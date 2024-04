Naznačuje Nothing příchod skutečně kompaktního „mikro“ smartphonu?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Společnosti Nothing, za kterou stojí mobilní veterán a spoluzakladatel OnePlus, Carl Pei, se povedlo prorazit neotřelým produktovým designem a výrazným marketingem, kterým se snaží oslovit zejména mladší publikum na sociálních sítích. Na Instagramu tak Nothing uvedlo (evidentně v rámci aprílových vtípků) nový model s označením „Nothing Phone (2a) micro“.

Na první pohled se jedná o upravený render Nothing Phonu (2a), kterému však nelze upřít skutečně zajímavý design, a to i díky jedinému fotoaparátu na zádech. Představit v dnešní době smartphone s jediným (hlavním) snímačem by byl skutečně odvážný počin, na který si zřejmě netroufne ani Apple u chystané nové generace odlehčeného modelu SE. U doposud vydaných Nothing Phonů je rovněž patrné zaměření na současný trend, tedy dodávat telefony s větším displejem, a logicky tak i většími rozměry. Přesto by to podle našeho názoru mohla být právě společnost Nothing, která by mohla představením slušně vybaveného kompaktu se zajímavou cenou rozvířit stojaté vody (zmenšující se) nabídky kompaktních smartphonů. Velmi pozitivní je ostatně i odezva na sociálních sítích, třeba se tak skutečně jednou kompaktnějšího Nothing Phonu dočkáme.