Nothing představil projekt Nothing Phone (2a) Community Edition. Co zahrnuje?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Před pár dny jsme vás informovali o tom, že Nothing chystá něco, co ještě jiné společnosti neudělaly. Před pár okamžiky jsme se dozvěděli, co tím značka myslela. Je to Nothing Phone (2a) Community Edition a přiblížíme si, o co jde.

Co je Nothing Phone (2a) Community Edition?

Sama společnost uvádí, že projekt bude trvat šest měsíců, zahrnovat čtyři fáze a výsledkem bude jeden telefon. Šanci zapojit se do něj přitom dostanou čtyři fanoušci značky a o tom, které návrhy vyhrají, přitom bude hlasovat sama komunita. První fáze by se přitom měla otevřít už 26. března. Projekt bude rozdělen do následujících čtyř fází, jichž se lze účastnit:

Fáze 1: Hardware Design , březen

, březen Fáze 2: Design tapety , květen

, květen Fáze 3: Návrh obalu , červen

, červen Fáze 4: Marketingová kampaň, červenec

Čtyři vítězové kategorií pozve Nothing do Londýna, aby koncem tohoto roku společně uvedli na trh Nothing Phone (2a) Community Edition. Pokud by vás do té doby zajímal standardní Nothing Phone (2a), můžeme vám prozradit, že připravujeme jeho recenzi a čekání na ni si můžete zkrátit například naším fototestem nebo prvními dojmy.