Naprosto zbytečné, ale zajímavé čtení o tajných zvířecích jménech Pixelů

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ačkoliv jsme se teprve před pár týdny dočkali zbrusu nových Pixelů 9, na internetu se už šušká o chystané řadě Pixelů 10, která by měla být revoluční. Hlavní novinkou by měl být čipset Google Tensor, jehož výrobu tentokrát zajistí tchajwanská TSMC místo dosavadního Samsungu. Ještě než se však nových Pixelů 10 dočkáme, pojďme se podívat na průřez označení novodobých modelů. Jak je známo, Google rád ukrývá nejrůznější „easter eggy“ ve zdrojovém kódu operačního systému Android a různých aplikací, včetně kódových označení Pixelů, jež odkazují na zvířecí říši.

Rybí Pixely 5

Začněme Pixely 5 z roku 2020. Google v tomto roce uvedl základní Pixel 5 a odlehčený model Pixel 5a a rozhodl se pro rybí téma. Pixel 5a nese označení „Barbet“, což je parmice pruhovaná, zatímco Pixel 5 nese označení „Redfin“, což je okoun říční. Tyto modely tak zřejmě měly být ideálními smartphony pro milovníky rybaření.

Ptačí Pixely 6

V dalším roce se Google rozhodl přesunout od ryb k ptákům. Pixely 6 představovaly zásadní změnu v designu smartphonů tohoto výrobce, která se s mírnými obměnami dochovala v podstatě dodnes, i když je nově fotomodul oválný a není napojený přímo na rámečky. Pixel 6 nese označení „Oriole“, což je žluva. Pixel 6 Pro pak dostal o něco drsnější název, „Raven“, tedy krkavec. Nutno podotknout, že v kontextu schopností těchto ptáků to zřejmě odpovídá, neboť jsou krkavci velmi inteligentní a mají také velmi dobrou paměť. Cenově dostupný Pixel 6a nese označení „Bluejay“, což je sojka chocholatá, nejrozšířenější druh sojky v Severní Americe.

Kočkovité Pixely 7

Z ptáků se dostáváme k šelmám. Pixel 7 dostal označení „Panther“ a Pixel 7 Pro „Cheetah“, tedy gepard. V Googlu tak možná chtěli poukázat na to, že by měl být Pixel 7 Pro rychlejší (či zkrátka lepší) než Pixel 7. Cenově dostupnější Pixel 7a obdržel pojmenování „Lynx“, tedy rys, kterého můžeme najít i v České republice na Šumavě a v okolí.

Psí Pixely 8

Od panterů, gepardů a rysů se dostáváme k mé nejoblíbenější řadě Pixelů, ne nutně kvůli schopnostem (nové Pixely 9 nabídnou přeci jen výrazně lepší čtečku otisků prstů a lepší displeje), ale především kvůli kódovému označení „Husky“ v případě Pixelu 8 Pro. Co víc bych si mohl jakožto majitel sibiřského huskyho přát? Na své si však přijdou i milovníci dalšího populárního plemena v ČR, shiby. Takto se totiž „jmenuj “ Pixel 8. Majitelé cenově dostupného, ale velmi povedeného smartphonu Pixel 8a, poté chovají akitu. Akita je oproti shibě ve skutečném světě zvířat výrazně větší, což není případ těchto dvou Pixelů. Možná však Google odkazuje na rámečky kolem displeje, které jsou u Pixelu 8a oproti Pixelu 8 skutečně o dost výraznější.

Plazí Pixely 9

Jak jsou na tom novodobé Pixely 9, u kterých jsme se dočkali hned dvou modelů s přídomkem Pro (jež se kromě rozměrů liší také nabíjecím výkonem ve prospěch Pixelu 9 Pro XL)? U letošních modelů (představení Pixelu 9a se možná dočkáme až v příštím roce) se Google rozhodl pro říši plazů, s výjimkou skládacího Foldu, který nese označení „Comet“ (kometa). Zbývající Pixely 9 byly pojmenovány jako „Komodo“ (Pixel 9 Pro XL), „Caiman“ (9 Pro) a „Tokay“ pro základní Pixel 9, což je v překladu gekon. Tato označení by měla odpovídat velikosti/hmotnosti zmíněných modelů, i když je to samozřejmě u Pixelu 9 a Pixelu 9 Pro s rozdílem jednoho gramu spíše jen symbolické. Pixel 9a by pak měl nést označení Tegu, což má být teju pruhovaný.

Koňské Pixely 10

Konečně se dostáváme k Pixelům 10, jejichž předpokládaná označení přinesl exkluzivně server Android Headlines. Tato řada potěší milovníky koní, neboť odkazuje na různá plemena. Pixel 10 Pro XL ponese označení „Mustang“, Pixel 10 Pro „Blazer“, Pixel 10 „Frankel“ a Pixel 10 Pro Fold označení Rango, které vybočuje a mohlo by odkazovat na ještěří řadu Pixelů 9.