Micro telefon a budoucí zdražení Spotify

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Dnes si ukážeme ohebné telefony, které se rozměry blíží běžným vlajkám. Xiaomi pro nás má opravdu hodně levný telefon, mrkneme na potenciální zdražení Spotify a nakonec si ukážeme jeden micro mobil.

mNews #234 – Mikro telefon a budoucí zdražení Spotify

Podcast v audio formě

Lehké skládačky Vivo

Vivo představilo dva ohebné telefony, které by vás měly zaujmout hned z několika důvodů. Vivo X Fold3 Pro se může pochlubit vlajkovými specifikacemi v čele se Snapdragonem 8 Gen 3 a až 1TB úložištěm. Potěší také velká baterie o kapacitě nadprůměrných 5 700 mAh i s podporou bezdrátového nabíjení. Telefon je také odolný dle IPx8. A to vše nebylo na úkor rozměrů. V rozloženém stavu má 5,2 mm, v zavřeném 11,2 mm. To už se blíží běžným telefonům, stejně tak hmotnost 236 gramů. V tomto ohledu je ještě o něco lepší základní model X Fold3, který má v rozloženém stavu dokonce 4,65 mm a váží pouhých 219 gramů. Tedy méně než třeba iPhone 15 Pro Max nebo Galaxy S24 Ultra. Zda se těchto zajímavých skládaček dočkáme u nás, to zatím není jasné. Ale mě by to rozhodně potěšilo.

Redmi A3 je naprostý základ

Předchozí zmíněné telefony budou stát pár desítek tisíc korun. Teď si naopak ukážeme kousek, který vás vyjde na 2 299 Kč. A koupíte ho i u nás. Jedná se o Redmi A3. Za tyto peníze dostanete tak nějak to, co byste čekali. HD+ displej, i když s 90 Hz obnovovací frekvencí. Čipsetem bude Helio G36 a k dispozici budou varianty: 3+64 a 4+128 GB. Obzvlášť ta levnější bude opravdu na hraně použitelnosti. Co však potěší, to je baterie o kapacitě 5 000 mAh, která se postará o dlouhou výdrž. Zmínit také musím povedený design.

Spotify zdražuje, někde

Minulý rok přišlo Spotify se zdražením svých tarifů a zdá se, že nás to v blízké budoucnosti může čekat znovu. Zatím se hovoří o zdražení jen na několika velkých trzích, mezi kterými Česko není. Hlavním důvodem má být rozšíření nabídky o audioknihy. Ačkoliv zatím detaily nejsou známé, uživatelé by se měli dočkat i možnosti zvolit předplatné bez audioknih za současnou cenu. Zdražení ale nebude nijak dramatické, přibližně v rozmezí jednoho až dvou dolarů. Zároveň se opět zvířily spekulace, že by s těmito novinkami mohlo Spotify konečně spustit svůj prémiový tarif ve vyšší kvalitě poslechu.

Aprílový micro telefon

Apríl vždy přinese spoustu povedených vtípků. Tentokrát vás mezi nimi mohl zaujmout ten od firmy Nothing. Na Instagramu se totiž pochlubil s telefonem Nothing Phone (2a) micro. Ten by měl mít jednu zásadní přednost – skutečně kompaktní rozměry. Design vychází z modelu (2a) a stále vypadá povedeně. Místo dvou foťáků má však na zádech pouze jeden. Jestli to dříve připomínalo oči, nyní to ukazuje na Kyklopa? Dejte nám vědět, jak by se vám takový malý telefon líbil.

Nejeden aprílový fórek se již v minulosti zhmotnil ve skutečný produkt. A i kdyby telefon nebyl takhle malý, kompaktní Nothing Phone bych si tedy nechal líbit. Pro všechny skutečné novinky pak nezapomeňte sledovat mobilenet.cz.