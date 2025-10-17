Pokud jste četli naše první dojmy, víte, že jde už o čtvrtou generaci. Nothing se však rozhodl udělat nám trochu nepořádek v názvosloví. Není se však třeba hroutit – název je jedna věc, ovšem hlavní je reálná zkušenost. A právě na naše dlouhodobé dojmy se zaměříme v dnešní recenzi.
Nothing Ear (3) jsou sluchátka, která zaujmou už na první pohled – společnost drží částečně průhledné nabíjecí pouzdro a samotné tělo sluchátek, přidává však zajímavá vylepšení, která nejsou běžná ani u konkurence, a to bez ohledu na cenu. Jak se výsledný mix povedl?
Technické parametry Nothing Ear (3)
|Rozměry pouzdra
|56 × 55,5 × 22,25 mm
|Rozměry sluchátek
|30,5 × 21,5 × 20,75 mm
|Hmotnost pouzdra/sluchátka
|61/5,2 g
|ANC
|ano, až do 45 dB
|Dynamický měnič
|12mm dynamický měnič
|Bezdrátové nabíjení
|ano, Qi (120 minut)
|Rychlonabíjení
|ano, 5 minut = 1 hodina poslechu
|Výdrž s/bez ANC
|3,5/5,5 hod. (kodek LDAC), 5,5/10 hod. (kodek AAC)
|Certifikace odolnosti sluchátek a pouzdra
|IP54
|Frekvenční rozsah
|20 Hz – 40 KHz
|Kodeky
|LDAC, AAC, SBC
|Cena
|4 499 Kč
Obsah balení: krabičku si neschováte
Osobně musím říci, že balení produktů Nothing mi trochu drásá nervy. Proč? Krabičku od produktu si zkrátka neschováte, protože než se ke sluchátkům dostanete, musíte strhnout vrchní potištěnou část – tím tedy přebal částečně zlikvidujete. Není to tedy nic pro ty, kteří by si rádi krabičku ponechali. Pod přebalem je jen otevřená vanička, ve které najdete základní dokumentaci, náhradní špunty ve velikostech XS, S a L (velikost M je již předinstalovaná), nabíjecí kabel USB-A–USB-C a samozřejmě samotná sluchátka. Originalitu prodejnímu balení však odepřít nelze. Krátce se zastavím ještě u nabíjecího kabelu – je natolik krátký, že jeho využitelnost dává smysl maximálně u powerbanky, jinak ne. Nothing by možná udělal lépe, kdyby kabel z balení odebral úplně.
Konstrukční zpracování: luxusnější, to beze sporu
Nejsnáze viditelným vylepšením letošní generace je bezesporu nabíjecí pouzdro, které doznalo výrazných změn. Vnitřní prostor včetně rámečku je nově z recyklovaného hliníku, což působí nejen elegantně, ale pouzdro je díky tomu znatelně pevnější. V ruce působí mnohem prémiověji. Má rozměry 56 × 55,5 × 22,25 mm a váží 61 gramů. Potěší, že průhledná část pouzdra je stále potažená ochrannou fólií, která eliminuje škrábance a otisky prstů. Líbí se nám, že mezigeneračně Nothing tuto fólii rozšířil do samotných okrajů, takže je prakticky neviditelná.
Na těle pouzdra si můžete povšimnout také USB-C a průřezu pro zavěšení na poutko, což oceňujeme. Hlavní novinka se však nachází hned vedle USB-C – jde o speciální MEMS mikrofony, ke kterým se váže mechanické tlačítko TALK na přední straně pouzdra. O smyslu obou nových prvků si povíme později.
O kvalitě provedení pouzdra nemám žádné obavy – bohužel jsem totiž sluchátka v pouzdru nedobrovolně poslal k zemi z konferenčního stolku a při mé smůle jsem jim k pořádnému leteckému dnu ještě trochu pomohl nohou. Sluchátka zůstala uvnitř pouzdra a na něm ani škrábanec – skvělá práce.
Sluchátka jako taková vypadají na první pohled identicky, nabízejí částečně průhledný plášť, což je pro sluchátka od Nothing typické. Uvnitř je malá hliníková ploška, což je velmi estetické. Ovládají se pomocí tlakových senzorů na „nožkách“. Ty by dle mého soudu mohly být klidně kratší, ovšem víme, jak náročné uspořádání hardwaru uvnitř sluchátek musí výrobci řešit, takže možná jde o ten nejlepší kompromis, alespoň v této době.
I letos bude možné sluchátka pořídit ve dvou barevných variantách, v barvě hliníku a černé, ve které to Nothing Ear (3) výjimečně sluší. Sluchátko se pyšní rozměry 30,5 × 21,5 × 20,75 mm, každé váží 5,2 g – i s pouzdrem tak celek váží 71,4 g. Sluchátka jsou odolná dle IP54, můžete s nimi tedy vyrazit ven i v případě nevlídného počasí.
Nothing Ear (3) sice vypadají podobně, přesto jde asi o největší posun, který jsme od první generace zaznamenali – a to směrem k lepšímu, což se ne vždy podaří. Na pohled i v ruce působí pouzdro luxusně, přičemž poloprůhledný design sluchátek v novém pouzdře ještě více vynikne. Za nás velká spokojenost!
Funkce a zvuk: nezklamala
Začneme rovnou tím, co zajímá všechny nejvíce – funkcí Super Mic. Jde o dvojici mikrofonů, které jsou zabudované přímo v pouzdře a fungují tak, že mohou nahradit mikrofon sluchátek pro dosažení co nejlepšího zvuku. Toho můžete využít nejen při telefonních hovorech, ale i při videokonferencích a hlasových poznámkách, kde já osobně vidím asi největší potenciál. Super Mic nefunguje například v nativních aplikacích pro nahrávání videa, ale pouze v těch, kde si můžete ručně vybrat mikrofon.
Funkci aktivujete snadno – podmínkou pochopitelně je, aby bylo alespoň jedno sluchátko v uchu. Následně stačí na pouzdru stisknout tlačítko TALK, přičemž se okamžitě přesměruje mikrofon ze sluchátek na mikrofon v pouzdře. Dokud tlačítko držíte, využívají se mikrofony pouzdra. Jakmile jej pustíte, mikrofon se automaticky přesměruje zpět na ten ve sluchátkách. Pokud nechcete tlačítko držet, stačí na něj dvakrát kliknout a funkci mikrofonu trvale převezme pouzdro, dokud opět nestisknete tlačítko TALK. Nothing upozorňuje, že díky systému mikrofonů v pouzdře můžete eliminovat ruchy až do 95 dB. Při reálných testech jsem zjistil, že největší smysl dává funkce Super Mic při záznamu mluvených poznámek. Při telefonních hovorech to nemusí být tak praktické, jak se na první pohled zdálo – často se stávalo, že než jsem si na funkci vzpomněl, hovor skončil. Nothing nabízí pro majitele Nothing Phonů i přepis hlasových poznámek na text v rámci Essential Space, u konkurence však můžete využít obdobné aplikace – pokud tedy podporují přepis do češtiny.
To ale není vše – pokud zrovna netelefonujete, můžete tlačítko TALK využít pro aktivaci hlasového asistenta. Pokud máte telefon Nothing, lze vyvolat AI asistenta ChatGPT. Dodáme, že každé stisknutí tlačítka TALK doprovází speciální zvuk, který informuje, že pouzdro stisknutí zaznamenalo.
Sluchátka přicházejí také s přepracovaným 12mm dynamickým měničem s membránami PMI + TPU a frekvenčním rozsahem 20 Hz až 40 kHz, dále zaujmou certifikací Hi-Res Audio (990 kb/s, 24 bit/96 kHz) s kodekem LDAC (dále pak AAC a SBC). Bluetooth je zde ve verzi 5.4. Hledáte kodek LHDC 5.0 a podporu poslechu ve vysokém rozlišení (24 bitů/196 kHz), který nabízela předchozí generace? Bohužel... Samozřejmě ale nechybí ANC, které dokáže eliminovat ruchy až do 45 dB.
Samozřejmostí je i režim propustnosti a potěší i statický prostorový zvuk, který lze zapnout přímo v aplikaci Nothing. V té si můžete přizpůsobit i ekvalizér (třípásmový i plně parametrický) a možnost spárování se dvěma zařízeními, mezi kterými se sluchátka kontinuálně přepínají. Aplikace Nothing X zpřístupní také ekvalizér, funkce Personal Sound pak dokáže přizpůsobit poslech na základě toho, co opravdu slyšíte. Skrze aplikaci lze aktivovat i režim Low Lag, který ocení hráči.
Chybět nesmí ani Find My Earbuds, jenž pomůže najít zapadnutá sluchátka. Z dalších funkcí musíme zmínit podporu rychlého párování Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair. Mezi standardní funkce prémiových špuntů patří také test, jak dobře vám sedí sluchátka v uších.
Ovládání a aplikace: „cvaky cak“
Ovládání je zajištěno pomocí tlakových senzorů na těle sluchátek a je poměrně intuitivní. Ovládání si můžete částečně přizpůsobit v aplikaci Nothing X. Jedno stisknutí senzoru zapne/vypne přehrávání, případně přijme hovor. Dvě stisknutí slouží pro přeskočení na další skladbu nebo ukončení hovoru, tři stisknutí pak vrátí předchozí skladbu. Skrze sluchátka lze regulovat i hlasitost – pokud stisknete a podržíte levé sluchátko, hlasitost klesne, u pravého je to naopak. V aplikaci si můžete přeprogramovat vše, zablokovaná je jen možnost jednoho stisknutí. Pokud chcete, můžete si naprogramovat i nové gesto – dvojité stisknutí (levého/pravého sluchátka) a následné přidržení.
- snadné a pohodlné ovládání, které lze přizpůsobit
Zvuk: vyšší střední třída
Pokud patříte mezi opravdu náročné, možná vás zklamala informace, že sluchátka už nenabízejí kodek LHDC 5.0, tedy certifikovaný poslech ve vysokém rozlišení. Je to problém? Jak pro koho. Pokud máte Android s podporou tohoto kodeku a sbírku hudby ve vysokém rozlišení, problém by to být mohl. Pokud máte iPhone, stejně využijete poslech pouze s kodekem AAC – a je tedy otázkou, zda vás tato informace vůbec zajímá.
Oprostíme se od toho, že sluchátka postrádají kodek LHDC 5.0, a zaměříme se na to, jak hrají. Osobně jsem je testoval jak s iPhonem, tak také s Androidem, konkrétně Nothing Phonem (3). V obou případech jsem se dočkal vyváženého poslechu bez zkreslení se zachováním detailů, i když (dle očekávání) lepší zážitek přichází s kodekem LDAC. Sluchátkům navíc nechybí certifikace Hi-Res Audio.
Nothing Ear (3) jsou zaměřená na výrazné basy, což mi osobně vyhovuje, ale vám nemusí. Díky pokročilému ekvalizéru však můžete dosáhnout slušného kompromisu, takže ten určitě neignorujte. Zvukový výstup je vyváženější a zní dospěleji. Pokud nepatříte vyloženě mezi audiofily, budete určitě spokojeni – osobně tento model vnímám jako vyšší střední třídu, která neurazí.
Výdrž: dobrá, ale ne perfektní
Co se týká výdrže, záleží, zda se bavíme o kodeku LDAC, nebo AAC. U LDAC s vypnutým ANC získáte až 5,5 hodiny poslechu, s ANC 3,5 hodiny. V případě AAC je situace lepší – s ANC se bavíme o 5,5 hodinách, bez ANC dokonce o 10 hodinách. Spolu s pouzdrem a kodekem AAC se můžete spolehnout na výdrž 38 hodin bez ANC a 22 hodin s aktivním ANC. Pokud by vás zajímalo, jakou nejdelší dobu poslechu si budete moci dopřát s pouzdrem – v případě kodeku AAC a plně nabitém pouzdře můžete počítat s poslechem 38 hodin bez ANC nebo 22 hodin s ANC. Ano, nejde o nejdéle hrající sluchátka, ale rozhodně se nemají za co stydět. Dodáme, že každé sluchátko nabízí baterii s kapacitou 55 mAh.
Co se týká nabíjení – baterie v pouzdře nabízí kapacitu 500 mAh, která se dobije během 70 minut kabelem, případně během dvou hodin bezdrátově na Qi podložce. Nechybí ani rychlonabíjení – už 5 minut sluchátek v pouzdře zajistí hodinový poslech.
Zhodnocení: opět dospělejší
V Nothingu vědí, že velikost TWS sluchátek skýtá omezení – kvalitu zvuku nelze vylepšovat donekonečna, stejně tak ani výdrž. A tak se pro tento rok zamysleli a udělali obdobná sluchátka, ale s využitím plného potenciálu nabíjecího pouzdra, které nově slouží jako přidaný mikrofon. Osobně se mi tato novinka líbí, i když jsem ji nevyužíval pravidelně. Když jsem chtěl zajistit špičkový zvuk při hovoru, přišla vhod. Domnívám se, že obdobně budou funkci Super Mic využívat všichni.
Co se týká samotných sluchátek, vypadají skvěle, hrají skvěle, kladně hodnotím i aplikaci Nothing X – vlastně jim nemám co vytknout. Někoho zamrzí absence kodeku a nárůst ceny, mezigeneračně zhruba o 700 Kč. Otázkou tedy zůstává, zda se vám sluchátka líbí, nebo dáte přednost jiné značce – s rozpočtem na hranici 4,5 tisíc korun si totiž už můžete poměrně slušně vybírat.
Konkurence
Na Nothing kanibalizují produkty CMF, kde najdeme skvělá sluchátka CMF Buds 2 Plus. Ta vyjdou na 1 500 Kč, tedy na třetinu ceny, stále však nabízejí kodek LDAC, certifikaci Hi-Res Audio, ANC a také delší výdrž. Chybí jim primárně prémiové provedení a funkce Super Mic. Otázkou tedy je, zda chcete výrazně ušetřit, nebo si potrpíte na prémiový standard.
