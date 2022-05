Elon Musk říká, že by zrušil Trumpův doživotní zákaz Twitteru

Loňský zákaz pro Donalda Trumpa přispívat na Twitter a další sociální média byl zatím asi nejcitelnější trest, který následoval jeho výroky, jež skončily napadením amerického Kapitolu. Bývalý prezident se toto rozhodnutí snaží zvrátit soudně a také se prozatím bez větších úspěchů pokouší rozjet vlastní sociální síť. Nyní se možná schyluje k tomu, že se exprezident na svou oblíbenou sociální síť vrátí. Elon Musk je často tázán, jaká změny zavede, až se stane majitelem Twitteru a bude mít náležité rozhodovací pravomoci.

„Myslím si, že nebylo správné zakázat Donalda Trumpa,“ řekl podle techcrunch.com. „Myslím, že to byla chyba.“ Podle něj tento zákaz Trumpa neumlčel, naopak ho mohl mezi některými skupinami i posílit, a proto je nejenom kontraproduktivní, ale i morálně špatný.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y