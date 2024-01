První ohebný smartphone Honor, který se oficiálně dostane do prodeje na českém trhu, maže v některých ohledech rozdíly mezi telefony klasické konstrukce a skládačkami. Kromě toho disponuje dvojicí povedených obrazovek, výkonným čipsetem, ale také velkou baterií. Jak se výrobci povedlo vše zkombinovat?

Honor má navzdory tomu, že naskočil na trend ohebných smartphonů až o něco později, poměrně velké know-how v oblasti konstrukce a zpracování, jež přelil i do nejnovějšího modelu Honor Magic V2. Ten je tak úchvatně tenký a v zavřeném stavu jej na první pohled ani nemusíte rozeznat od klasického telefonu.

Technické parametry Honor Magic V2 Kompletní specifikace Konstrukce 156,7 × 74,1 × 9,9 mm , 231 g , konstrukce: rozevírací, odolnost: ne Displej OLED, 7,9" (2 344 × 2 156 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , , GPU: Adreno 730 Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost leden 2024, 48 990 Kč

Obsah balení: environmentální, ale stylové

V balení najdeme téměř vše, co je k používání potřeba. Na čerstvé majitele čeká samotný smartphone (v rozevřeném stavu), USB-C/USB-C kabel, nástroj na vytažení SIM slotu, manuály, ale také povedené pouzdro. Pouze adaptér si musí uživatel obstarat sám, jak je tomu dnes již u prémiových smartphonů vcelku běžné.

Líbilo se nám environmentální prodejní balení bez plastů

Konstrukční zpracování: skládačka, nebo běžný telefon?

Honor Magic V2 jsem si mohl prvně osahat již před několika měsíci na veletrhu, tudíž mě nečekal takový šok jako ty, kterým se dostal do rukou poprvé, čímž samozřejmě odkazuji na neuvěřitelnou tloušťku. V otevřeném stavu se jedná o 4,7 nn, v zavřeném pak 9,9 mm, což je právě ona „šokující“ hodnota, neboť je telefon prakticky (a pocitově) stejně tlustý jako zařízení běžné konstrukce. Během používání si tak vlastně ani nebudete uvědomovat, že máte v ruce skládačku, kterou lze kdykoliv otevřít, a „rozbalit“ tak obří displej. Zásluhu na tom má nepochybně i hmotnost 231 gramů, jež je rovněž velmi solidní a například ještě loňský nejlépe vybavený a největší iPhone vážil dokonce o 9 gramů více.

Není tak pochyb o tom, že v tomto ohledu (tj. konstrukce) se mohou od Honoru jiní výrobci skládaček mnohé co přiučit a mohli by se inspirovat. Honor by se naopak mohl inspirovat zvýšenou odolností, jež u těch nejlepších kousků představuje IPX8, neboť Magic V2 nic takového nenabízí, což je rozhodně škoda a celkově to trochu kazí dojem. Pokud by vás však zajímal pant a preferujete řešení, která obsahují co nejméně „prostoru k poruchám“, potěší vás, že byl konstrukčně zjednodušen a obsahuje podle výrobce pouhé 4 části. Samotná tuhost pantu je pak příjemná a rovněž platí, že pant drží svou polohu v různých úhlech (viz video).

Schopnost Honoru Magic V2 napodobovat telefon běžné konstrukce (i s ohledem na parádní vnější displej) pak nahrává představě ideálního ohebného smartphonu, kdy vás řešení nebude (příliš) omezovat rozměry či hmotností a v případě potřeby z něj uděláte improvizovaný tablet. Pochválit mohu také umístění fyzických ovládacích prvků, tedy vypínacího tlačítka a kolébky ovládání hlasitosti, které lze v zavřeném stavu velmi snadno nahmatat a v rozevřeném režimu si je zkrátka potřeba zvyknout na to, že kolébka ovládání hlasitosti se nachází nalevo, zatímco vypínací tlačítko na pravé straně. To obsahuje rovněž integrovanou čtečku otisků prstů, která funguje velmi svižně a spolehlivě. Je pak menším překvapením, že V2 nepodporuje eSIM, fyzický slot však pojme dvě nanoSIM.

Líbilo se nám velmi malá tloušťka

povedený design

slot pro dvě nanoSIM

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám bez zvýšené odolnosti

potěšila by podpora eSIM

Displej: obrazovky, které si zamilujete

Dvojice obrazovek Magicu V2 rozhodně stojí za pozornost, přičemž tentokrát začnu vnější, kterou jsem používal (pro někoho možná trochu paradoxně) častěji než ohebný panel. Spíše než výčtem různých parametrů, které si můžete snadno dohledat v katalogu, se přitom budu soustředit na samotné dojmy z tohoto zobrazovacího panelu, jenž hraje u skládacího telefonu zásadní roli.

Na počátku éry těchto smartphonů jsme nezřídka vídali telefony, jejichž vnější displej byl značně limitovaný, především velikostí. Naopak Honor Magic V2 přináší vnější displej, který si nezadá s těmi nejlepšími zobrazovacími panely u běžných smartphonů. Uhlopříčka 6,43" i zvolený poměr stran, který není nijak extrémně podlouhlý, umožňuje totiž velmi pohodlnou práci a víceméně vyřešení všeho, co na telefonu obvykle děláme. To zároveň znamená, že důvodů si telefon rozevřít jsem měl v průběhu používání relativně málo a bez ostychu přiznávám, že mi nedělalo problém třeba ani sledování videí na této menší obrazovce. Její kvalita je špičková, ať už, co se týká maximálního jasu, jemnosti či nasazení technologie LTPO, která umí u obou obrazovek vykouzlit z nižších hodnot až 120Hz obnovovací frekvencí.

Vnitřní obrazovka také rozhodně stojí za rozevření, neboť se jedná rovněž o nádherný LTPO OLED s vysokou jemností i maximálním jasem a pěknou uhlopříčkou 7,92". U tohoto displeje jsem ani neevidoval příliš výraznou „rýhu“ v oblasti pantu, ačkoliv ten, kdo hledá, si jí i zde všimne. Rovněž plastová fólie se zdála být (během testování) poměrně odolná a neevidoval jsem na ní žádné poškození ani menší škrábance, v tomto ohledu lze tedy výrobce rozhodně pochválit.

Líbilo se nám parádní 120Hz LTPO obrazovky s vysokým jasem

málo viditelná rýha

Zvuk: stereo je samozřejmostí

Honor Magic V2 je osazen dvojicí reproduktorů, které dokáží vykouzlit velmi solidní zvuk i na vyšší hlasitost. Zvukovým přednesem vás zřejmě novinka nedostane do kolen, ale hraje velmi slušně a neschází ani náznaky basů. 3,5mm jack pochopitelně schází.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Výkon hardwaru: loňský Snapdragon má stále co nabídnout

Ačkoliv jsou na trhu již první telefony se Snapdragonem 8 Gen 3, nelze považovat nasazení čipsetu Snapdragon 8 Gen 2 za nějaký nedostatek, neboť nabídne stále parádní porci výkonu, takřka se nezahřívá a pojí se s ním například i moderní konektivita. V tomto ohledu lze chválit rovněž nasazení velkorysého 512GB úložiště či velmi štědrých 16 GB RAM. Absence slotu pro paměťovou kartu tak rozhodně nepřekvapí, ale ani nezamrzí, neboť by půl terabajtu měla být zcela dostačující hodnota i pro náročnější.

Líbilo se nám více než dostačující výkon

Výdrž baterie: 5 000 mAh potěší každého

Vzhledem k velmi tenké konstrukci a obří kapacitě baterie novinka nedisponuje podporou bezdrátového nabíjení, což se vám však pokusí vynahradit velmi dlouhou výdrží. Uvnitř telefonu konkrétně najdeme baterii s kombinovanou kapacitou 5 000 mAh, podle výrobce se jedná o novou generaci křemíkovo-uhlíkové baterie s tloušťkou pouhých 2,72 mm, jež právě umožňuje dostat i do takto tenkého skládacího smartphonu relativně velkou 5 000mAh baterii s 66W nabíjením.

Vzhledem k mému stylu používání (tedy primárně vnějšího displeje) a velké baterii jsem zpravidla dosahoval výdrže 1,5 dne a dokázal se dostat i na dva dny na jedno plné nabití, což je rozhodně velmi pěkný výsledek. Rychlost nabíjení bohužel nemohu zhodnotit, jelikož jsem neměl k dispozici v době testování 66W adaptér Honor, podle dostupných údajů by však mělo trvat nabití zcela vybitého telefonu do 100 % zhruba hodinu.

Líbilo se nám velmi dlouhá výdrž na nabití

Nelíbilo se nám potěšilo by bezdrátové nabíjení

Konektivita: 5G k vaším službám

V oblasti konektivity podporuje Magic V2 5G na obou SIM kartách, stejně tak neschází NFC, Bluetooth 5.3 či dokonce moderní Wi-Fi 7.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: nelze si stěžovat

Honor Magic V2 přichází s velmi pěknou výbavou fotovýbavou skládající se z primárního 50Mpx snímače s laserovým ostřením, OIS a clonou f/1.9 v doprovodu 20Mpx teleobjektivu s PDAF ostřením, OIS a 2,5× přiblížením. Nechybí také 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením a clonou f/2.0. Tato kombinaci snímačů na zadní straně zvládne vykouzlit velmi hezké snímky, jež si v mnoha ohledech nezadají s vlajkovými fotomobily a v oblasti ohebných telefonů se řadí rozhodně k tomu nejlepšímu.

Konkrétně mohu pochválit vysokou úroveň detailů, příkladně fungující expozici i velmi pěkné noční snímky. 2,5× přiblížení je přitom tak akorát a díky automatickému ostření u ultraširokoúhlého objektivu není problém zachytit pěkné makro snímky. Jedinou výtku lze tak mít snad jen k umělému omezení délky 4K videa (což u Honoru není poprvé) na 15 minut. V jiné oblasti však došlo k velkému zlepšení. Jedná se konkrétně o možnost využít vnější displej, kde je již možné (v rozevřeném stavu) mít nejen samotný náhled, ale rovněž sem přemístit i ovládací prvky. Konečně si tak můžete vyfotit tu nejkvalitnější možnou selfie, jelikož to Honor telefony této konstrukce velmi dlouho neuměly, respektive fotit v tomto režimu šlo, ale například pomocí kolébky hlasitosti, neboť na vnější obrazovku zkrátka ovládací prvky nebylo možné přesunout.

Z tech. důvodů budou testovací snímky doplněny později, omlouváme se za nepříjemnost.

Líbilo se nám snímky o vysoké kvalitě

softwarová vylepšení fotoaplikace

AF u ultraširokoúhlého objektivu

Nelíbilo se nám limitace 4K záznamu na 15 minut

Software: mnohé se zlepšilo

Honor Magic V2 jsem měl na test po dobu několika týdnů a během testování jsem byl trochu zklamaný z toho, že by systém mohl být lépe optimalizován pro potřeby zařízení této konstrukce. Až na poslední chvíli (zhruba den předtím, než jsem telefon vracel) dorazila aktualizace, která schopnosti vylepšila. Jedná se například o možnost zmíněnou v předešlé kapitole, ale zdá se, že i nějaké další drobnosti. Honor Magic V2 tak podle mě stále nemá například na jihokorejskou konkurenci a jejich přizpůsobení systému, ale rozhodně se zlepšil, což je pozitivní. Chválit lze také slušnou softwarovou podporu v podobě garance čtyř velkých aktualizací systému a 5 let bezpečnostních záplat. Méně pak přítomnost již staršího Androidu 13 (i když s novou nadstavbou MagicOS 7.2).

Líbilo se nám relativně solidní délka podpory

softwarová vylepšení

Nelíbilo se nám telefon dorazil na trh se starším Androidem 13

Zhodnocení

Honor Magic V2 je v zásadě velmi povedený ohebný smartphone, kterému k dokonalosti schází snad jen podpora bezdrátového nabíjení, ještě delší softwarová podpora (dle aktuálních trendů 7 let) či ještě o něco propracovanější systém lépe přizpůsobený zařízení této konstrukce. Vše se vám však pokusí vynahradit špičkovou konstrukcí (i když bez zvýšené odolnosti), parádními displeji, dlouhou výdrží i více než dostačujícím výkonem. Ani přesto to ale podle mého názoru nebude mít novinka lehké, neboť se bude prodávat za doporučenou cenu 48 999 Kč, která je rozhodně ambiciózní. Nabídku by měla vylepšit možnost získat v rámci předprodeje herní konzoli Nintento Switch OLED (při nákupu do 18. února), avšak i tak se stále bude jednat o jednu z dražších skládaček na českém trhu.

Konkurence

Konkurentem z vyšších cenových výšin může být na českém trhu přeprodávaný Google Pixel Fold, jenž má trochou jinou konstrukci s odolností IPX8, velmi kvalitní fotovýbavu i kvalitní displeje.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel Fold Rozměry 139,7 × 158,7 × 12,1 mm , 283 g Displej OLED, 7,6" (2 208 × 1 840 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px Procesor Google Tensor G2 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 4 821 mAh

Konzervativci, kteří mají rádi Samsung, mohou sáhnout po Galaxy Z Foldu5, jenž je v různých akcích možné sehnat za velmi zajímavou cenu, nabídne dlouhou softwarovou podporu i výkon Snapdragonu 8 Gen 2.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy Z Fold5 1 TB Rozměry 154,9 × 67,1 × 13,4 mm , 253 g Displej Super AMOLED, 7,6" (2 208 × 1 768 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 1 000 GB , ne Akumulátor 4 400 mAh

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz