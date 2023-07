Twitter hrozí Metě žalobou kvůli nové sociální síti Threads

Threads, včera spuštěný konkurent pro Twitter od společnosti Meta, očividně přidělává vrásky na čele Elona Muska. Ačkoli byla nová sociální síť spuštěna teprve včera a v EU není jednoduché ji využívat, má už přes 30 milionů uživatelů, zejména zásluhou provázání s Instagramem.

Twitter threatened to sue Meta over "systematic, willful and unlawful misappropriation" of Twitter's trade secrets, and owner Elon Musk has accused Meta of “cheating” with the launch of rival social network Threads. https://t.co/bhPhtaiVF7 pic.twitter.com/ZllHiIekNO