Motorola Razr 40 je v tuto chvíli nejlevnějším novým skládacím smartphonem typu véčko, který zaujme kapacitou baterie, fotovýbavou, ale také 144Hz vnitřním displejem. Jak se novinka osvědčila v testu?

Motorola se s představením řady Razr 40 pasovala do role jediného výrobce, který zákazníkům v jednu chvíli přinesl hned dvě ohebná véčka. Dříve testované provedení 40 Ultra se snaží oslnit především obrovským vnějším displejem či velmi výkonným procesorem, také levnější Razr 40 má však rozhodně co nabídnout a v některých ohledech je dokonce lepší než Ultra. Jak se povedl, prozradím na řádcích níže.

Technické parametry Motorola Razr 40 12/256 GB Kompletní specifikace Konstrukce 170,8 × 74 × 7,4 mm , 188,6 g , konstrukce: rozevírací, odolnost: IP52 Displej POLED, 6,9" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda Chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 , , GPU: ano Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 4 200 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost červen 2023, 21 599 Kč

Obsah balení: zcela kompletní

Motorolu Razr 40 obdržíte v pěkně zpracované a také parfémované krabičce z recyklovaných materiálů využívající například i sójového inkoustu. Uvnitř čeká 33W adaptér s USB-A, ale i napájecí a datový USB-C/USB-A kabel, stejně jako všechny manuály a nástroj pro vytažení SIM slotu. Dalším překvapením je pak dvoudílné ochranné pouzdro z průhledného plastu, které se nacvakne a přilepí ke každé ze dvou částí véčka rozdělených pantem.

Líbilo se nám včetně adaptéru, kabelu či krytu

Konstrukční zpracování: nepatrné změny, stejná odolnost

Již na první pohled je patrné, že Razr 40 je v mnoha ohledech velmi podobný (či vyloženě identický) s dříve testovanou Motorolou Razr 40 Ultra. Proto, pokud se chcete dozvědět o těchto stylových véčkách co nejvíc, doporučuji si přečíst i recenzi modelu 40 Ultra. Razr 40 dorazil ve fialovém barevném provedení Summer Lilac, které vypadá velmi svěže a zaujme nejen dámy, ale i pány. Oproti Razru 40 Ultra pak spoléhá na provedení z veganské kůže (na vnějších stranách), odolnost dle IP52 však zůstává zachována, stejně jako hliníkový rámeček či samotný pant, jenž umí telefon držet v různých polohách a klade příjemný odpor při rozevírání a zavírání. Stejně jako u verze Ultra platí, že ani zde nenajdete v oblasti pantu žádnou mezeru, což se například jihokorejskému Samsungu povedlo až u nového Galaxy Z Flip5, který má však na druhou stranu odolnost dle IPX8.

Z dalších prvků stojí za zmínku čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítka, jež má ideální místo pro používání v zavřeném i otevřeném stavu a funguje příkladně. Do slotu na SIM je možné vložit pouze jednu nanoSIM, kterou lze však doplnit o eSIM. Po stránce hmotnosti je Razr 40 zhruba o 4 gramy těžší než Razr 40 Ultra, což je vzhledem k výrazně větší baterii příjemný benefit. Pochválit mohu rovněž kvalitní haptickou odezvu či malé rozměry, díky nimž novinka krásně padne do dlaně.

Líbilo se nám spolehlivá čtečka otisků prstů

stylová i praktická veganská úprava

ideálně tuhý pant

povedený design a odolnost dle IP52

skvěle padne do ruky

kvalitní haptická odezva

Nelíbilo se nám konkurence umí odolnost dle IPX8

Displej: menší, ale stále povedený

Vnější obrazovka je rozměrově odlišná od té u veze Ultra, což má dopad i na možnost využití. Zatímco na Razru 40 Ultra si na vnějším displeji spustíte takřka jakoukoliv aplikaci, menší 1,5" OLED panel s jemností 268 PPI slouží jako notifikační centrum, případně náhled hledáčku během focení. Na displeji je rovněž několik widgetů ke kontrole počasí, spuštění diktafonu apod.

Menší vnější displej každopádně bude znamenat častější otevírání zařízení a využívání interní obrazovky, která je de facto stejná jako u verze Ultra. Jedná se o displej o uhlopříčce 6,9" s rozlišením 2 640 × 1 080 pixelů, jenž zaujme i vcelku nevýraznou „rýhou“ v oblasti pantu. S aktivovanou obrazovkou pak klasicky platí, že si této menší prohlubně vůbec nebudete všímat. Jediným rozdílem je, že tato obrazovka nedosahuje až 165Hz obnovovací frekvence (která však byla využitelná stejně pouze u některých her), stále jde však o LTPO s vysokým maximálním jasem pro komfortní používání i na přímém slunci.

U ohebného panelu pak chválím i za vcelku tenké rámečky či menší průstřel pro selfie kamerku, která se může hodit například při videohovorech, jinak je pochopitelně jednoduší pro pořízení selfies aktivovat primární snímač.

Líbilo se nám vysoká obnovovací frekvence

skvělý maximální jas

tenké rámečky

technologie LTPO u ohebného panelu

Zvuk: stereo, jak se sluší a patří

Motorola Razr 40 je osazena dvojicí reproduktorů (převzatou z Razru 40 Ultra) na horní a spodní straně (v rozevřeném stavu), které překvapily svou hlasitostí, ale i kvalitou přednesu, zejména pak velmi solidní basovou složkou. Na telefonu tak není problém sledovat videa či třeba i občas poslouchat hudbu. Stejně tak jsem byl spokojen s kvalitou hovorů. Zmínit pochopitelně musím i stylovou možnost ukončit/přijmout hovor rozevřením/zavřením telefonu.

Líbilo se nám kvalitní reproduktory

Výkon hardwaru: postačí i sedmičková řada?

Zatímco Motorola Razr 40 Ultra vsadila na Snapdragon 8+ Gen1, Motorola Razr 40 využívá rovněž povedený Snapdragon 7 Gen1, který vídáme u telefonů střední třídy. Vzhledem k tomu, že se jedná o 4nm čipset, je energeticky účinný a díky 8 GB RAM a 256GB úložišti neschází ani dostatek výkonu pro běžné používání či hraní her. To však nic nemění na tom, že by telefonu mnohem více slušel novější Snapdragon 7 Gen2. Razr 40 se (navzdory kompaktním rozměrům) takřka vůbec nezahřívá, a to ani při náročnějších úkonech. Standardem je pak absence slotu pro paměťové karty.

Líbilo se nám dostačující výkon

Nelíbilo se nám Snapdragon 7 Gen2 by mu však slušel více

Výdrž baterie: rychlé nabíjení a dlouhá výdrž

Razr 40 dorazil s baterií o kapacitě 4 200 mAh, což je o celých 500 mAh více, než nabídne Galaxy Z Flip5 a o 400 mAh víc ve srovnání s Motorolou Razr 40 Ultra. Po stránce výdrže je na tom tak novinka velice dobře a v průměru umí na jedno nabití zvládnout i jeden a půl dne a jednodenní výdrž je zcela bezproblémová. Nabíjení dodávaným 30W adaptérem pak trvá z 0 na 60 % půl hodiny a plné nabití zabere přibližně hodinu. K dispozici je i 5W bezdrátové nabíjení, které sice výkonem neohromí, ale pro občasné doplnění energie a noční nabití spolehlivě postačí.

Líbilo se nám podpora bezdrátového nabíjení

relativně rychlé drátové nabíjení

Nelíbilo se nám bezdrátové nabíjení pouze výkonem 5 W

Konektivita: naprosto vše

Z vychytávek v oblasti konektivity nechybí 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC a naprostou samozřejmostí jsou také navigační služby GPS, GLONASS, BDS či Galileo.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: lepší než Ultra?

Menší displej na vnější straně zřejmě umožnil výrobci nasadit i větší primární senzor, kterým je 1/2" 64Mpx snímač výrobce OmniVision skládající 4 pixely do 1, čímž vytvoří pixely o velikosti 1,4 mikrometru. Nechybí ani optická stabilizace, podpora fázového ostření či standardní ohnisko f/1.8. Razr 40 Ultra má pouze 12Mpx senzor, sice s ohniskem f/1.5, ale menší (1/2,55"), v tomto ohledu je na tom tedy Razr 40 Ultra lépe. Ultraširokoúhlý objektiv i selfie kamerka jsou pak identické, viz tabulka.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka (v ohebném displeji) Rozlišení 64 Mpx 13 Mpx 32 Mpx Velikost snímače 1/2" 1/3" ?" Velikost pixelů 1,4 µm 1,12 µm 0,7 µm Označení snímače OmniVision OV64B SK Hynix HI1336 OmniVision OV32B Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 Ohnisková délka/rozsah 25 mm (108˚) ? mm Optická stabilizace ano ne ne Zaostření PDAF AF fixní

Kvalita snímků je pak s přihlédnutím k tomu, co je u véček běžné, solidní. Těšit se můžete na dostatek detailů, pěkné barevné podání (i když by mohlo být občas lépe sladěné napříč hlavním a ultraširokoúhlým senzorem), nízkou úroveň šumu ve zhoršených světelných podmínkách či schopnost správně zaostřit. Ultraširokoúhlý objektiv pak zvládá díky AF ostřit ze vzdálenosti již 3 cm, a zachytit tak solidní makro záběry. Potěší také rozsah i barevné podání. Selfie kamerka má více než dostačující kvalitu pro zprostředkování videohovorů, ale také zachycení líbivých selfies. Také u Razru 40 si však lze občas všimnout horšího nastavení expozice (slabšího HDR) a tendence až příliš výrazně digitálně doostřovat, což je zapříčiněno softwarem výrobce.

V oblasti fotoaplikace si naštěstí není nač stěžovat, náhled se umí přesunout na základě ohnutí smartphonu a vnější displej (který poslouží rovněž jako náhled) lze také okořenit pěknou animací, která funguje k získání pozornosti focených, zejména pak dětí. Video je možné natáčet až ve 4K s 30 FPS v solidní kvalitě a k dispozici je i několik režimů, například možnost zachytit pouze uživatelem vybranou barvu, přičemž zbytek zešedne. Nakonec zmíním, že vůbec špatně nevypadají ani makro snímky pořizované díky AF ultraširokoúhlým objektivem.

Líbilo se nám na véčko slušná fotovýbava

ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením

Nelíbilo se nám digitální doostřování a občas horší nastavení expozice

Software: klasika od Motoroly

Kromě již zmíněných možností vnějšího displeje disponuje Razr 40 víceméně čistým Androidem 13 s příslibem tříleté softwarové podpory (tří velkých aktualizací i tří let bezpečnostních záplat). 4. srpna pak dorazily červencové bezpečnostní záplaty, tudíž je v tomto ohledu výrobce relativně rychlý. Oblíbeným prvkem jsou pak i různá gesta Moto a ve výbavě najdeme i Ready For, tedy obdobu režimu DeX, která konkurenčnímu véčku od Samsungu schází.

Motorola Razr 4K 30 FPS

Líbilo se nám solidní podpora

gesta Moto i Ready For

Zhodnocení

Motorola Razr 40 je povedeným véčkem, které lze spolu s výkupním bonusem pořídit již za cenu pod 19 tisíc korun. Za ně dostanete stylové zařízení s dlouhou výdrží, slušnou fotovýbavou i povedeným ohebným displejem. Menší vnější obrazovka je pak plně dostačující pro veškeré základní widgety či náhled hledáčku fotoaparátu. Potěší také solidní softwarová podpora či přítomnost režimu ReadyFor.

Konkurence

Hlavní konkurencí je o něco levnější Galaxy Z Flip4 s odolností dle IPX8 a rychlejším bezdrátovým nabíjením. Drátové nabíjení je však pomalejší, stejně tak schází podpora režimu DeX, jehož alternativu Razr 40 nabízí.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Z Flip4 256 GB Rozměry 84,9 × 71,9 × 17,1 mm , 187 g Displej Super AMOLED, 6,7" (2 640 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 3 700 mAh Kč

Konkurentem je i Huawei P50 Pocket, který nabízí rychlejší nabíjení, na druhou stranu se musíte smířit s absencí bezdrátového nabíjení či zvýšené odolnosti.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Huawei P50 Pocket Rozměry 170 × 75,5 × 15,2 mm , 190 g Displej OLED, 6,9" (2 790 × 1 188 px) Fotoaparát 40 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , nanoSD Akumulátor 4 000 mAh Kč

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz