Spotify zřejmě znovu zdraží. Důvodem mají být audioknihy

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

V loňském roce jsme museli i na českém trhu překousnout, že oblíbená služba Spotify sloužící pro streamování hudby mírně podražila a začala uvádět ceny přímo v korunách. Nyní se dle agentury Bloomberg schyluje k dalšímu navýšení měsíčního poplatku. Než však začnete propadat zoufalství, doporučujeme číst dále. Zřejmě se to dotkne zatím jen několika vybraných trhů a navíc má služba v rukávu i nová řešení.

Zdražení má být dle dostupných informací o zhruba 1 dolar (23 Kč) v případě měsíčního tarifu, případně 2 dolary u vyšších plánů, kam spadá třeba rodinný tarif. Nárůst cen má proběhnout ve Velké Británii, Austrálii, Pákistánu a na dalších dvou trzích. V případě USA se má zdražení projevit až na konci letošního roku. O menších trzích, kam spadá i ten český, se zatím nehovoří.

Za zvýšením ceny má stát nástup audioknih, které Spotify zařazuje do své nabídky, což samozřejmě znamená, že jejím autorům musí taktéž platit. Společnost si je však údajně vědoma toho, že ne každého audioknihy zajímají, proto má nabídnout nový prémiový plán bez audioknih, který by finančně vycházel tak jako doposud. Zdražení by se tak promítlo jen těm, kteří by na Spotify chtěli poslouchat i audioknihy.

Spekuluje se, že když už bude Spotify v přestavbě nabídky svých tarifů, mohli bychom se už konečně dočkat i pomyslného superprémiového tarifu, který by přinesl vysoce kvalitní zvuk. O tomto kroku se hovoří několik posledních let, ale nezbývá než doufat, že právě rok 2024 bude tím zlomovým.