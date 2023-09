Nothing sází na marketing, ale nepodceňuje ani samotný finální produkt. Jak se tedy povedl Nothing Phone (2) a jaké jsou mé zkušenosti z jeho několikatýdenního používání?

U prvního Nothing Phonu (1) jsem použil podtitulek „Nový král střední třídy?“, přestože by bylo možné aplikovat pohled stejnou optikou i na druhou generaci Nothing Phonu, je novinka spíše ukázkou toho, že poctivá práce a sázka na inovace (i když možná jen zdánlivé) se v segmentu smartphonů s Androidem stále může vyplatit. Jaké jsou mé dojmy z testování Nothing Phonu (2) a jak bych jej porovnal s prvním Nothing Phonem?

Nothing Phone (2) – videorecenze

Technické parametry Nothing Phone (2) Kompletní specifikace Konstrukce 162,1 × 76,4 × 8,6 mm , 201 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP54 Displej OLED, 6,7" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 4 700 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost červenec 2023, ?

Obsah balení: důkaz rozbalení je nepopiratelný

Nothing Phone (2) je dodáván v krabičce netradičních rozměrů, která je papírová a pro její rozbalení je nutné odstranit papírový zip. Ten funguje jako důkaz toho, že bylo zařízení rozbaleno, zároveň však svým způsobem krabičku znehodnotí, její vnější část pak pravděpodobně vyhodíte. V balení, resp. druhé krabičce, která je bílá a rozevírá se podobně jako kniha, se pak nachází skutečně stylový nástroj pro vytažení slotu na SIM, neméně stylový kabel s průhlednými koncovkami u samotného USB-C a nutné příručky. Rovněž fólie, v níž je telefon obalen, je papírová, nikoliv plastová, což lze jen chválit.

Líbilo se nám pěkně zpracovaný nástroj pro vytahování SIM

Nelíbilo se nám balení po otevření nelze znovu kompletně zavřít

Konstrukční zpracování: kulatější záda, odolné sklo a recyklovaný hliník

Nothing Phone (2) je designově velmi podobný prvotině tohoto výrobce, což znamená výraznou sestavu LED přisvícení na zádech (tzv. Glyph), hliníkové rámečky, skleněná záda, ale také na dnešní poměry relativně nízkou odolnost. Ta se sice mezigeneračně mírně vylepšila z IP53 na IP54, ovšem oproti konkurenci (mnohdy i o dost levnější) je to zkrátka stále málo a mobilu by mnohem více slušelo IP67 či IP68.

Ne všechno lze však vyjádřit v absolutních hodnotách. Jedním z těchto aspektů je i haptická odezva, která je skutečně prémiová a v ničem si nezadá s těmi nejlepšími smartphony s Androidem na trhu, stejně tak se zařízení velmi příjemně drží v ruce. Oproti Nothing Phonu (1) jsou nově záda zakulacená. Tímto krokem Nothing Phone možná něco ztratil na designu, ale co se komfortu týče, rozhodně došlo ke zlepšení. Záda (i sklo displeje) pochází od renomovaného výrobce Corning, ačkoliv Nothing neuvádí, o jaký typ se jedná, hliníkové rámečky jsou pak standardně z recyklovaného hliníku (což je dnes mimochodem naprosto běžnou praxí u všech výrobců, kteří využívají hliník, neboť je recyklovaný hliník levnější a snadněji se zpracovává).

Kromě chybějící odolnosti dle IP67/IP68 lze pak ve všech ostatních ohledech Nothing Phonu (2) jen stěží něco vytknout. Radost vám druhá generace neudělá snad jen v případě, že jste považovali rozměry a hmotnost předešlého Nothing Phonu za vaše maximum, neboť je telefon nově větší i nepatrně těžší (pouze však o 8 gramů). Přesto musím znovu zopakovat, že se díky zaobleným zádům drží příjemněji, což je rozhodně pozitivní.

Nothing Phone (1) vs. Nothing Phone (2)

Co se týče samotného Glyphu, má nově o něco více diod a také byl „rozřezán“ na více částí, konkrétně 11 pásků LED, což dává uživatelům teoreticky více možností úprav blikání. To je praktické především, pokud si chcete nastavit různé upozornění ve stavu, kdy telefon leží displejem dolů. Domnívám se však, že budoucí zákazníci však musí být také trochu hračičky, aby je toto bavilo a nejednalo se jen o zábavu v prvních dnech, která je následně omrzí. Glyph lze rovněž použít při focení jako formu nastavitelného přisvícení, stejně jako klasické přisvícení, indikátor nabití, časovače či jako doprovod přehrávané hudby.

Líbilo se nám příjemně se drží

vylepšené možnosti rozhraní Glyph

hodnotné materiály

nevšední, ale povedený design

skvělá haptická odezva

Nelíbilo se nám odolnost pouze dle IP54

Displej: LTPO panel za rozumné peníze

V oblasti displeje jsme se dočkali mezigeneračně pořádného upgradu, ačkoliv je zároveň nutné dodat, že společnost považuje Nothing Phone (2) spíše za vyšší řadu, zatímco Nothing Phone (1), jenž zůstává v prodeji, je vstupním telefonem do světa Nothing. Novinka má každopádně větší a také lepší obrazovku, konkrétně 6,7" AMOLED panel s tenkými a po všech stranách symetrickými rámečky.

Hlavní novinkou je však, že se jedná o LTPO zobrazovací panel, což znamená, že umí mnohem efektivněji pracovat s obnovovací frekvencí, kterou využívá v rozsahu 1 až 120 Hz. Při používání si pochopitelně jen těžko všimnete, když zařízení sníží obnovovací frekvenci pod 60 Hz, šetří to však baterii. Čeho si naopak při přímém srovnání všimnout můžete, je vyšší maximální jas, jenž nově činí až 1 600 nitů. V průběhu používání, kdy byly venku teploty přes 30 stupňů Celsia a velmi slunečno, jsem nezaznamenal problém s čitelností. Líbí se mi také, že navzdory sklu Corning výrobce nezapomněl ani na fólii. Oproti Nothing Phonu (1) jsem nezpozoroval ani žádné potíže s automatickou regulací jasu, která byla příkladná (u Nothing Phonu (1) se jednalo o softwarovou chybku, která byla již dávno odstraněna).

Pokud na telefonu často sledujete videa, k čemuž 6,7" obrazovka vyzývá, potěší vás i podpora formátů HDR10 a HDR10+. Celkově si zaslouží obrazovka Nothing Phonu (2) velkou pochvalu v dané cenové kategorii se jedná o jednu z nejlepších, na kterou lze narazit. Ostatně LTPO obrazovku nenabídnou ani hůře vybavené modely vlajkové řady Galaxy S. V neposlední řadě mohu pochválit i spolehlivou čtečku otisků prstů, která je sice pouze optická, ale nezklame rychlostí odezvy ani přesnosti snímání prstů.

Líbilo se nám LTPO 120Hz AMOLED

velmi vysoký maximální jas

spolehlivá čtečka otisků prstů

Zvuk: povedené stereo

Nothing Phone (2) nabídne stejně jako Nothing Phone (1) velmi solidní sestavu dvou hlasitých reproduktorů, jejichž přednes, jak již bylo zmíněno, může doprovázet i Glyph. Maximální hlasitost, stejně jako náznaky basů, by měla uspokojit i mírně náročnějšího posluchače, spokojen jsem byl rovněž s kvalitou zvuku u hovorů. 3,5mm jack chybí.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: takřka vlajkový procesor

Pokud máte rádi vlajkový výkon, představuje Nothing Phone (2) velmi zajímavou volbu, neboť je vybaven donedávna vlajkovým Snapdragonem 8+ Gen1. Ten si v kombinaci s 8/12 GB RAM LPDDR5X hravě poradí i s tou nejnáročnější hrou, stejně jako s natáčením 4K videa s 60 FPS. Z úložišť je v k dispozici 128/256/512 GB, každý by si tedy měl přijít na své, i když paměťové karty novinka nepodporuje.

Nothing Phone (2)

Nothing Phone (1)

Kromě brutálního výkonu však musím pochválit také zahřívání, které je víceméně neznatelné. I při vyšší zátěži se telefon pouze mírně zahřeje, nikdy však není příliš teplý na to, aby jeho používání nebylo komfortní.

Líbilo se nám výkonný hardware

Výdrž baterie: nabito během chvíle

Přišlo i několik vylepšení i v oblasti baterie. Ta je větší (nově 4 700 mAh), ale také podporuje rychlejší 45W nabíjení. S ním (v kombinaci se 120W adaptérem) se mi povedlo novinku nabít z 10 na 70 % během pouhých 21 minut. Nabití z 10 na 95 % pak trvalo stále velmi pěkných 42 minut. Při běžném způsobu nabíjení, kdy málokdo nabíjí až zcela vybitý telefon, je tak nabití otázkou pár minut. Přitom stále neschází 15W bezdrátové nabíjení či jeho reverzní obdoba (bez udávaného výkonu), kterou lze využít třeba pro nabití sluchátek či hodinek.

Ačkoliv je baterie větší o pouhých 200 mAh, výrazně se zlepšila i výdrž. Zakladatel značky uváděl, že v jeho případě je výdrž zhruba o třetinu lepší, a to samozřejmě nejen díky větší baterii, ale také zásluhou lepšího procesoru a možná i lepší optimalizace. V mém případě jsem se s novinkou dostal i na dva dny běžného používání, což je skvělá hodnota. Kromě dlouhé výdrže byl působivý také velmi malý úbytek procenta baterie v nečinnosti, což jsem vyzkoušel během veletrhu IFA, kdy telefon ležel (s aktivovanou Wi-Fi) několik hodin na hotelu.

Líbilo se nám podpora bezdrátového nabíjení

skvělá výdrž

Konektivita: 5G na palubě

V oblasti konektivity nabízí Nothing Phone (2) pravděpodobně vše, co byste si jen mohli přát. Kromě 5G je to Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM a veškeré navigační služby. S operátorem Vodafone jsem bez problémů využíval 5G nejen v Praze, ale i mimo v menších městech.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: duo snímačů Sony

Už první Nothing Phone (1) byl po stránce fotovýbavy zajímavým smartphonem a Nothing Phone (2) v tomto trendu pokračuje. Výrobce konkrétně nasadil dva snímače od Sony (hlavní kameru a selfie) a jeden senzor Samsung JN1 pro ultraširokoúhlý objektiv. Ten má díky automatickému ostření (se schopností ostřit již od 4 cm) také makro režim, což bohužel stále není standardem ani u výrazně dražších a regulérně vlajkových telefonů. Makro snímky přitom vypadají hezky, mají dostatek detailů a správnou ostřící vzdálenost není příliš obtížné vychytat. Klasické ultraširokoúhlé záběry pak potěší vysokou úrovní detailů (a to i v rozích, kde u konkurence často dochází ke slévání a deformaci), širokým rozsahem záběru i správně nastavenou expozicí + barevným podáním sladěným s hlavním snímačem. Primární fotoaparát má pěkné barevné podání, dobře fungující HDR a umí si poradit i s komplikovanějšími scénami, kde zpravidla správně odhadne nastavení expozice.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 32 Mpx Světelnost f/1.88 f/2.2 f/2.45 Velikost senzoru 1/1.56" 1/2.76" 1/2.74" Označení senzoru Sony IMX890 Samsung JN1 Sony IMX615 Velikost pixelů 1,0 µm 0,64 µm 0,8 µm Typ ostření PDAF AF (min. ostřící vzdálenost 4 cm) pevné Optická stabilizace ano ne ne Ohnisková vzdálenost/rozsah 24 mm 114˚ 19 mm

Díky tomu, že jsem Nothing Phone (2) testoval už s nejnovější aktualizací (výrobce se hodně zaměřil na vylepšování fotoaparátu), si nemohu na kvalitu snímků stěžovat. Softwarový postprocessing pořízených obrázků funguje poměrně dobře, i když telefon někdy možná zbytečně více digitálně doostřuje, snímky se mi líbí. Výhodou použitého čipsetu je pak možnost natáčet 4K video s 60 FPS, které si zachovává velmi slušnou kvalitu i za zhoršených světelných podmínek. Zamrzí naopak, že selfie kamerka zvládá maximálně Full HD, což je bohužel omezení vcelku časté i u regulérních vlajkových modelů.

Denní snímky

Noční snímky

Stejně tak snímky pořízené v noci (či za šera) obsahují dostatek detailů a zachovávají si správně nastavenou expozici, v tomto ohledu tedy rovněž nelze mnoho co vyčíst. Selfie kamerka pak kvalitativně postačí k zachycení líbivých snímků a pochopitelně i pro zprostředkování videozáznamu. Pochválit mohu rovněž jednoduchou a intuitivní fotoaplikaci, která funguje svižně a umožňuje fotit i v nativním rozlišení 50 Mpx.

Nothing Phone (2) 4K 60 FPS

Líbilo se nám vysoká kvalita snímků

jednoduchá fotoaplikace

pěkné noční fotografie

Nelíbilo se nám selfie video pouze ve Full HD

Software: téměř čistý Android

Čisté prostředí, resp. minimalistická nadstavba Nothing Phonu (2), je podle mého názoru jednou z největších předností. Telefon totiž dorazí absolutně bez jakéhokoliv bloatwaru v podobě aplikací, které valná většina uživatelů nepotřebuje a nechce. Na uživatele tak čeká jen několik aplikací od Googlu, případně třeba i nativní aplikace pro záznam zvuku. Prostředí je navíc skvěle odladěné, Android 13 (s garancí tří velkých aktualizací OS a čtyř let bezpečnostních záplat s 2měsíční frekvencí) běží krásně svižně a výrobce se snaží telefon neustále vylepšovat. Nothing Phone tak patří společně s Pixely k jedněm z mých ideálů v oblasti softwaru.

Líbilo se nám takřka čistý Android

solidní délka softwarové podpory

bez zbytečně předinstalovaných aplikací

Zhodnocení

Nothing Phone (2) sice oproti Nothing Phonu (1) podražil, důležité je si však uvědomit, že se nejedná o přímého nástupce, nýbrž o vyšší třídu v nabídce společnosti Nothing. Spokojen jsem byl jmenovitě s výkonem, odladěným systémem, krásným LTPO displejem i kvalitními stereo reproduktory a fotovýbavou. Když k tomu přidáme podporu rychlého nabíjení i velmi dlouhou výdrž, lze novince vytknout jen máloco. Zřejmě největším neduhem je odolnost pouze IP54, která trochu kazí celkový dojem z jinak skvěle vybaveného zařízení. Doufejme, že u příští generace se již Nothing rozhodne zainvestovat do regulérní odolnosti IP68, pak bude jeho Nothing Phone (3) pravděpodobně bezchybný.

Konkurence

Pokud hledáte rovněž vysoce stylový smartphone s odolností IP68 a 144Hz obrazovkou, nabízí se Motorola Edge 40. Stylovka s koženkovými zády nabídne oproti Nothing Phonu (2) podporu Ready For a ještě vyšší nabíjecí výkon, softwarová garance v oblasti aktualizací OS je však kratší a schází i LTPO displej.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 40 Rozměry 158,4 × 72 × 7,6 mm , 167 g Displej POLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 820 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 400 mAh

Za podobnou cenu jako Nothing Phone (2) lze pořídit i vlajkový Pixel 7 Pro (ačkoliv se brzy dočkáme představení další generace), který nabídne ultimátní fotovýbavu, dlouhou softwarovou podporu, originální design i odolnost dle IP68. Nothing Phone (2) však boduje v rychlosti nabíjení a také má podle našich zkušeností o něco spolehlivější čtečku otisků prstů.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 7 Pro 128 GB Rozměry 162,9 × 76,6 × 8,9 mm , 212 g Displej OLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G2 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh Kč

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz