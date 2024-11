Špičková skládačka od Viva právě získává nejnovější Android 15

Fotografie: Vivo

Příchod nejnovějšího Androidu 15 je letos přeci jen pozvolnější. Jistotu mají samozřejmě všechny podporované Pixely a pak několik vybraných přístrojů ze strany Viva. Nyní už server gsmarena.com potvrdil, že se nejnovější Android 15 dostává na skládací Vivo X Fold3 Pro. Aktualizace nese označení PD2337F_EX_A_15.1.8.21.W30 a má velikost 2,47 GB.

Kromě zmíněné nejnovější verze Androidu přichází také nadstavba FuntouchOS 15. Prostředí nabízí mnoho novinek, zejména po designové stránce. Přibyla sada statických i živých tapet, změnily se ikonky i celé tematické sady. Nový algoritmus zohledňuje požadavky jednotlivých aplikací, aby byla zachována maximální plynulost systému. Zajímavou novinkou je funkce Memory Movie, která dokáže z vašich vzpomínek vytvořit krátké filmy.

Spolehnout se můžete rovněž na přítomnost funkce Circle to Search, vylepšené poznámky s možností ukládání dokumentů ve formátu pro Microsoft Word a hráče by mohl potěšit přepracovaný herní režim, který nabízí pohodlnější a rychlejší možnosti nastavení. Aktualizace se šíří postupně, avšak v nejbližších dnech by měla dorazit na všechna zařízení.