý 15. července (kdy začíná prodej).