Nothing Ear (2) jsou bezdrátová sluchátka s bezdrátovým nabíjením

Fotografie: Nothing

Společnost Nothing představila bezdrátová sluchátka Ear (2), která dle očekávání navazují a současně nahrazují Ear (1). Vzhledově je výrobce věrný svému transparentnímu designu, kdy vidíte do útrob těla. V uších by měla držet velmi dobře, jedná se o špunty. Poslech nebude nic rušit, výrobce nasadil aktivní potlačení okolního hluku až do 40 dB. K tomuto účelu se na těle každého sluchátka nachází hned tři mikrofony.

Ovládání bude umožněno přímo skrze sluchátka prostřednictvím dotykových ploch. Nothing Ear (2) se chlubí podporou 24bit Hi-Res zvuku s podporou kodeku LHDC 5.0. Aplikace Nothing X App pak umožňuje například plně uzpůsobovat zvukový profil. Pokud máte Nothing Phone (1), můžete se těšit i na režim minimální odezvy. Dostalo se také na zvýšenou odolnost, v případě sluchátek jde o IP54, u pouzdra o IP55. V obou případech lze hovořit o tom, že se nemusíte bát zpotit či zmoknout. Sluchátka se tak hodí i na venkovní aktivity.

Plně nabitá sluchátka vám poskytnou až 6hodinovoiu výdrž, s pouzdrem až 36 hodin. Pouhých 10 minut na nabíječce dodá energii na více než hodinu poslechu hudby se zapnutým režimem aktivního potlačení okolního hluku, bez něj bude výdrž po 10 minutách nabíjení atakovat 2 hodiny. Výhodou je podpora bezdrátového nabíjení o výkonu 2,5 W. Pouzdro se sluchátky tak stačí položit na danou podložku či místo s podporou standardu Qi.

Nothing Ear (2) si budete moci zakoupit i na českém trhu, cena je dle oficiálních stránek stanovena na 3 699 Kč.