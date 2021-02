Nástupce Pixelu 4 (XL) se i navzdory loňskému termínu představení na českém trhu objevil teprve nedávno. Ačkoliv se nejedná hardwarovou výbavou o regulérní vlajkovou loď, vaši pozornost si rozhodně zaslouží. Jak smartphone hodnotím přibližně po dvou týdnech testování? Opravdu se jedná o nejlepší telefon s Androidem současnosti?

Hliníková konstrukce, šestipalcový displej nebo čtečka otisků prstů na zádech. To vše patří do výbavy Pixelu 5, který kráčí proti proudu a ostatním výrobcům vlajkových lodí ukazuje, že nejnovější a nejvýkonnější hardware není všechno. Jak jsem byl s telefonem spokojen a komu bych jej (ne)doporučil? To se dozvíte na řádcích níže.

Google Pixel 5 – videorecenze

Technické parametry Google Pixel 5 128 GB Kompletní specifikace Konstrukce 144 × 70,4 × 8 mm , 151 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6" (2 300 × 1 080 px) Fotoaparát 12,2 Mpx (4 032 × 3 024), LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 765G , CPU: 1×2,4 GHz + 1×2,2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 620 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: 42 Mb/s, LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost listopad 2020, 19 990 Kč

Obsah balení: adaptér i kabel na svém místě

V bílé krabičce se kromě telefonu ukrývá moderní USB-C/USB-C kabel (který Google dodává již delší dobu), 18W adaptér a také redukce z USB-A na USB-C.

Líbilo se nám kompletní balení

Konstrukční zpracování: hliník maskovaný plastem

Na Pixelu 5 jsou z hlediska zpracování zajímavé hned dvě věci. V prvé řadě je to konstrukce, která je hliníková. Vzhledem k tomu, že zařízení podporuje bezdrátové nabíjení, je tento prvek nanejvýš nezvyklý. Google však přišel se vskutku šalamounským řešením, neboť oblast, kde je cívka pro bezdrátové nabíjení, pokryl vrstvou polykarbonátu. Zařízení s hliníkovou konstrukcí se díky „plastovému“ nánosu velmi pohodlně drží v ruce a neklouže.

Druhou nevšedností jsou pak jednoznačně rozměry, které jsou na dnešní poměry velmi malé. Hmotnost činí pouhých 151 gramů a velikost 144,7 × 70,4 × 8 mm je rovněž nadprůměrně kompaktní. Také díky tomu Pixel 5 pohodlně padne do dlaně nebo do kapsy od saka. Pokud jste zvyklí na větší a těžší telefony, zvyknete si na rozměry velmi snadno, obtížnější pak může být návrat k rozměrnějším smartphonům.

Čtečka funguje excelentně a spolehlivě rozpozná prst i při letmém dotyku.

Během používání jsem také nezaznamenal nešvar, o kterém jsme dříve informovali, a to problém se špatně lícujícími díly. Mnou testovaný Pixel 5 byl zpracovaný příkladně a nikde jsem nenarazil na nic neobvyklého. Ovládací prvky mají pak (pro Pixel) typické rozložení. Pravý bok je domovem kolébky ovládání hlasitosti, nad níž je vypínací tlačítko. Na levém boku najdete slot pro nanoSIM kartu s možností využití eSIM v duálním režimu. Horní strana je, s výjimkou mikrofonu, čistá a spodní zabírá USB-C s dvojicí průřezů pro hlasitý reproduktor a mikrofon.

Netradičním prvkem Pixelu 5 je také kapacitní čtečka otisků prst na zádech v těsné blízkosti takřka vůbec nevyčnívajícího modulu fotoaparátu čtvercového tvaru. Čtečka funguje excelentně a spolehlivě rozpozná prst i při letmém dotyku. Celkově musím Google pochválit za konstrukci i kompaktní rozměry nového Pixelu 5. Přidáme-li k tomu spolehlivou čtečku otisků prstů, zvýšenou odolnost IP68 a hliníko-polykarbonátovou konstrukci, nemohu si absolutně na nic stěžovat. Design se podle mě navíc povedl a věřím, že v nazelenalé „Sorta Sage“ to bude Pixelu 5 slušet ještě o něco více než v testované „Just Black“.

Líbilo se nám kompaktní rozměry

zvýšená odolnost IP68

povedený design

nevystupující modul fotoaparátu

špičková čtečka otisků prstů

hliníková konstrukce s polykarbonátovou vrstvou

příjemně se drží

Displej: průstřel si nevybírá

V současnosti nejlépe vybavený telefon řady Pixel sází na 6palcový OLED panel s jemností 432 PPI a poměrem stran 19,5:9. Volba to podle mě byla správná. Sklíčko navíc chrání Gorilla Glass 6, takže by měl Pixel 5 bez úhony přežít i nějaké ty pády. Příjemné je také mírné zaoblení okrajů displeje, díky čemuž po obrazovce velmi dobře klouže prst.

Kvalita panelu samotného je příkladná, má naprosto dostačující maximální jas, líbivé barevné podání i bezproblémové pozorovací úhly. Také 90Hz obnovovací frekvence je dle mého názoru velmi dobrým kompromisem mezi plynulostí a výdrží baterie.

Průstřel v levém horním rohu mě rozhodně nijak nepohoršoval, neboť jej obvykle ani nevnímáte (pokud se na něj vyloženě nesoustředíte). Pochválit mohu také symetrické a poměrně tenké rámečky či dobře fungující režim Always-On.

Obrazovka Pixelu 5 vás rozhodně nezklame.

V rámci péče o zrak je v nastavení také možnost aktivace nočního režimu, který zbarví obrazovku do oranžova, můžete si jej i naprogramovat podle vašeho denního rozvrhu. Na závěr zmíním možnost zvýšení citlivosti dotyku či podporu HDR10+ (u kompatibilního obsahu). Ačkoliv se nejedná o tak špičkový displej, jaký jsem mohl vidět například u Galaxy S21 Ultra, rozhodně vás obrazovka Pixelu 5 nezklame. Ve všech disciplínách si totiž vede velmi dobře.

Líbilo se nám dostatečný maximální jas

symetrické rámečky a neobtěžující průstřel

kvalitní zobrazovací panel

Nelíbilo se nám někdo může vnímat jako nevýhodu „jen“ 90Hz obnovovací frekvenci

Zvuk: vychází přímo z displeje

Pixel 5 je vybaven dvojicí reproduktorů, z nichž jeden je běžného typu a nachází se na spodním rámečku, druhý se pak ukrývá pod obrazovkou, tím pádem jeho projev působí trochu „ztlumeně“. Na internetu můžete dohledat spoustu článků a videí o tom, jak je kvalita hlasitého přehrávání z Pixelu 5 mizerná, není to však pravda. Stále se jedná o průměrně až mírně nadprůměrně hrající zařízení. Spodní (klasický) reproduktor má dokonce i nádech basů. Ačkoliv se Pixel 5 nemůže projevem srovnávat například s Pixelem 4 XL, nemohu si na nedostatečně kvalitní zvukový přednes stěžovat. Stejně tak jsem byl spokojen s kvalitou telefonních hovorů, případně pořízených zvukových nahrávek.

Líbilo se nám kvalitní zvukový projev

Výkon hardwaru: značka komfort

Pixel 5 je vybaven procesorem Snapdragon 765G, který byl například v oblasti 5G konektivity paradoxně lépe zpracován než vlajkový Snapdragon 865. Důležité je však zdůraznit, že ačkoliv se nejedná o ten nejvýkonnější čipset na trhu (a to ani v době představení telefonu), jako uživatel nenarazíte na jakákoliv omezení z hlediska výkonu. Smartphone reaguje na všechny pokyny zcela pohotově a ani jednou se mi nestalo, že bych musel na otevření aplikace čekat citelně déle, než jsem zvyklý od regulérně vybavených vlajkových smartphonů. Výhodou Pixelu 5 je také dobrý tepelný management, takže se nemusíte obávat přehřívání, a to ani při natáčení videí ve vysokém rozlišení.

Společnost procesoru dělá 8 GB RAM a také 128GB úložiště typu UFS 2.1, z něhož po zapnutí zůstane dostupných zhruba 110 GB. V tomto ohledu by si podle mě Google mohl dovolit nasadit úložiště rychlejší (například UFS 3.0), ale jak jsem již zmiňoval, jako uživatele mě rychlost telefonu rozhodně nijak netrápila. Paměťové karty jsou, podobně jako u iPhonů, nedostupné, proto se tedy budete muset spoléhat na integrované úložiště, případně cloud. Škoda jen, že nemá Google v nabídce i 256/512GB verzi.

Líbilo se nám dostatek výkonu

smartphone se nezahřívá

Nelíbilo se nám n pouze 128GB úložiště (typu UFS 2.1)

Výdrž baterie: nelze než chválit

Pověstnou Achillovou patou Pixelů byla odjakživa výdrž, která byla obvykle podprůměrná. U Pixelu 5 se to naštěstí inženýři z Googlu rozhodli změnit a nasadili relativně velkou 4 080mAh baterii, která zvládne jeden den náročného používání absolutně bez problémů a mnohdy jsem se dostal i na plné dva dny používání telefonu s obrazovkou zapnutou pět a více hodin.

Výdrž je tedy dle mého excelentní. Aby toho nebylo málo, nechybí ani bezdrátové nabíjení o maximálním výkonu 12 W či reverzní bezdrátové nabíjení s výkonem 5 W. Jediné, co tak lze Pixelu 5 vytknout je maximální nabíjecí výkon drátově 18 W, který zůstává u Pixelů identický už několik generací. Nabití z 0 do 100 % trvá přibližně 1,5 hodiny, brzy vám také přineseme podrobný nabíjecí graf, o který bude recenze doplněna.

Líbilo se nám excelentní výdrž

12W bezdrátové nabíjení

5W reverzní bezdrátové nabíjení

Nelíbilo se nám výkon jen 18 W u nabíjení kabelem

Konektivita: 5G, ale zatím ne v ČR

Pixel 5 může v oblasti konektivity nabídnout klasickou výbavu, která čítá Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, GLONASS, QZSS, BDS či evropské Galileo. Telefonu samozřejmě nechybí ani podpora NFC pro rychlé párování či bezkontaktní platby. K dispozici je i podpora sítí 5G. Ta je však na našem trhu svázána s podporou konkrétních smartphonů operátory. V době psaní recenze mi nebylo známo, že by některý z českých operátorů 5G u Pixelu 5 podporoval. Pokud však chcete 5G přesto využívat, můžete se vydat cestou rootu.

Líbilo se nám nic zásadního neschází

Nelíbilo se nám zatím neexistuje podpora 5G Pixelu ze strany operátorů

Fotoaparát: nechť žije ultraširokoúhlý objektiv

Na rozdíl od Pixelu 4 (XL) tentokrát Google vsadil na kombinaci hlavního snímače a ultraširokoúhlého objektivu, což je podle mě pro většinu uživatelů praktičtější sestava. Teleobjektiv dokáže v mnoha případech velmi solidně nahradit digitální zoom, u ultraširokoúhlého záběru to však není až tak jednoduché. O co Pixel 5 v každém případě nepřišel, to je souhra softwaru s (již relativně zastaralým) hardwarem hlavního snímače, jehož specifikace si můžete (včetně specifikací ultraširokoúhlého objektivu) prohlédnout níže.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Rozlišení 12,2 Mpx 16 Mpx Clona f/1.7 f/2.2 Ohnisko/rozsah 27 mm 107˚ Velikost senzoru 1/2.55" ? Velikost pixelu 1,4 µm 1 µm Typ ostření Dual Pixel PDAF Pevné OIS ano ne

Google Pixel 5 i tentokrát dokazuje, že k pořízení povedeného portrétu, ať už ve dne, nebo v noci, není potřeba dedikovaný bokeh senzor, vše vynahradí chytré algoritmy a umělá inteligence. Portréty proto vypadají velmi dobře. Přestože nejsou vždy úplně dokonalé (místy si lze všimnout špatně „uříznutého“ ucha), řadí se k tomu nejlepšímu, s čím se můžete v současnosti setkat.

Běžné snímky z hlavního fotoaparátu se vyznačují líbivým (kontrastnějším) barevným podáním s nádechem do modra, velmi dobře fungujícím HDR (specialitou jsou oblohy, které jsou jen málokdy přepálené), dobrým vyvážením bílé i slušnou úrovní detailů, ačkoliv je znát, že v některých situacích by vyšší rozlišení snímači prospělo. V čem Pixel 5 absolutně exceluje, je jednoduchost, se kterou lze fotit či natáčet. Nejenže je fotoaplikace velmi rychlá, ale také je maximálně intuitivní v oblasti nastavení. Zařízení tedy stačí opravdu jen vytáhnout z kapsy, namířit a zmáčknout spoušť s vědomím, že v 99 % případů z něj „vyleze“ velmi kvalitní snímek. Nic to však nemění na tom, že by Google po několika dlouhých letech již vskutku mohl hlavní snímač aktualizovat a vylepšit jej (například nasadit fotoaparát s větším senzorem).

V případě ultraširokoúhlého objektivu zamrzí menší rozsah (107 stupňů), z hlediska kvality snímků si však není moc na co stěžovat. Fotoaparát je podobně naladěný jako hlavní snímač, takže mají fotografie líbivé barvy, bývají pěkně ostré a mají slušnou úroveň detailů. Vzhledem k nižšímu rozsahu by potěšila přítomnost automatického ostření, to se však nekoná. 8Mpx selfie kamerka fotí v podobném duchu jako ostatní fotoaparáty, rovněž má pěkné barevné podání a softwarově lze u ní upravit rozsah pro případ, zda fotíte pouze sebe, nebo i vaše přátele. Velmi oblíbenou funkcí Pixelů je režim Night Sight. Na to, jak s ním Pixel 5 fotí, se můžete podívat zde.

Pixel 5 disponuje také několika novými režimy natáčení videa, mezi nimiž je kromě běžné stabilizace také stabilizace aktivní (například pro natáčení sportovních zážitků), režim uzamknutí, kdy se telefon zaměří na vybrané místo a stabilizaci na něj uzamkne nebo režim „panningu“ (švenků), kdy Pixel 5 zaznamenává video bez zvuku v 60 FPS, které následně sníží na polovinu, a vytvoří tak efekt zpomalení. Na ukázky těchto režimů se můžete podívat níže. Videa lze natáčet v maximálním rozlišení 4K v 60 FPS.

Google Pixel 5 1080p 30 FPS Filmový režim

Google Pixel 5 1080p 30 FPS režim Aktivní

Google Pixel 5 1080p 30 FPS režim Uzamčeno

Google Pixel 5 1080p 30 FPS různé snímače

Google Pixel 5 1080p 30 FPS selfie video

Google Pixel 5 2160p 30 FPS různé snímače

Google Pixel 5 2160p 30 FPS

Líbilo se nám barevně konzistentní fotografie

povedený portrétní režim

nové možnosti natáčení videa

intuitivní aplikace

Nelíbilo se nám stále stejný hardware hlavního snímače

ultraširokoúhlý objektiv má menší rozsah a je bez automatického ostření

Software: čistá práce

V případě, že se rozhodnete pro Pixel, můžete se těšit na (takřka) čistý Android, který dorazí pouze s aplikacemi od Googlu a žádným balastem navíc. V telefonu čeká Android 11 (v době testování s únorovými bezpečnostními záplatami), na který jsme se podrobně zaměřili v samostatném článku a videu. Těšit se můžete na notifikace v bublinách, návrhy nejpoužívanějších aplikací, rozšířenou úpravu ikonek a další vychytávky. Co naopak schází, je vyvolání Google Asistenta zmáčknutím boků zařízení. Stejně tak nelze mobil ovládat máváním dlaní nad displejem, neboť byl odstraněn Soli radar. Po softwarové stránce si každopádně ani v tomto případě není nač stěžovat, vše funguje svižně, žádná aplikace ani jednou nespadla a kromě jednoho či dvou malých zaškobrtnutí (na chvíli zamrzla obrazovka aplikace pro volání) jsem se nesetkal s ničím závadným. Příjemným bonusem je dlouhá softwarová podpora.

Líbilo se nám nejnovější bezpečnostní záplaty

dlouhá podpora

vždy nejnovější operační systém

bez balastu

Zhodnocení

Google Pixel 5 je i přes ne zcela vlajkový hardware skvělým smartphonem, který mohu s klidným svědomím doporučit všem, kteří hledají kvalitní telefon s Androidem. Kromě povedeného displeje, skvělé čtečky otisků prstů a fotoaparátů se nově také můžete těšit na velmi dobrou výdrž i v mnoha ohledech velmi praktickou hliníko-polykarbonátovou konstrukci. Velkou výhodou je navíc cena, kdy jej v případě objednávky z Německa můžete sehnat přibližně za 16,5 tisíc korun. Pokud se rozhodnete pro nákup v ČR, vyjde Pixel 5 přibližně na 20 tisíc korun, i s přirážkou českých přeprodejců však toto zařízení stále stojí za to.

