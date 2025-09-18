Nothing Ear (3) zpřístupní špičkový mikrofon i „pokec“ s ChatGPT

Nový rok, nová sluchátka společnosti Nothing. Tentokrát máme tu čest představit Nothing Ear (3), která navazují na Nothing Ear, Nothing Ear (2) a Nothing Ear (1). Že vám tu něco nesedí? Ano, názvosloví je trochu komplikované, ovšem jedno je jisté – tohle se vám bude líbit!
Jak je to tedy s těmi názvy?
Na začátek malá rekapitulace. Prvními sluchátky Nothing byla Nothing Ear (1) v průhledné nabíjecí krabičce, poté následovaly špunty Nothing Ear (2), které logicky navazovaly na Nothing Ear (1). V minulém roce jsme se dočkali Nothing Ear, která sice navazovala na Nothing Ear (2), přesto neměla číslovku. Nyní se představila Nothing Ear (3), takže se zdá, že loni představená generace byla Nothing Ear (2,5). Trochu zmatek, viďte?
Jednoznačně luxusnější
Bez ohledu na zmatek v názvech je Nothing Ear (3) jednoznačně tím nejzásadnějším a nejsnáze viditelným vylepšením nabíjecí pouzdro, které nově doznalo výrazných změn. Vnitřní prostor včetně rámečku je nově z recyklovaného hliníku, což působí nejen elegantně, ale pouzdro je díky tomu znatelně pevnější. Nabízí rozměry 56 × 55,5 × 22,25 mm a hmotnost 61 gramů, nachází se v něm baterie s velmi slušnou kapacitou 500 mAh, která se dobije během 70 minut kabelem, případně během dvou hodin bezdrátově na Qi podložce. Nechybí ani rychlonabíjení – už 5 minut sluchátek v pouzdru zajistí hodinový poslech. Pouzdro jako takové je opět z poloviny průhledné, navíc potažené speciální fólií, díky které se nemusíte obávat, že budete mít kryt okamžitě poškrábaný. Líbí se nám, že mezigeneračně Nothing tuto fólii rozšířil do samotných okrajů, takže je prakticky neviditelná.
I letos půjde sluchátka pořídit ve dvou barevných variantách, konkrétně v barvě hliníku a v černé barvě, ve které to Nothing Ear (3) výjimečně sluší. Na těle pouzdra si můžete povšimnout USB-C konektoru, ale také průřezu pro zavěšení na poutko, což oceňujeme. Hlavní novinka se však nachází hned vedle USB-C konektoru – jde o speciální MEMS mikrofony, ke kterým se váže mechanické tlačítko TALK na přední straně pouzdra. O smyslu obou nových prvků si povíme později.
Samotná sluchátka jsou mezigeneračně velmi podobná, jejich tělo je částečně průhledné a ovládá se pomocí tlakového senzoru, stejně jako u posledních dvou generací. Sluchátko se pyšní rozměry 30,5 × 21,5 × 20,75 mm, každé váží 5,2 gramu, i s pouzdrem tak celek váží 71,4 gramu. Sluchátka jsou odolná dle certifikace IP54, můžete s nimi vyrazit i v případě nevlídného počasí.
A funkce? Zaujme Super Mic!
Začneme rovnou tím, co by vás mohlo zajímat nejvíce, a to funkcí Super Mic. Jde o dvojici mikrofonů, které jsou zabudované přímo v pouzdře sluchátek Nothing Ear (3) a fungují tak, že mohou nahradit mikrofon sluchátek pro dosažení co nejlepšího zvuku. Toho můžete využít nejen při telefonních hovorech, ale i při videokonferencích a hlasových poznámkách. Naopak nefunguje v aplikacích jako WhatsApp nebo při nahrávání videa.
Funkci aktivujete snadno, podmínkou pochopitelně je, aby bylo alespoň jedno sluchátko v uchu. Následně stačí na pouzdru stisknout tlačítko TALK, přičemž se okamžitě přesměruje mikrofon ze sluchátek na mikrofon z pouzdra. Dokud tlačítko držíte, využívají se mikrofony pouzdra, jakmile jej pustíte, mikrofon se automaticky přesměruje zpět na ten ve sluchátkách. Pokud nechcete tlačítko držet, stačí dvakrát kliknout na tlačítko TALK a funkci mikrofonu trvale převezme pouzdro, dokud opět nestisknete tlačítko TALK. Nothing upozorňuje, že díky systému mikrofonů v pouzdře můžete eliminovat ruchy až do 95 dB.
To ale není vše – pokud zrovna netelefonujete, můžete tlačítko TALK využít pro aktivaci hlasového asistenta. Pokud máte telefon Nothing, můžete s ním vyvolat AI asistenta ChatGPT, což je praktické. Dodáme, že každé stisknutí tlačítka TALK doprovází speciální zvuk, který informuje, že pouzdro stisknutí zaznamenalo v pořádku.
Dle prvotních testů musíme uznat, že mikrofon z pouzdra dává telefonním hovorům opravdu nový rozměr a rozdíl je opravdu znatelný, ovšem na důkladnější porovnání si budete muset počkat do recenze, kterou pro vás připravujeme.
Skvělý zvuk a dobrá výdrž
Sluchátka s přepracovaným 12mm dynamickým měničem a frekvenčním rozsahem 20 Hz až 40 kHz dále zaujmou certifikací Hi-Res Audio s kodekem LDAC (dále pak AAC a SBC), Bluetooth je zde ve verzi 5.4. Samozřejmě nechybí ANC, které dokáže eliminovat ruchy až o 45 dB. Co se týká výdrže, záleží, zda se bavíme o kodeku LDAC, nebo AAC. Pokud se bavíme o LDAC, s vypnutým ANC získáte až 5,5 hodiny poslechu, s ANC 3,5 hodiny. V případě kodeku AAC je situace lepší – s ANC se bavíme o 5,5 hodinách, bez ANC dokonce 10 hodin. Spolu s pouzdrem a kodekem AAC se můžete spolehnout na výdrž 38 hodin bez ANC a 22 hodin s aktivním ANC.
Samozřejmostí je i režim propustnosti a potěší i statický prostorový zvuk, který lze zapnout přímo v aplikaci Nothing. V té si můžete přizpůsobit i ekvalizér a možnost spárování se dvěma zařízeními, mezi kterými se sluchátka kontinuálně přepínají.
Na důkladné hodnocení zvukové stránky si raději ještě počkáme. Už teď ale můžeme říct, že si berou většinu výhod předchozí generace – basová složka je příkladně „nakopnutá“, po zvukové stránce mi velmi připomínají přednes mých oblíbených Sennheiser, avšak díky přizpůsobitelnému ekvalizéru si s výstupem můžete hezky pohrát.
Sluchátka si budete moci pořídit ve dvou barevných variantách (bílá a černá) za 4 499 Kč.