Nothing Phone (1) má být skutečným nudistou ve světě smartphonů

Fotografie: Nothing

Společnost Nothing nás doposud zásobovala především dobře vymyšleným marketingem na sociálních sítích, vyzkoušet jsme si však mohli i zcela první produkt s označením Nothing Ear (1). Je však jasné, že ambice společnosti Carla Peie (spoluzakladatele OnePlus) u sluchátek rozhodně nekončí, a Nothing se tak pro jednou opět připomíná se svým prvním smartphonem.

Kromě příspěvku na Instagramu společnost připravila také textové pojednání o designu smartphonů dostupné na wallpaper.com. Zde se můžeme dočíst, jak klíčovou roli bude hrát u Nothing Phonu (1) vzhled, kterým se má telefon naprosto lišit od veškeré konkurence. Cílem při navrhování designu přitom bylo dát patřičný prostor komponentám obvykle se ukrývajícím za neprůhlednými zády. Průměrný smartphone obsahuje přes 400 součástek, cílem Nothing však není dát každou z nich na odiv, ale vyzdvihnout pouze ty, které si to „zaslouží“.

Velmi pravděpodobně tak u Nothing Phonu (1) uvidíme cívku pro bezdrátové nabíjení, ale možná i odhalené senzory fotoaparátů.