Nothing Phone (2): skvěle vybavená „blikačka“ podruhé, je ale dražší

Fotografie: Nothing

Od představení první generace smartphonu Nothing uplynul bez jednoho dne rok, nástupce byl netrpělivě vyhlížen posledních několik měsíců. Fanoušci značky se konečně dočkali, právě dnes byl totiž představen Phone (2). A na co bude novinka lákat?

Po designové stránce se toho až zase tolik nezměnilo, alespoň na první pohled. Novinka je oproti původní generaci lehce zaoblenější, což se někomu může líbit, někomu naopak. My jsme design první generace oceňovali, novinka nás v tomto ohledu nijak nezklamala. Zachován zůstal hliníkový rámeček, který spojuje přední a zadní skleněnou část. Pod tou zadní se opět skrývají efektní LED, jejichž svit bude možné díky rozhraní Glyph různě upravovat. Nothing nově zvýšil počet samostatných LED pásků z původních 5 na aktuálních 11. Počet zón, které bude možné ovládat nezávisle na sobě, se rovněž zvýšil, výsledkem jsou tak bohatší možnosti personalizace světelných efektů.

LED pásků je nově 11, rozděleny jsou do 33 personalizovaných segmentů

Díky skleněným zádům opět můžete počítat s bezdrátovým nabíjením, i když „jen“ s výkonem 15 W. Loni nás Nothing bezdrátovým nabíjením lehce šokoval, ve střední třídě stále nejde o standard, letos jsme jen rádi, že bezdrátové nabíjení zůstalo zachováno. Baterie nabízí kapacitu 4 700 mAh, což značí nárůst o 200 mAh. Drátové nabíjení bylo navýšeno na 45 W, nechybí reverzní bezdrátové nabíjení rychlostí 5 W. Z 0 do 100 % byste měli baterii dobít za zhruba 55 minut.

Přední stranu vyplňuje 6,7" LPTO AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz, nechybí podpora HDR10+ a režimu Always-On. Standardní venkovní jas činí 1 000 nitů, špičkový 1 600 nitů. Odolnost vůči vodě a prachu je dle certifikace IP54, mezigeneračně tedy nepatrně lepší. Vylepšovalo se však pod kapotou, Phone (2) pohání Snapdragon 8+ Gen 1 namísto původního Snapdragon 778G+. Ano, nejde o letošní absolutní špičku, ale vylepšení je citelné. K dispozici je 128/256/512GB úložiště a 8/12 GB RAM.

Co se týká fotoaparátů, na zadní straně nalezneme sestavu dvou 50Mpx snímačů, hlavní Sony IMX890 nabídne optickou stabilizaci obrazu, sekundární bude sloužit jako ultraširokoúhlý snímač. Teleobjektiv opět chybí. Video bude možné nahrávat ve 4K rozlišení při 60 FPS. Přední selfie kamera ve vycentrovaném průstřelu se pyšní vyšším rozlišením 32 Mpx, avšak záznam videa zvládne jen ve Full HD rozlišení. Dodáme, že Nothing Phone (2) dorazí se systémem Android ve verzi 13 s nadstavbou Nothing OS 2.0, Nothing rovněž slibuje 3 velké aktualizace systému a 4 roky bezpečnostních záplat, a to každé dva měsíce.

Nothing Phone (2) dorazí hned od startu ve dvou barevných variantách (bílá a černá) za doporučenou cenu 15 490 Kč za variantu 8+128 GB, ovšem pouze v černé, bílou lze zakoupit až od varianty 12+256 GB, která vyjde na 16 990 Kč, 12+512 na 19 990 Kč. Předobjednat si jej můžete už nyní, přičemž odeslání objednávek Nothing plánuje na 17. července. V balení kromě telefonu naleznete i průhlednou jehlu pro vysunutí slotu pro SIM kartu i USB-C–USB-C kabel s průhlednými koncovkami.