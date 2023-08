Unikly rendery prvních chytrých hodinek společnosti CMF spadající pod Nothing

Fotografie: Nothing

Je jasné, že po značném marketingovém úsilí se bude značka Nothing snažit vytěžit co nejvíce a přeměnit získanou pozornost na prodeje nejrůznější elektroniky. Jak dvě generace telefonů, tak plně bezdrátová sluchátka zaznamenala úspěch, a proto budou následovat i další produkty, tentokrát pod podznačkou CMF. A autoři účtu @TechLeaksZone na sociální síti X údajně vědí, co přesně to bude.

BREAKING: CMF by Nothing products Leaked with banners



3 products launching on 26th September in India



Smartwatch: Rs. 4500

Ear Buds: Rs. 3500

65 GaN Charger: Rs. 3000



Watch: 1.96" AMOLED, Bluetooth calling

TWS: 45db ANC, Dynamic bass, 10mm



Full specs:https://t.co/lR6HfEWFGi pic.twitter.com/gkc75zVtPA — Tech and Leaks (@TechLeaksZone) August 28, 2023

Už 26. září pro se má pro indický trh představit hned trojice produktů. Všechny mají výrazně oranžovou barvu, kterou CMF používá ve svém logu. Konkrétně jde o GaN nabíječku s třemi výstupy a výkonem až 65 W, plně bezdrátová sluchátka a chytré hodinky.

Hodinky mají klasický design používající hliníkový obdélník se zakulacenými rohy. Mají nabídnout 1,96" AMOLED displej s funkcí AOD a maximálním jasem 600 nitů. Ve výbavě nechybí 100 ciferníků, 110 sportovních módů, monitor srdečního tepu, senzor kyslíku v krvi, sledování spánku, monitor stresu, dechová cvičení a další. Hodinky zvládnou volání přes Bluetooth s potlačením okolního ruchu. Jejich 330mAh baterie vydrží až 13 dní s vypnutým AOD a spolehnout se můžete i na ochranu IP68.

Nejzajímavější je ale na hodinkách jejich cena, na indickém trhu mají stát pouhých 4 500 rupií. To by s českou daní znamenalo méně než 1 500 korun. Stejně „agresivní“ cenu mají i TWS sluchátka za 3 500 rupií (asi 1 200 korun s českou daní) a nabíječka za necelou tisícikorunu. Pokud se dané ceny potvrdí, pak CMF potvrzuje původní slib zakladatele Carla Peie o tom, že se chce soustředit na nadčasový design za skvělou cenu a ve své kategorii excelovat poměrem cena/výbava. Nezbývá tedy doufat, že se rozšíří i mimo Indii.