Nothing láká na 18. dubna, kdy by měl představit nový produkt

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Na sociálních sítích značky Nothing se objevil příspěvek (viz níže), který láká na 18. dubna, kdy dojde na další „Community Update“. O micro smartphone, o němž značka mluvila na apríla, se ale pravděpodobně jednat nebude...

Podle fonearena.com by mohlo jít o bezdrátová sluchátka Nothing Ear (3), která by měla nabídnout průhledný design, čtvercové pouzdro a podporu bezdrátového nabíjení.

Sluchátka Nothing Ear (2) se za nás povedla

Předchozí model Ear (2), jehož podrobnou recenzi si u nás můžete přečíst, jsme chválili za design, slušnou výdrž, adaptivní ANC i zvukovou kvalitu, ovšem také se našla negativa. Že by mohlo jít nyní o nástupce pak naznačuje i podobné datum premiéry, protože druhá generace debutovala 22. 3. 2023.

Co jsme říkali na Nothing Ear (2)?

„V průběhu testování Nothing Ear (2) jsem neustále myslel na první generaci. To bohužel neznačí nic dobrého. První generace mě příjemně šokovala designem, cenou i ovládáním, byl jsem tedy ochoten odpustit některé nedostatky. Za cenu okolo 2,5 tisíc korun šlo o skvělou nabídku v poměru cena/výkon. Sluchátka po nějaká době podražila, což prodejům moc neprospělo. Druhá generace vypadá podobně, přidává pár „fíčur“ navíc, nabídne kvalitnější zvuk, ale zkrátka mi něco chybí,“ tak hodnotil sluchátka kolega Martin Fajmon s doporučením vyhledat spíše první generaci ve slevě. Uvidíme, zda, se třetí generace povede lépe a dostane naše doporučení.

Jisti si každopádně můžete být tím, že 18. dubna budeme sledovat, s čím Nothing přijde. Co byste od Nothing Ear (3) chtěli? Případně čekáte příchod něčeho jiného? Podělte se s námi o názor v diskuzi.